ক্রিকেট

সিসিডিএম চ্যালেঞ্জ কাপে চ্যাম্পিয়ন অপরাজেয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সিসিডিএম চ্যালেঞ্জ কাপে চ্যাম্পিয়ন অপরাজেয়
৫ উইকেটে জিতেছে অপরাজেয়। ছবি: বিসিবি

রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি অপরাজেয়র। কিন্তু সালেহীন রিফাত সাদের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে আশা বাঁচিয়ে রেখেছিল দলটির। শেষ পর্যন্ত সিসিডিএম টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ কাপের ফাইনালে অগ্রণীকে ৫ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে তাওহীদ খানের দল।

ঢাকার ক্রিকেটার্স একাডেমি গ্রাউন্ডে অগ্রণীর পুঁজিটা খুব বড় ছিল না। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৫৫ রান করে তারা। ৯১ স্ট্রাইকরেটে ৪৩ রান করেন মোঃ রেজাউল করিম। ১৪ বল খেলা রাহানুর ইসলাম সুহিনের ব্যাট থেকে আসে ৩১ রান। ৭ বলে ২০ রান এনে দেন রিয়াজুল মোল্লা। এ ছাড়া ১৩ রান করেন আবির হোসেন। অপরাজেয়র হয়ে ৩ উইকেট নেন মাসমাইন সাগর। ৪৩ রান দেন তিনি। রায়হান উদ্দিন ও আসাদুজ্জামান প্রিন্সের শিকার দুটি করে উইকেট।

জবাব দিতে নেমে ১২.২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে অপরাজেয়র সংগ্রহ ছিল ৬৯ রান। এরপরই সাদ ও তৌহিদের ব্যাটে দারুণ প্রতিরোধ গড়ে জয়ের ভীত পায় দলটি। পঞ্চম উইকেটে এই দুজন মিলে যোগ করেন ৭০ রান। ৩৫ বলে ৪৫ রান করে অধিনায়ক ফিরে গেলেও দল জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন সাদ। ১৬ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৪০ রান করেন তিনি। ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতেন সাদ। তাঁর সঙ্গী রাকিক ইসলাম শ্রাবণ ৭ বলে ১৫ রান করেন। ২৯ রানের বিনিময়ে ৩ উইকেট নেন রতন। আবির হোসেন নেন ১ উইকেট; ১৮ রান দেন তিনি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
