মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার ‘প্রতিবাদ’ জানাবে বিসিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৩ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৩৪
মোস্তাফিজুর রহমান। ছবি: এক্স
মোস্তাফিজুর রহমান। ছবি: এক্স

আইপিএলের নিলামে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপির রেকর্ড মূল্যে মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে ভিড়িয়ে চমক দিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু মাঠের লড়াই শুরুর আগেই রাজনৈতিক জটিলতায় আটকে গেল মোস্তাফিজের আইপিএল যাত্রা। বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত সহিংসতার অভিযোগ তুলে ভারতের উগ্রবাদী গোষ্ঠী ও নেটিজেনদের চাপের মুখে মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। কলকাতাও সেই নির্দেশ মেনে মোস্তাফিজকে দল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

আজকের পত্রিকাকে বিসিবি ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেন, ‘আমরা অবশ্যই এটা নিয়ে কথা বলব। তবে আগে আমরা দেখে নিই পুরো বিষয়টা। তারা কী জানিয়েছে সিদ্ধান্ত সেটা এখনও আমি দেখিনি। তবে আমি দেখে (প্রতিবাদ) জানাব। আমরা নিশ্চয়ই এই বিষয়ে কথা বলব ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে।

এর আগে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলেন, এই প্রসঙ্গে বিসিসিআইয়ের সচিব বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময় যে ঘটনাগুলো ঘটছে, সেসবের কারণেই কলকাতা নাইট রাইডার্সকে বিসিসিআই নির্দেশ দিয়েছে যেন বাংলাদেশি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। বিসিসিআই এটাও জানিয়েছে, কলকাতা চাইলে বদলি হিসেবে অন্য কোনো ক্রিকেটারকে নিতে পারবে। তাদের সে সুযোগ দেবে বিসিসিআই।’

আইপিএল নিলামের পর থেকেই কলকাতা ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক ও বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খানকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ আখ্যা দিয়েছেন ভারতের বিজেপির এক নেতা। মোস্তাফিজকে নেওয়ার কারণে কলকাতাকে বয়কটের হুমকিও দেওয়া হচ্ছিল। সেই প্রবল চাপের কাছেই শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করল বিসিসিআই।

​২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে অভিষেক হওয়া মোস্তাফিজ এখন পর্যন্ত আইপিএলে ৬০ ম্যাচে ৬৫ উইকেট নিয়েছেন। মুম্বাই, রাজস্থান, দিল্লি ও চেন্নাইয়ের হয়ে মাঠ মাতানো বাঁহাতি এই পেসার বর্তমানে রয়েছেন দারুণ ছন্দে। তাই তো আইপিএল নিলামে তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ি ছিল ফ্র‍্যাঞ্চাইজিগুলোর।

