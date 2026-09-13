মেসি বলেই হয়তো এভাবে গোল করা সম্ভব

শুরুতেই পিছিয়ে পড়ার পর ভাগ্যক্রমে পাওয়া গোলে সমতায় ফেরে ইন্টার মায়ামি। এরপর লিওনেল মেসির দৃষ্টিনন্দন গোলে লিড নেয় ফ্লোরিডার ক্লাবটি। এই গোলে ভর করে জয়ের স্বপ্নই বুনছিল তারা। কিন্তু শেষ দিকে গোল হজম করে স্বপ্নভঙ্গ হয় মায়ামির।
মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ন্যাশভিলের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছে মায়ামি। ব্যর্থতার বৃত্তে আটকে থাকা মায়ামি মাঝে মন্ট্রিয়েলের বিপক্ষে গোল উৎসব করলেও আবারও ব্যর্থতার চোরাবালিতে আটকা পড়েছে। আগের রাউন্ডে হেরে যাওয়ার পর এবার লিগের নিজেদের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ন্যাশভিলের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ করে মাঠ ছাড়ল কিলি গঞ্জালেসের দল।
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