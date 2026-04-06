Ajker Patrika
ক্রিকেট

মানসিক যন্ত্রণা থেকেই আইপিএলকে বিদায় বলেন অশ্বিন

ক্রীড়া ডেস্ক    
গত বছর আইপিএল থেকে অবসর নিয়েছেন অশ্বিন। ছবি: সংগৃহীত

চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে হতাশাজনক এক মৌসুম শেষে গত বছর ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) থেকে অবসর নেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। সে সময় অবসরের কারণ সম্পর্কে কিছু বলেননি এই ভারতীয় ক্রিকেটার। এবার অশ্বিন জানালেন—মানসিক ক্লান্তি থেকেই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি।

এবারের আইপিএলে চেন্নাইয়ের শুরুটা হয়েছে খুবই বাজে। টানা তিন ম্যাচ হেরে বেশ চাপে পড়েছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। সবশেষ ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হেরেছে তারা। চেন্নাইয়ের বাজে শুরুর মাঝেই নিজের আইপিএল ছাড়ার অভিজ্ঞতা জানালেন অশ্বিন। ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেন, ‘আমি চাইলে আরও এক মৌসুম খেলতে পারতাম। কিন্তু মানসিকভাবে সেই অবস্থায় ছিলাম না। গত মৌসুমটা আমার জন্য খুবই হতাশাজনক ছিল, ব্যক্তিগতভাবেও কঠিন সময় গেছে।’

খেলা চালিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা থাকলেও মানসিক শক্তি পাচ্ছিলেন না অশ্বিন, ‘ওই বিষয়ে যেতে চাই না। এটা মানসিকভাবে খুবই অস্থির করে দেয়। আমি নিজেই অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাতে দলের জন্য কোনো জটিলতা তৈরি না হয়। এতে ফ্র্যাঞ্চাইজিটিও আর্থিকভাবে কিছুটা স্বস্তি পাবে।’

এবারের আইপিএলে চেন্নাইয়ের পারফরম্যান্সে বেশ হতাশ অশ্বিন, ‘বেঙ্গালুরু শক্তিশালী দল, সেটা আমি জানতাম। কিন্তু চেন্নাইয়ের উন্নতির ওপর আমার ভরসা ছিল। যেভাবে বেঙ্গালুরু খেলেছে, তারা সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছে।’

এবারের মৌসুমে অভিজ্ঞদের বদলে তরুণ ক্রিকেটারদের ওপর বেশি ভরসা করছে চেন্নাই। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির এই কৌশল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অশ্বিন। তিনি বলেন, ‘তরুণদের শুধু সুযোগ দিলেই হবে না, তাদের সঠিক পরিবেশ, অনুশীলন এবং ম্যাচের তীব্রতা বোঝাতে হবে। তা না হলে তারা নিজেদের প্রমাণ করতে পারবে না।’ চেন্নাইয়ের বোলারদের নিয়ে অশ্বিন বলেন, ‘প্রত্যেক বোলারকে তার শক্তি অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। ওভারটন ইয়র্কারে ততটা দক্ষ নয়, কিন্তু তাকে সেটাই করানো হচ্ছে। ফলে ব্যাটসম্যানরা সহজেই সুবিধা নিচ্ছে।’

