Ajker Patrika
ক্রিকেট

মোস্তাফিজকে ছেড়েই দিল কলকাতা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৩ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪: ১৩
মোস্তাফিজুর রহমান
মোস্তাফিজুর রহমান

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশের পরই বিষয়টা একরকম নিশ্চিত ছিল। বাকি ছিল কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা। এবার সে ঘোষণাও দিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশ মেনে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) পরবর্তী আসরের দল থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা। এক বিবৃতিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

কলকাতার ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘কলকাতা নাইট রাইডার্স নিশ্চিত করছে যে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আইপিএলের পরবর্তী পর্বের আগে মোস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ভারতীয় বোর্ডের নির্দেশে যথাযথ প্রক্রিয়া ও পরামর্শ মেনে এই কাজটি (মোস্তাফিজকে ছেড়ে দেওয়া) করা হয়েছে। আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী বিসিসিআই কলকাতাকে একজন বদলি খেলোয়াড় নেওয়ার অনুমতি দেবে।’

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগ এনেছে বেশকিছু ভারতীয় সংবাদমাধ্যম। যেটা নিয়ে দেশটির সাধারণ মানুষদের মধ্যেও ব্যাপক ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। এমন উত্তেজনার মাঝে আইপিএলের নিলাম থেকে মোস্তাফিজকে নেওয়ায় খোদ কলকাতার মালিক শাহরুখ খানের ওপর চটেছেন ক্রিকেটপ্রেমী থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা। পরিস্থিতি ঘোলাটে হওয়ায় এক রকম বাধ্য হয়ে মোস্তাফিজকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কলকাতাকে নির্দেশ দিয়েছে বিসিসিআই।

সম্প্রতি বিজেপি নেতা বাগচি বলেন, ‘কোনো বাংলাদেশি ক্রিকেটার আইপিএলে খেলবে আমরা সেটা হতে দেব না। এমন কিছু হলে আমরা শাহরুখ খানকেও কলকাতায় ঢুকতে দেব না। বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা এখানে খেলে টাকা নিয়ে যাবে আর ওদিকে অন্য বাংলাদেশিরা অস্ত্র সরবরাহ করবে। সে অস্ত্র দিয়ে আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা মারা যাবে সেটা কীভাবে হয়।’

কলকাতাকে দেওয়া বিসিসিআইয়ের নির্দেশ প্রসঙ্গে সংবাদ সংস্থা এএনআইকে সাইকিয়া বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, সেসবের কারণেই কলকাতা নাইট রাইডার্সকে বিসিসিআই নির্দেশ দিয়েছে যেন বাংলাদেশি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। বিসিসিআই এটাও জানিয়েছে, কলকাতা চাইলে বদলি হিসেবে অন্য কোনো ক্রিকেটারকে নিতে পারবে। তাদের সে সুযোগ দেবে বিসিসিআই।’

বিষয়:

খেলাআইপিএলক্রিকেটমোস্তাফিজুর রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর: অনিয়ম ধরার কাজ যাঁদের তাঁরাই জড়াচ্ছেন দুর্নীতিতে

৫ আসন: নরসিংদীতে ত্রিমুখী লড়াইয়ের আভাস

ভোটের রাজনীতি: জোটের পর তরুণদের আস্থা হারাচ্ছে এনসিপি

‘আমরা থানা পুড়িয়েছি, এসআই সন্তোষকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম’—ওসিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতার হুমকি

মোস্তাফিজকে বাদ দিতে কলকাতাকে নির্দেশ দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘আমরা থানা পুড়িয়েছি, এসআই সন্তোষকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম’—ওসিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতার হুমকি

‘আমরা থানা পুড়িয়েছি, এসআই সন্তোষকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম’—ওসিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতার হুমকি

আজকের রাশিফল: অফিসে বসের সুনজরে পড়বেন, বাতাসে প্রেমে পড়ার সুবাস

আজকের রাশিফল: অফিসে বসের সুনজরে পড়বেন, বাতাসে প্রেমে পড়ার সুবাস

ট্রাফিক পুলিশের ওপর চড়াও, বিএনপি নেতাকে অব্যাহতি

ট্রাফিক পুলিশের ওপর চড়াও, বিএনপি নেতাকে অব্যাহতি

ভোটের রাজনীতি: জোটের পর তরুণদের আস্থা হারাচ্ছে এনসিপি

ভোটের রাজনীতি: জোটের পর তরুণদের আস্থা হারাচ্ছে এনসিপি

৫ আসন: নরসিংদীতে ত্রিমুখী লড়াইয়ের আভাস

৫ আসন: নরসিংদীতে ত্রিমুখী লড়াইয়ের আভাস

সম্পর্কিত

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার ‘প্রতিবাদ’ জানাবে বিসিবি

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার ‘প্রতিবাদ’ জানাবে বিসিবি

মোস্তাফিজকে ছেড়েই দিল কলকাতা

মোস্তাফিজকে ছেড়েই দিল কলকাতা

পারিশ্রমিক না পেয়ে ৪ মাসেই বসুন্ধরা ছাড়লেন কিউবা মিচেল

পারিশ্রমিক না পেয়ে ৪ মাসেই বসুন্ধরা ছাড়লেন কিউবা মিচেল

মোস্তাফিজকে বাদ দিতে কলকাতাকে নির্দেশ দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড

মোস্তাফিজকে বাদ দিতে কলকাতাকে নির্দেশ দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড