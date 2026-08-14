Ajker Patrika
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ক্রিকেট

নতুন বল পেয়ে ম্যাচে ফিরল অস্ট্রেলিয়া

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৬, ১২: ২৪
নতুন বল পেয়ে ম্যাচে ফিরল অস্ট্রেলিয়া
শান্তকে ফেরান হ্যাজলউড। টানা ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচে ফিরেছে অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো

তানজিদ হাসান তামিমের সেঞ্চুরি এবং নাজমুল হোসেন শান্তর ফিফটিতে বেশ চাপেই ছিল ছিল। কিন্তু নতুন বল হাতে নিয়েই দৃশ্যপট বদলে দিচ্ছে স্বাগতিকেরা। অল্প সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশের ৩ উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচে ফিরছে অজিরা।

৮০ ওভারের বল দ্বিতীয় নতুন বল পায় অস্ট্রেলিয়া। সেই সুযোগ বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগাচ্ছে তারা। মাত্র ১১ রানের ব্যবধানে শান্ত, লিটন দাস ও মুশফিকুর রহিমকে বিদায় করেছে প্যাট কামিন্সরা।

প্রথম দিনের পুরোটা সময় অস্ট্রেলিয়ার ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে বাংলাদেশ। আজও প্রথম দুই সেশনে ছিল সফরকারীদের দাপট। তাতে বড় লিড চাপছিল অস্ট্রেলিয়ার ওপর। কিন্তু নতুন বলে ঘুরে দাঁড়ানোর সবটুকু চেষ্টাই করে যাচ্ছে স্বাগতিকেরা।

সেঞ্চুরির পর তানজিদ বিদায় নিলে ক্রিজে আসেন মুশফিক। এই জুটিও ভয়ঙ্কর হচ্ছিল অস্ট্রেলিয়ার সামনে। কিন্তু শান্তর বিদায়ে পুরো চিত্রই পাল্টে গেল। হ্যাজলউডের করা অফ স্টাম্পের বাইরের বল খেলতে গিয়ে স্লিপে স্টিভ স্মিথের হাতে ধরা পড়েন বাংলাদেশ অধিনায়ক। শান্ত ৮৪ রান করে আউট হলে ভাঙে চতুর্থ উইকেটে মুশফিকের সঙ্গে তাঁর ৬৬ রানের জুটি।

বিষয়:

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