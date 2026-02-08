Ajker Patrika
ক্রিকেট

হারলেও ইংল্যান্ডকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল নেপাল

ক্রীড়া ডেস্ক    
হারলেও ইংল্যান্ডকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল নেপাল
ইংল্যান্ডের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করেও জিততে পারল না নেপাল। ছবি: ক্রিকইনফো

স্কোরবোর্ডে ১৮৪ রান বর্তমান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আহামরি কিছু না ঠিকই। তবে নেপালের মতো তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষের জন্য এটা একটু কঠিনই। তার ওপর প্রতিপক্ষ যখন হয় ইংল্যান্ড, তখন চাপ থাকাটাই স্বাভাবিক। বিশ্বকাপের সময় সেই স্নায়ুচাপ আরও বেড়ে যায়। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে আজ ইংল্যান্ডের সঙ্গে শেষ বল পর্যন্ত লড়াই করেছিল নেপাল। উত্তেজনায় ঠাসা ম্যাচটিতে ৪ রানে জেতে ইংলিশরা।

১৮৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ৫.২ ওভারে ২ উইকেটে ৪২ রানে পরিণত হয় নেপাল। ওপেনার কুশল ভুর্টেল ১৭ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ২৯ রান করে আউট হয়েছেন। তাঁর সঙ্গী আসিফ শেখ করেছেন ৯ বলে ৭ রান। পাওয়ার প্লের মধ্যে দুই উইকেট হারানোর পর দায়িত্ব নেন দীপেন্দ্র সিং ঐরি ও নেপাল অধিনায়ক রোহিত পাউডেল। তৃতীয় উইকেটে ৫৪ বলে ৮২ রানের জুটি গড়েন তাঁরা (ঐরি-রোহিত)। ১৫তম ওভারের দ্বিতীয় বলে রোহিতকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন স্যাম কারান।

মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে আজ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। নেপালের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকলেও একপ্রান্ত থেকে রানের চাকা সচল রাখতে থাকে ইংল্যান্ড। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮৪ রান করে ইংলিশরা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৫ রান করেন জ্যাকব বেথেল। ৩৫ বলের ইনিংসে চারটি করে চার ও ছক্কা মেরেছেন।

ফিফটি করেছেন হ্যারি ব্রুকও। ৩২ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় করেছেন ৫৩ রান। নেপালের দীপেন্দ্র সিং ঐরি ও নন্দন যাদব দুটি করে উইকেট। দুজনেই তিন ওভার করে বোলিং করেছেন। ঐরি ও নন্দন খরচ করেছেন ৩২ ও ২৫ রান। তারকা লেগস্পিনার সন্দ্বীপ লামিচানে ৪ ওভারে ২৫ রানে নিয়েছেন এক উইকেট।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আইসিসি-পিসিবির সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে হঠাৎ লাহোরে বিসিবি সভাপতি

১৩ অস্ত্রসহ সুব্রত বাইনের সহযোগী দীপু গ্রেপ্তার

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পর সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে ভারত-আওয়ামী লীগ বিদ্বেষ তীব্র হয়: সাবেক সেনাপ্রধানের জবানবন্দি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেষ সময়ে এমপিওর তোড়জোড়

আজকের রাশিফল: আপনার উন্নতি দেখে অনেকের জ্বলবে, চ্যাট হিস্ট্রি সাবধানে রাখুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাদি হত্যার তদন্তে সহায়তা চেয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের নোট ভারবাল

হাদি হত্যার তদন্তে সহায়তা চেয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের নোট ভারবাল

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি সোমবার, বোয়িং থেকে কেনা হচ্ছে ১৪ উড়োজাহাজ

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি সোমবার, বোয়িং থেকে কেনা হচ্ছে ১৪ উড়োজাহাজ

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের আন্দোলনে বিএনপি যোগ দেয়নি: কোটালীপাড়ায় এস এম জিলানী

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের আন্দোলনে বিএনপি যোগ দেয়নি: কোটালীপাড়ায় এস এম জিলানী

আইসিসি-পিসিবির সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে হঠাৎ লাহোরে বিসিবি সভাপতি

আইসিসি-পিসিবির সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে হঠাৎ লাহোরে বিসিবি সভাপতি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেষ সময়ে এমপিওর তোড়জোড়

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেষ সময়ে এমপিওর তোড়জোড়

সম্পর্কিত

হারলেও ইংল্যান্ডকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল নেপাল

হারলেও ইংল্যান্ডকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল নেপাল

সিসিডিএম চ্যালেঞ্জ কাপে চ্যাম্পিয়ন অপরাজেয়

সিসিডিএম চ্যালেঞ্জ কাপে চ্যাম্পিয়ন অপরাজেয়

আইসিসির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করিনি, দাবি পিসিবির

আইসিসির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করিনি, দাবি পিসিবির

যৌন নিপীড়ন নিয়ে বিসিবির তদন্তে সন্তুষ্ট নন জাহানারা

যৌন নিপীড়ন নিয়ে বিসিবির তদন্তে সন্তুষ্ট নন জাহানারা