Ajker Patrika
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ক্রিকেট

রাতে ভারত-শ্রীলঙ্কার শিরোপার লড়াই

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৯: ৩২
রাতে ভারত-শ্রীলঙ্কার শিরোপার লড়াই
এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে শ্রীলঙ্কা। ছবি: সংগৃহীত

নারী এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটি শুরু হবে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে পা রাখে ভারত। অন্যদিকে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কাটে লঙ্কানরা। ভারত-শ্রীলঙ্কা ফাইনাল ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

নারী এশিয়া কাপ: ফাইনাল

ভারত-শ্রীলঙ্কা

রাত ৮টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

কভেন্ট্রি সিটি-ব্রাইটন

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

ম্যান. ইউনাইটেড-ম্যানসিটি

রাত ৯টা ৩০ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

লেভান্তে-বার্সেলোনা

রাত ৮টা ১৫ মি., সরাসরি

ফ্যানকোড

সোসিয়েদাদ-আতলেতিকো

রাত ১টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

টেনিস

ইউএস ওপেন: পুরুষ ফাইনাল

জভেরেভ-বেন শেলটন

রাত ১২টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১, সিলেক্ট ১

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেট
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