যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে ক্রিকেটকে কাজে লাগাচ্ছে ভারত

ভারতের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত শুল্ক নিয়ে আলোচনা চলছে অনেক দিন ধরেই। ট্রাম্প কর্তৃক বর্ধিত শুল্কের প্রভাব পড়েছে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কেও। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নে এখন কাজে লাগানো হচ্ছে ক্রিকেটকে।
মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে গতকাল ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপের ম্যাচটা নিছক একটা ম্যাচই নয়। এখানে জড়িত ছিল রাজনীতিও। ভারতে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর ম্যাচটি দেখতে এসেছেন। আর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সহসভাপতি রাজীব শুক্লা ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল কংগ্রেসেরও সাংসদ। গোরের সঙ্গে ছবি তুলে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে রাজীব সেটা পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে বিসিসিআই সহসভাপতি লিখেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভালোই লেগেছে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ঠিক রাখতে যথেষ্ট আগ্রহী। যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেটের উন্নতিতেও তিনি কাজ করতে চান।’
ভারতের বিপক্ষে গতকাল যুক্তরাষ্ট্র ২৯ রানে হারলেও সেটা ম্যাচের পুরোটা বলছে না। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারতের স্কোর একটা পর্যায়ে হয়ে যায় ১২.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ৭৭ রানে পরিণত হয়। চার নম্বরে নামা ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৪৯ বলে ১০ চার ও ৪ ছক্কায় ৮৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। তাঁর দুর্দান্ত ইনিংসেই ভারত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬১ রান করেছে। জয়ের লক্ষ্যে নামা যুক্তরাষ্ট্র পুরোটা খেলে ৮ উইকেটে করেছে ১৩২ রান। ভারতের ২৯ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন সূর্যকুমার।
এবারের বিশ্বকাপে ‘এ’ গ্রুপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে নামিবিয়া-নেদারল্যান্ডস। জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ১৫ সদস্যের বিশ্বকাপ দলে ভারতের ৫ ক্রিকেটার, পাকিস্তানের ৩ ক্রিকেটার, শ্রীলঙ্কার এক, দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ও যুক্তরাষ্ট্রের চার ক্রিকেটার আছেন। সবশেষ ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ভারত-পাকিস্তানের গ্রুপে পড়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। সুপার ওভারের রোমাঞ্চে পাকিস্তানকে হারিয়ে সুপার এইটের টিকিট কেটেছিল মার্কিনীরা। সেটাই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রথমবারের মতো কোনো আইসিসি ইভেন্ট। সেবার তারা আয়োজকসূত্রে খেলেছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ-যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ আয়োজনে হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।
