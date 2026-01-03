মোস্তাফিজুরকে দলে নেওয়ায় শাহরুখ খানের ক্ষমা চাওয়া উচিত: সর্বভারতীয় ইমাম সংগঠনের সভাপতি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আইপিএল ২০২৬ মৌসুমের জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) বাংলাদেশি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে নেওয়ায় ভারতে বিতর্ক তুঙ্গে। শিব সেনার পর অল ইন্ডিয়া ইমাম অর্গানাইজেশনের প্রধান ইমাম উমর আহমেদ ইলিয়াসি এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কেকেআর মালিক শাহরুখ খানকে এই জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।
নিলামে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স ৯ দশমিক ২০ কোটি রুপিতে বাংলাদেশি বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে নিয়েছে। তবে নিলাম পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর ক্রমবর্ধমান সহিংসতার কথা বলে মোস্তাফিজুরকে দলে রাখা নিয়ে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মহলে আপত্তির ঝড় উঠেছে।
ইমাম উমর আহমেদ ইলিয়াসি সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হওয়া অত্যাচারের খবর কি শাহরুখের কাছে নেই? তা সত্ত্বেও বাংলাদেশি খেলোয়াড় কেনা অত্যন্ত দুঃখজনক। শাহরুখের উচিত এই ঘটনার নিন্দা জানানো এবং অবিলম্বে মোস্তাফিজুরকে দল থেকে বাদ দেওয়া।’
একই সুর শোনা গেছে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতেও। শিবসেনা নেতা সঞ্জয় নিরুপম শাহরুখ খানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, দেশের মানুষের ক্ষোভের লক্ষ্যবস্তু হওয়ার আগেই যেন কেকেআর থেকে বাংলাদেশি খেলোয়াড়কে সরিয়ে দেওয়া হয়। শিবসেনা (ইউবিটি) মুখপাত্র আনন্দ দুবে যোগ করেছেন, ‘বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের ভারতের মাটিতে আইপিএল খেলতে দেওয়া উচিত নয়। শাহরুখ যদি এই দাবি না মানেন, তবে প্রমাণিত হবে তিনি দেশবাসীর আবেগ বোঝেন না।’
এদিকে এরই মধ্যে মোস্তাফিজকে দল থেকে বাদ দেওয়ার জন্য কলকাতাকে নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সংস্থাটির সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
আইপিএল ২০২৬ মৌসুমের জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) বাংলাদেশি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে নেওয়ায় ভারতে বিতর্ক তুঙ্গে। শিব সেনার পর অল ইন্ডিয়া ইমাম অর্গানাইজেশনের প্রধান ইমাম উমর আহমেদ ইলিয়াসি এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কেকেআর মালিক শাহরুখ খানকে এই জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।
নিলামে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স ৯ দশমিক ২০ কোটি রুপিতে বাংলাদেশি বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে নিয়েছে। তবে নিলাম পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর ক্রমবর্ধমান সহিংসতার কথা বলে মোস্তাফিজুরকে দলে রাখা নিয়ে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মহলে আপত্তির ঝড় উঠেছে।
ইমাম উমর আহমেদ ইলিয়াসি সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হওয়া অত্যাচারের খবর কি শাহরুখের কাছে নেই? তা সত্ত্বেও বাংলাদেশি খেলোয়াড় কেনা অত্যন্ত দুঃখজনক। শাহরুখের উচিত এই ঘটনার নিন্দা জানানো এবং অবিলম্বে মোস্তাফিজুরকে দল থেকে বাদ দেওয়া।’
একই সুর শোনা গেছে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতেও। শিবসেনা নেতা সঞ্জয় নিরুপম শাহরুখ খানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, দেশের মানুষের ক্ষোভের লক্ষ্যবস্তু হওয়ার আগেই যেন কেকেআর থেকে বাংলাদেশি খেলোয়াড়কে সরিয়ে দেওয়া হয়। শিবসেনা (ইউবিটি) মুখপাত্র আনন্দ দুবে যোগ করেছেন, ‘বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের ভারতের মাটিতে আইপিএল খেলতে দেওয়া উচিত নয়। শাহরুখ যদি এই দাবি না মানেন, তবে প্রমাণিত হবে তিনি দেশবাসীর আবেগ বোঝেন না।’
এদিকে এরই মধ্যে মোস্তাফিজকে দল থেকে বাদ দেওয়ার জন্য কলকাতাকে নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সংস্থাটির সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও নেপালের মতো গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ভারতের বিজেপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার আহ্বান জানিয়ে বিতর্কের মুখে পড়েছেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদলের (আইএনএলডি) প্রধান অভয় সিং চৌতালা।১৮ মিনিট আগে
লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। আকাশ ফুঁড়ে উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সেখানে অবস্থানরত আল–জাজিরার প্রতিনিধি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যেই এই ঘটনা ঘটল।২৯ মিনিট আগে
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ—আইপিএলের ২০২৬ সিজনের জন্য শাহরুখ খানের মালিকানাধীন কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) দলে বাংলাদেশি ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তাতে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পক্ষ নিয়েছেন কংগ্রেস এমপি শশী থারুর।১ ঘণ্টা আগে
কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ও ব্যবসায়ী রবার্ট ভদ্রর ছেলে রাইহান ভদ্র তাঁর দীর্ঘদিনের বান্ধবী আভিভা বেগের সঙ্গে বাগদানের ঘোষণা দিয়েছেন। একান্ত পারিবারিক এই আয়োজনের কিছু ছবি শেয়ার করে দম্পতি নিজেই এই খবরটি জানিয়েছেন, যেখানে কেবল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রাই উপস্থিত ছিলেন।১ ঘণ্টা আগে