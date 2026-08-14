দ্বিতীয় সেশনেও বাংলাদেশের দাপট

ডারউইন টেস্টে বাংলাদেশের দাপট অব্যাহত আছে। প্রথম চার সেশনের মতো দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় সেশনটাও নিজেদের করে নিল সফরকারীরা। মুমিনুল হক, তানজিদ হাসান তামিম ফিরে গেলেও নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুশফিকুর রহিমের ব্যাটে লিড বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ।
দ্বিতীয় সেশন শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৩ উইকেট ২৮৬ রান। ৮৮ রানের লিড নিয়ে চা বিরতিতে গেছে অতিথিরা। সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়ে ৭৯ রানে অপরাজিত আছেন শান্ত। ২৬ রান নিয়ে শেষ সেশনে ব্যাট করতে নামবেন মুশফিক।
২ উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান নিয়ে দ্বিতীয় সেশন শুরু করে বাংলাদেশ। মিচেল স্টার্কের বলে বাউন্ডারি মেরে বাংলাদেশকে লিড এনে দেন তানজিদ। কিছুক্ষণ পর ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটিকে সেঞ্চুরিতে রূপ দেন এই ওপেনার। ছক্কার উদ্দেশে নাথান লায়নকে উঁড়িয়ে মারতে গিয়ে স্টার্কের তালুবন্দী হন তিনি। ১০১ রান করে তানজিদ বিদায় নিলে ২৩১ রানে তৃতীয় উইকেট হারায় বাংলাদেশ। এরপর ক্রিজে আসেন মুশফিক। শান্তকে নিয়ে রানের চাকা সচল রেখেছেন সাবেক অধিনায়ক।
চা বিরতিতে যাওয়ার আগে দ্বিতীয় সেশনে তানজিদকে হারিয়ে ১০৫ রান করেছে বাংলাদেশ। এর আগে দিনের প্রথম সেশনে ১ উইকেট হারিয়ে ৮৫ রান করে সফরকারীরা।
শাহরিয়ার নাফিসের পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরির স্বাদ পেয়েছেন তানজিদ। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম বাংলাদেশি ব্যাটার হিসেবে তিন অঙ্কের ম্যাজিক্যাল ফিগারের দেখা পেলেন তিনি। তানজিদের পর সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়েছেন শান্ত। যেভাবে ব্যাট করছেন, তাতে সেঞ্চুরির ভালো সুযোগই আছে শান্তর সামনে।
তানজিদ হাসান তামিমের সেঞ্চুরি এবং নাজমুল হোসেন শান্তর ফিফটিতে বেশ চাপেই ছিল ছিল। কিন্তু নতুন বল হাতে নিয়েই দৃশ্যপট বদলে দিচ্ছে স্বাগতিকেরা। অল্প সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশের ৩ উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচে ফিরছে অজিরা।১৩ মিনিট আগে
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