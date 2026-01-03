মোস্তাফিজকে ছেড়েই দিল কলকাতা

ক্রীড়া ডেস্ক
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশের পরই বিষয়টা একরকম নিশ্চিত ছিল। বাকি ছিল কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা। এবার সে ঘোষণাও দিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশ মেনে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) পরবর্তী আসরের দল থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা। এক বিবৃতিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
কলকাতার ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘কলকাতা নাইট রাইডার্স নিশ্চিত করছে যে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আইপিএলের পরবর্তী পর্বের আগে মোস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ভারতীয় বোর্ডের নির্দেশে যথাযথ প্রক্রিয়া ও পরামর্শ মেনে এই কাজটি (মোস্তাফিজকে ছেড়ে দেওয়া) করা হয়েছে। আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী বিসিসিআই কলকাতাকে একজন বদলি খেলোয়াড় নেওয়ার অনুমতি দেবে।’
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগ এনেছে বেশকিছু ভারতীয় সংবাদমাধ্যম। যেটা নিয়ে দেশটির সাধারণ মানুষদের মধ্যেও ব্যাপক ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। এমন উত্তেজনার মাঝে আইপিএলের নিলাম থেকে মোস্তাফিজকে নেওয়ায় খোদ কলকাতার মালিক শাহরুখ খানের ওপর চটেছেন ক্রিকেটপ্রেমী থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা। পরিস্থিতি ঘোলাটে হওয়ায় এক রকম বাধ্য হয়ে মোস্তাফিজকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কলকাতাকে নির্দেশ দিয়েছে বিসিসিআই।
সম্প্রতি বিজেপি নেতা বাগচি বলেন, ‘কোনো বাংলাদেশি ক্রিকেটার আইপিএলে খেলবে আমরা সেটা হতে দেব না। এমন কিছু হলে আমরা শাহরুখ খানকেও কলকাতায় ঢুকতে দেব না। বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা এখানে খেলে টাকা নিয়ে যাবে আর ওদিকে অন্য বাংলাদেশিরা অস্ত্র সরবরাহ করবে। সে অস্ত্র দিয়ে আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা মারা যাবে সেটা কীভাবে হয়।’
কলকাতাকে দেওয়া বিসিসিআইয়ের নির্দেশ প্রসঙ্গে সংবাদ সংস্থা এএনআইকে সাইকিয়া বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, সেসবের কারণেই কলকাতা নাইট রাইডার্সকে বিসিসিআই নির্দেশ দিয়েছে যেন বাংলাদেশি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। বিসিসিআই এটাও জানিয়েছে, কলকাতা চাইলে বদলি হিসেবে অন্য কোনো ক্রিকেটারকে নিতে পারবে। তাদের সে সুযোগ দেবে বিসিসিআই।’
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশের পরই বিষয়টা একরকম নিশ্চিত ছিল। বাকি ছিল কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা। এবার সে ঘোষণাও দিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশ মেনে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) পরবর্তী আসরের দল থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা। এক বিবৃতিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
কলকাতার ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘কলকাতা নাইট রাইডার্স নিশ্চিত করছে যে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আইপিএলের পরবর্তী পর্বের আগে মোস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ভারতীয় বোর্ডের নির্দেশে যথাযথ প্রক্রিয়া ও পরামর্শ মেনে এই কাজটি (মোস্তাফিজকে ছেড়ে দেওয়া) করা হয়েছে। আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী বিসিসিআই কলকাতাকে একজন বদলি খেলোয়াড় নেওয়ার অনুমতি দেবে।’
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগ এনেছে বেশকিছু ভারতীয় সংবাদমাধ্যম। যেটা নিয়ে দেশটির সাধারণ মানুষদের মধ্যেও ব্যাপক ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। এমন উত্তেজনার মাঝে আইপিএলের নিলাম থেকে মোস্তাফিজকে নেওয়ায় খোদ কলকাতার মালিক শাহরুখ খানের ওপর চটেছেন ক্রিকেটপ্রেমী থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা। পরিস্থিতি ঘোলাটে হওয়ায় এক রকম বাধ্য হয়ে মোস্তাফিজকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কলকাতাকে নির্দেশ দিয়েছে বিসিসিআই।
সম্প্রতি বিজেপি নেতা বাগচি বলেন, ‘কোনো বাংলাদেশি ক্রিকেটার আইপিএলে খেলবে আমরা সেটা হতে দেব না। এমন কিছু হলে আমরা শাহরুখ খানকেও কলকাতায় ঢুকতে দেব না। বাংলাদেশি ক্রিকেটাররা এখানে খেলে টাকা নিয়ে যাবে আর ওদিকে অন্য বাংলাদেশিরা অস্ত্র সরবরাহ করবে। সে অস্ত্র দিয়ে আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা মারা যাবে সেটা কীভাবে হয়।’
কলকাতাকে দেওয়া বিসিসিআইয়ের নির্দেশ প্রসঙ্গে সংবাদ সংস্থা এএনআইকে সাইকিয়া বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, সেসবের কারণেই কলকাতা নাইট রাইডার্সকে বিসিসিআই নির্দেশ দিয়েছে যেন বাংলাদেশি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। বিসিসিআই এটাও জানিয়েছে, কলকাতা চাইলে বদলি হিসেবে অন্য কোনো ক্রিকেটারকে নিতে পারবে। তাদের সে সুযোগ দেবে বিসিসিআই।’
আইপিএলের নিলামে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপির রেকর্ড মূল্যে মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে ভিড়িয়ে চমক দিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু মাঠের লড়াই শুরুর আগেই রাজনৈতিক জটিলতায় আটকে গেল মোস্তাফিজের আইপিএল যাত্রা। বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত সহিংসতার অভিযোগ তুলে ভারতের উগ্রবাদী গোষ্ঠী ও নেটিজেনদের চাপের ম১৯ মিনিট আগে
বাংলাদেশ ফুটবল লিগের প্রথম পর্ব শেষ হবে আজ। এর আগেই বোমা ফাটালেন কিউবা মিচেল। পারিশ্রমিক না পাওয়ার অভিযোগে বসুন্ধরা কিংস ছেড়েছেন ইংল্যান্ড প্রবাসী এই মিডফিল্ডার।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নিলাম খুশির বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছিল মোস্তাফিজুর রহমানের জন্য। নিলাম থেকে তাঁকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে দলে টেনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু দল পেলেও কোটি টাকার টুর্নামেন্টে কাটার মাস্টারের খেলা নিয়ে বেশ জটিলতা তৈরি হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
রংপুর রাইডার্সের প্রতিনিধি ও বিসিবি পরিচালক ইশতিয়াক সাদেককে একটা ধন্যবাদ দিতেই পারেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামে শুরুতে তাঁর প্রতি আগ্রহ দেখায়নি কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি। পরে সম্মান দেখিয়ে এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে দলে নেয় রংপুর।৩ ঘণ্টা আগে