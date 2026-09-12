Ajker Patrika
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ক্রিকেট

দক্ষিণ আফ্রিকায় বাংলাদেশ ‘এ’ দলের ওয়ানডে সিরিজ জয়

ক্রীড়া ডেস্ক    
দক্ষিণ আফ্রিকায় বাংলাদেশ ‘এ’ দলের ওয়ানডে সিরিজ জয়
দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়ের পর বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ছবি: সংগৃহীত

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বাংলাদেশ ‘এ’ দল টেস্ট সিরিজে হারলেও জিতেছে ওয়ানডে সিরিজ। গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকা পচেফস্ট্রুমে শেষ ওয়ানডেতে ৫ উইকেটে জয়ে সিরিজ জিতে নিয়েছে ১-০ ব্যবধানে।

ওয়ানডে সিরিজটি ৩ ম্যাচের হলেও প্রকৃতির বৈরিতায় প্রথম দুটি ওয়ানডে হতে পারেনি। তাই শেষ ওয়ানডেটি রূপ নিয়েছিল সিরিজ নির্ধারণী ফাইনালের। যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার দেওয়া ১৮৩ রানের লক্ষ্য ৩৩ ওভারে ৫ উইকেট হাতে রেখে টপকে যায় সফরকারীরা।

১৮২ রানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে আটকে জয়ের অর্ধেক কাজটা সেরে রেখেছিলেন বোলাররাই। দুই স্পিনার রিশাদ হোসেন (৪/৪৫) ও আল ইসলামের (৩/৩৫) দুর্বোধ্য স্পিনে মার্ককুইস অ্যাকারমান (৫৪) ও ইমরান মানাক (৪৩) ছাড়া আর কোনো ব্যাটাররা সুবিধা করতে পারেননি। পরে লক্ষ্য তাড়ায় এসে দুই ওপেনার সাইফ হাসান ও মোহাম্মদ নাঈম ৯২ রানে জুটি গড়ে জয়ের ভিত গড়ে দেন। ৫৩ বলে ৬১ করেন সাইফ। ৯টি চার ও ৩টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংস। আর ৬টি চার ও ১টি ছয়ে ৭৭ বলে নাঈম করেন ৬০ রান। এই জুটি ছিন্ন হওয়ার পর আরও ৪ উইকেট হারালেও লক্ষ্য ছোট হওয়ায় ১০২ বল হাতে রেখেই জিতেছে বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষের কাইল সিমন্স বল হাতে নেন ৩ উইকেট।

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