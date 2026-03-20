Ajker Patrika
ক্রিকেট

বড় জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২০ মার্চ ২০২৬, ১৬: ২৫
বড় জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড
ছবিতেই দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটারদের চিত্র ফুটে উঠেছে। ছবি: এএফপি

দক্ষিণ আফ্রিকা-নিউজিল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচেই দেখা গেল ব্যাটিং ব্যর্থতার চিত্র। প্রথম ম্যাচে হতাশ করেছিল কিউই ব্যাটাররা। ম্যাচটিতে তাদের সঙ্গী হয়েছিল ৭ উইকেটের বড় হার। এরপর সবশেষ দুই ম্যাচে এই চিত্র প্রোটিয়া শিবিরে। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির মতো আরও একবার ব্যর্থ সফরকারী দলের ব্যাটিং লাইন।

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের করা ১৭৫ রান তাড়া করতে নেমে ১০৭ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ৬৮ রানের জয়ে সিরিজে ফিরেছিল ব্ল্যাক ক্যাপরা। তৃতীয় ম্যাচেও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল তারা। এ যাত্রায় ৮ উইকেটের জয় তুলে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড। অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে দক্ষিণ আফ্রিকার দেওয়া ১৩৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ২২ বল হাতে রেখে জয় নিশ্চিত করে মিচেল সান্টনারের দল। এই জয়ে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড। চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে আগামী ২২ মার্চ ওয়েলিংটনে মুখোমুখি হবে দুই দল। সিরিজে টিকে থাকলে হলে সে ম্যাচে জেতার বিকল্প নেই দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য। তার আগে তাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে থাকল বাজে ব্যাটিং।

ম্যাচের ফলের মতো এদিন টস ভাগ্যও কথা বলেনি দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে। টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে অতিথিরা; ৪৬ রানেই ৫ উইকেট হারিয়ে চরম বিপর্যয়ে পড়ে। সে ধাক্কা সামলে আর লড়াই করার মতো পুঁজি পায়নি দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ পর্যন্ত অলআউট না হলেও নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৩৬ রানের বেশি করতে পারেনি কেশভ মহারাজের দল।

দশে নামা পেসার এনকোবানি মোকোয়েনা (২৬ রান) এবং সাতে নামা অলরাউন্ডার জর্জ লিন্ডে (২৩ রান) দক্ষিণ আফ্রিকার মান বাঁচান। নাহলে এক শর অনেক আগেই গুটিয়ে যেত দক্ষিণ আফ্রিকা। ডিয়ান ফরেস্টার ১৭ ও জেরাল্ড কোয়েটজি ১৬ রান করে দলের ব্যর্থতার দিনে হাল ধরার চেষ্টা করেছিলেন। এ ছাড়া সমান ১৫ রান করেন টনি ডি জর্জি এবং কনর এস্টারহুইজেন। নিউজিল্যান্ডের বোলারদের মধ্যে কাইল জেমিসন, সান্টনার এবং বেঞ্জামিন সিয়ার্স দুটি করে উইকেট নেন।

রান তাড়া করতে নেমে উদ্বোধনী জুটিতেই নিউজিল্যান্ডের জয়ের ভীত গড়ে দেন দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে এবং টম লাথাম। ১১ তম ওভারের শেষ বলে জুটি ভাঙার আগে ৯৬ রান যোগ করেন তাঁরা। ২৬ বলে ৩৯ রান করে ফেরেন কনওয়ে। জয় থেকে ১ রান দূরে থাকতে ১৭ রান করে আউট হন টিম রবিনসন। ৬৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন লাথাম। নিউজিল্যান্ডের পতন হওয়া উইকেট দুটি ভাগাভাগি করে নেন লুথো সিপামলা এবং মহারাজ।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট
ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

বড় জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড

বড় জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড

জেনে নিন পিএসএলে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ম্যাচের সূচি

ইরানের বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে এবার ফিফার ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য

সিঙ্গাপুর-ভিয়েতনাম ম্যাচের দল ঘোষণা করল বাফুফে