Ajker Patrika
ভারত

মোস্তাফিজুরকে দলে নেওয়ায় শাহরুখ খানের ক্ষমা চাওয়া উচিত: সর্বভারতীয় ইমাম সংগঠনের সভাপতি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
অল ইন্ডিয়া ইমাম অর্গানাইজেশনের প্রধান ইমাম উমর আহমেদ ইলিয়াসি। ছবি: সংগৃহীত
অল ইন্ডিয়া ইমাম অর্গানাইজেশনের প্রধান ইমাম উমর আহমেদ ইলিয়াসি। ছবি: সংগৃহীত

আইপিএল ২০২৬ মৌসুমের জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) বাংলাদেশি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে নেওয়ায় ভারতে বিতর্ক তুঙ্গে। শিব সেনার পর অল ইন্ডিয়া ইমাম অর্গানাইজেশনের প্রধান ইমাম উমর আহমেদ ইলিয়াসি এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কেকেআর মালিক শাহরুখ খানকে এই জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

নিলামে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স ৯ দশমিক ২০ কোটি রুপিতে বাংলাদেশি বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে নিয়েছে। তবে নিলাম পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর ক্রমবর্ধমান সহিংসতার কথা বলে মোস্তাফিজুরকে দলে রাখা নিয়ে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মহলে আপত্তির ঝড় উঠেছে।

ইমাম উমর আহমেদ ইলিয়াসি সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হওয়া অত্যাচারের খবর কি শাহরুখের কাছে নেই? তা সত্ত্বেও বাংলাদেশি খেলোয়াড় কেনা অত্যন্ত দুঃখজনক। শাহরুখের উচিত এই ঘটনার নিন্দা জানানো এবং অবিলম্বে মোস্তাফিজুরকে দল থেকে বাদ দেওয়া।’

একই সুর শোনা গেছে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতেও। শিবসেনা নেতা সঞ্জয় নিরুপম শাহরুখ খানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, দেশের মানুষের ক্ষোভের লক্ষ্যবস্তু হওয়ার আগেই যেন কেকেআর থেকে বাংলাদেশি খেলোয়াড়কে সরিয়ে দেওয়া হয়। শিবসেনা (ইউবিটি) মুখপাত্র আনন্দ দুবে যোগ করেছেন, ‘বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের ভারতের মাটিতে আইপিএল খেলতে দেওয়া উচিত নয়। শাহরুখ যদি এই দাবি না মানেন, তবে প্রমাণিত হবে তিনি দেশবাসীর আবেগ বোঝেন না।’

এদিকে এরই মধ্যে মোস্তাফিজকে দল থেকে বাদ দেওয়ার জন্য কলকাতাকে নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সংস্থাটির সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বিষয়:

বাংলাদেশিআইপিএলকলকাতা নাইট রাইডার্সক্রিকেটারমোস্তাফিজুর রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৫ আসন: নরসিংদীতে ত্রিমুখী লড়াইয়ের আভাস

৫ আসন: নরসিংদীতে ত্রিমুখী লড়াইয়ের আভাস

খুলনায় র‌্যাবের সোর্সকে গুলি

খুলনায় র‌্যাবের সোর্সকে গুলি

বাংলাদেশে এবারের নির্বাচনে একেবারেই ভিন্ন প্রতিযোগিতা হবে

বাংলাদেশে এবারের নির্বাচনে একেবারেই ভিন্ন প্রতিযোগিতা হবে

কথিত ড্রোন হামলা পুতিনের কোন বাড়িতে হয়েছে—কে থাকেন সেখানে

কথিত ড্রোন হামলা পুতিনের কোন বাড়িতে হয়েছে—কে থাকেন সেখানে

একটি আইএমইআই নম্বরেই ৩ কোটি ৯১ লাখ স্মার্টফোন: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

একটি আইএমইআই নম্বরেই ৩ কোটি ৯১ লাখ স্মার্টফোন: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সম্পর্কিত

বিজেপিকে উৎখাতে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার মতো গণ-অভ্যুত্থান দরকার: ভারতীয় রাজনীতিক

বিজেপিকে উৎখাতে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার মতো গণ-অভ্যুত্থান দরকার: ভারতীয় রাজনীতিক

মোস্তাফিজুরকে দলে নেওয়ায় শাহরুখ খানের ক্ষমা চাওয়া উচিত: সর্বভারতীয় ইমাম সংগঠনের সভাপতি

মোস্তাফিজুরকে দলে নেওয়ায় শাহরুখ খানের ক্ষমা চাওয়া উচিত: সর্বভারতীয় ইমাম সংগঠনের সভাপতি

ভেনেজুয়েলার রাজধানীর প্রধান সামরিক ঘাঁটির কাছে একাধিক বিস্ফোরণ, যুদ্ধবিমানের উপস্থিতি

ভেনেজুয়েলার রাজধানীর প্রধান সামরিক ঘাঁটির কাছে একাধিক বিস্ফোরণ, যুদ্ধবিমানের উপস্থিতি

ক্রিকেটে রাজনীতি টানা উচিত নয়—আইপিএলে মোস্তাফিজ প্রসঙ্গে শশী থারুর

ক্রিকেটে রাজনীতি টানা উচিত নয়—আইপিএলে মোস্তাফিজ প্রসঙ্গে শশী থারুর