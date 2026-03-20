ঈদ আনন্দেও ব্যস্ত থাকছে ক্রীড়াঙ্গন

পবিত্র ঈদুল ফিতর আগামীকাল। তবে এরই মধ্যে দেশে ঈদের আমেজ টের পাওয়া যাচ্ছে। অনেকে পরিবার-পরিজনদের নিয়ে ঈদের ছুটিতে শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গেছেন। ঈদের ছুটিতেও ব্যস্ত থাকছে ক্রীড়াঙ্গন। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
২০ মার্চ, শুক্রবার
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-দ. আফ্রিকা
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বোর্নমাউথ-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
২১ মার্চ, শনিবার
ফুটবল খেলা সরাসরি
নারী এশিয়ান কাপ: ফাইনাল
অস্ট্রেলিয়া-জাপান
বেলা ৩টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
২২ মার্চ, রোববার
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-দ. আফ্রিকা
দুপুর ১২টা ১৫মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
নিউক্যাসল-সান্ডারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
২৪ মার্চ, মঙ্গলবার
ফুটবল খেলা সরাসরি
আই লিগ
আইজল-চানমারি
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি ডিডি স্পোর্টস
