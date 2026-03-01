Ajker Patrika
জাতীয়

৫ জেলার ডিসি প্রত্যাহার

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ০১ মার্চ ২০২৬, ১৮: ৫৩
গাজীপুর, পঞ্চগড়, কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) প্রত্যাহার করেছে সরকার।

আজ রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাঁদের প্রত্যাহার করে পরবর্তী পদায়নের জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

গাজীপুরের ডিসি মোহাম্মদ আলম হোসেন, পঞ্চগড়ের ডিসি কাজী মো. সায়েমুজ্জামান, কুষ্টিয়ার ডিসি মো. ইকবাল হোসেন, নেত্রকোনার ডিসি মো. সাইফুর রহমান ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি মো. শাহাদাত হোসেন মাসুদকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জগাজীপুরজেলা প্রশাসকডিসিপঞ্চগড় সদরজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়নেত্রকোনা
