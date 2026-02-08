হারলেও ইংল্যান্ডকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল নেপাল

স্কোরবোর্ডে ১৮৪ রান বর্তমান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আহামরি কিছু না ঠিকই। তবে নেপালের মতো তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষের জন্য এটা একটু কঠিনই। তার ওপর প্রতিপক্ষ যখন হয় ইংল্যান্ড, তখন চাপ থাকাটাই স্বাভাবিক। বিশ্বকাপের সময় সেই স্নায়ুচাপ আরও বেড়ে যায়। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে আজ ইংল্যান্ডের সঙ্গে শেষ বল পর্যন্ত লড়াই করেছিল নেপাল। উত্তেজনায় ঠাসা ম্যাচটিতে ৪ রানে জেতে ইংলিশরা।
১৮৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ৫.২ ওভারে ২ উইকেটে ৪২ রানে পরিণত হয় নেপাল। ওপেনার কুশল ভুর্টেল ১৭ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ২৯ রান করে আউট হয়েছেন। তাঁর সঙ্গী আসিফ শেখ করেছেন ৯ বলে ৭ রান। পাওয়ার প্লের মধ্যে দুই উইকেট হারানোর পর দায়িত্ব নেন দীপেন্দ্র সিং ঐরি ও নেপাল অধিনায়ক রোহিত পাউডেল। তৃতীয় উইকেটে ৫৪ বলে ৮২ রানের জুটি গড়েন তাঁরা (ঐরি-রোহিত)। ১৫তম ওভারের দ্বিতীয় বলে রোহিতকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন স্যাম কারান।
মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে আজ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। নেপালের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকলেও একপ্রান্ত থেকে রানের চাকা সচল রাখতে থাকে ইংল্যান্ড। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮৪ রান করে ইংলিশরা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৫ রান করেন জ্যাকব বেথেল। ৩৫ বলের ইনিংসে চারটি করে চার ও ছক্কা মেরেছেন।
ফিফটি করেছেন হ্যারি ব্রুকও। ৩২ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় করেছেন ৫৩ রান। নেপালের দীপেন্দ্র সিং ঐরি ও নন্দন যাদব দুটি করে উইকেট। দুজনেই তিন ওভার করে বোলিং করেছেন। ঐরি ও নন্দন খরচ করেছেন ৩২ ও ২৫ রান। তারকা লেগস্পিনার সন্দ্বীপ লামিচানে ৪ ওভারে ২৫ রানে নিয়েছেন এক উইকেট।
রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি অপরাজেয়র। কিন্তু সালেহীন রিফাত সাদের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে আশা বাঁচিয়ে রেখেছিল দলটির। শেষ পর্যন্ত সিসিডিএম টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ কাপের ফাইনালে অগ্রণীকে ৫ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে তাওহীদ খানের দল।১ ঘণ্টা আগে
মাঠের পারফরম্যান্স দেখে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচকে এখন ‘হাইভোল্টেজ ম্যাচ’ বলার সুযোগ নেই। তবে আইসিসি ইভেন্ট ও এশিয়া কাপ ছাড়া দুই দল মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ হয় না দেখে এই ম্যাচের দিকে তাকিয়ে আইসিসি থেকে শুরু করে কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমী। এই ম্যাচ মাঠে গড়ানো নিয়ে যখন ঘোর অনিশ্চয়তা, তখন শোনা যাচ্ছে২ ঘণ্টা আগে
জাহানারা আলমের উত্থাপিত যৌন নিপীড়নের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা কম হয়নি। ৮ নভেম্বর তদন্ত কমিটি গঠনের প্রায় দুই মাস পর তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তবে এই তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক।৩ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) ও আইসিসির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করতে লাহোর গেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। মহসিন নকভি-বুলবুলের এই বৈঠকে থাকার কথা সিঙ্গাপুর ক্রিকেট বোর্ডের ইমরান খাজা ও আরব আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডের মোবাশ্বির উসমানিরও। মূলত পাকিস্তানের ভারত ম্যাচ বর্জনের সিদ্ধান্তে বিপাকে প৩ ঘণ্টা আগে