শৈশবের কোচের মৃত্যুতে মাহমুদউল্লাহর আবেগী পোস্ট

শৈশবের কোচের মৃত্যুতে মাহমুদউল্লাহর আবেগী পোস্ট
শৈশবের কোচের মৃত্যুতে আবেগী বার্তা দিয়েছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ছবি: ফেসবুক

না ফেরার দেশে চলে গেলেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের শৈশবের কোচ। বাংলাদেশের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার হওয়ার পেছনে যাঁর অবদান, তাঁর মৃত্যুতে প্রাণ কাঁদছে মাহমুদউল্লাহর। কোচের মৃত্যুতে আবেগী পোস্ট দিয়েছেন বাংলাদেশের এই সাবেক মিডল অর্ডার ব্যাটার।

কাজী ভাই নামে পরিচিত শৈশবের কোচের ছবি নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছেন মাহমুদউল্লাহ। ক্যাপশনে ৪০ বছর বয়সী এই ব্যাটার লিখেছেন, ‘আমাদের প্রিয় কাজী ভাই আর নেই শুনে গভীরভাবে দুঃখিত (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। তাঁর পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা।কাজী ভাই আমার শৈশবের কোচ ছিলেন এবং ছোটবেলা থেকে আমার ক্রিকেটে বিরাট প্রভাব ফেলেছিলেন। স্কুলের ক্রিকেট থেকে শুরু করে ময়মনসিংহ কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাব দলের হয়ে খেলা পর্যন্ত তিনি সর্বদাই অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন।’

খুব অল্প বয়সেই মাহমুদউল্লাহর মধ্যে ক্রিকেটীয় প্রতিভা দেখতে পেরেছিলেন কাজী ভাই নামে পরিচিত এই কোচ। আজ কোচের মৃত্যুতে তিনি ফিরে গেলেন তাঁর শৈশবে। বাংলাদেশের সাবেক এই মিডল অর্ডার ব্যাটার লিখেছেন,‘আমি অষ্টম/নবম শ্রেণীতে পড়ি। আমার পরিবার সন্দেহ করত যে আমার ক্রিকেট খেলা উচিত কি না। তিনিই আমার বাবা-মাকে ক্রিকেট খেলতে দিতে রাজি করিয়েছিলেন। তিনি আমার মধ্যে সম্ভাবনা দেখেছিলেন এবং নিয়মানুবর্তিতা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাকে একজন ক্রিকেটার হতে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি সর্বদা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, নিবেদিতপ্রাণ এবং ময়মনসিংহ ক্রিকেটের পথিকৃৎদের একজন ছিলেন।’

২০২৫ সালের মার্চে সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন মাহমুদউল্লাহ। তারপর থেকে তাঁর ব্যস্ততা শুধু ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়েই। সবশেষ ২০২৬ বিপিএলে রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলেছিলেন তিনি।

