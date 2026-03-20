জেনে নিন পিএসএলে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ম্যাচের সূচি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২০ মার্চ ২০২৬, ১৪: ৫৫
জেনে নিন পিএসএলে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ম্যাচের সূচি
ছয় বাংলাদেশি ক্রিকেটার এবার দল পেয়েছেন পিএসএলে। ছবি: সংগৃহীত

একসঙ্গে এবার বাংলাদেশের ছয় ক্রিকেটার খেলবেন পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল)। নাহিদ রানা, তানজিদ হাসান তামিম, শরীফুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, পারভেজ হোসেন ইমন—তাঁরা এবার দল পেয়েছেন পিএসএলে। কখনো একসঙ্গে, কখনোবা প্রতিপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের দেখা যেতে পারে এবারের পিএসএলে।

তিনটি ভিন্ন দলে এবার বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের নেওয়া হয়েছে পিএসএলে। সবচেয়ে বেশি তিন বাংলাদেশি আছেন পেশোয়ার জালমিতে। নিলাম থেকে রানাকে নিয়েছে পেশোয়ার। আর তানজিদ তামিম, শরীফুলকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে পিএসএলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি। লাহোরে আছেন মোস্তাফিজ ও ইমন। রিশাদ খেলবেন রাওয়ালপিন্ডি পিন্ডিজের হয়ে। গতকাল পিএসএল নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ম্যাচের সময় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছে। বিকেল-রাত দুই বেলাতেই বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের ম্যাচ রয়েছে। এমনকি পিএসএলে একই দিনে বেলা সাড়ে ৩টা থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত তাঁদের খেলা উপভোগ করতে পারবেন দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা।

চলুন একনজরে জেনে যাওয়া যাক পিএসএলে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ম্যাচের সূচি:

লাহোর কালান্দার্সের ম্যাচ (মোস্তাফিজুর রহমান, পারভেজ হোসেন ইমন)

তারিখ প্রতিপক্ষ শুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)

২৬ মার্চ হায়দরাবাদ কিংসমেন রাত ৯টা

২৯ মার্চ করাচি কিংস রাত ৯টা

৩ এপ্রিল মুলতান সুলতানস রাত ৯টা

৯ এপ্রিল ইসলামাবাদ ইউনাইটেড বেলা সাড়ে ৩টা

১১ এপ্রিল পেশোয়ার জালমি বেলা সাড়ে ৩টা

১৭ এপ্রিল কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্সস রাত ৯টা

১৮ এপ্রিল রাওয়ালপিন্ডি পিন্ডিজ রাত ৯টা

২১ এপ্রিল কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স রাত ৯টা

২৩ এপ্রিল করাচি কিংস রাত ৯টা

২৫ এপ্রিল হায়দরাবাদ কিংসমেন রাত ৯টা

পেশোয়ার জালমির ম্যাচ

তারিখ প্রতিপক্ষ শুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)

২৮ মার্চ রাওয়ালপিন্ডি পিন্ডিজ বেলা সাড়ে ৩টা

৩১ মার্চ ইসলামাবাদ ইউনাইটেড রাত ৯টা

৮ এপ্রিল হায়দরাবাদ কিংসমেন রাত ৯টা

৯ এপ্রিল করাচি কিংস রাত ৯টা

১১ এপ্রিল লাহোর কালান্দার্স বেলা সাড়ে ৩টা

১৩ এপ্রিল মুলতান সুলতানস রাত ৯টা

১৫ এপ্রিল কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স রাত ৯টা

২২ এপ্রিল মুলতান সুলতানস রাত ৯টা

২৪ এপ্রিল ইসলামাবাদ ইউনাইটেড রাত ৯টা

২৬ এপ্রিল রাওয়ালপিন্ডি পিন্ডিজ বেলা সাড়ে ৩টা

রাওয়ালপিন্ডি পিন্ডিজের ম্যাচ

তারিখ প্রতিপক্ষ শুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)

২৮ মার্চ রাওয়ালপিন্ডি পিন্ডিজ বেলা সাড়ে ৩টা

২ এপ্রিল করাচি কিংস রাত ৯টা

৪ এপ্রিল ইসলামাবাদ ইউনাইটেড রাত ৯টা

৬ এপ্রিল মুলতান সুলতানস রাত ৯টা

১০ এপ্রিল কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স রাত ৯টা

১৬ এপ্রিল হায়দরাবাদ কিংসমেন বেলা সাড়ে ৩টা

১৮ এপ্রিল লাহোর কালান্দার্স রাত ৯টা

২১ এপ্রিল মুলতান সুলতানস রাত ৯টা

২৩ এপ্রিল ইসলামাবাদ ইউনাইটেড বেলা সাড়ে ৩টা

২৬ এপ্রিল পেশোয়ার জালমি বেলা সাড়ে ৩টা

২৬ মার্চ টুর্নামেন্টের শুরুর দিনই দেখা যেতে পারে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের। মোস্তাফিজ-ইমনের লাহোর কালান্দার্স সেদিন খেলবে হায়দরাবাদ কিংসমেনের বিপক্ষে। লাহোর কালান্দার্স, পেশোয়ার জালমি, হায়দরাবাদ কিংসমেন, রাওয়ালপিন্ডি পিন্ডিজ, মুলতান সুলতানস, কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স, ইসলামাবাদ ইউনাইটেড, করাচি কিংস—এই আট দল খেলবে এবারের পিএসএল।

২৬ এপ্রিল রাওয়ালপিন্ডিতে ইসলামাবাদ ইউনাইটেড-মুলতান সুলতানস ম্যাচ দিয়ে শেষ হচ্ছে লিগ পর্ব। এক দিন বিরতি দিয়ে মাঠে শুরু হবে প্লে-অফ। রাওয়ালপিন্ডিতে ২৮ এপ্রিল হবে কোয়ালিফার। এলিমিনেটর ১, এলিমিনেটর ২, ফাইনাল সবই হবে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে। ২৯ এপ্রিল ও ১ মে হবে এলিমিনেটর ১ ও এলিমিনেটর ২। শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল হবে ৩ মে। লাহোর, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি, পেশোয়ার, মুলতান, ফয়সালাবাদ—এই ছয় ভেন্যুতে হবে ১১তম পিএসএল।

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

জেনে নিন পিএসএলে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ম্যাচের সূচি

জেনে নিন পিএসএলে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ম্যাচের সূচি

