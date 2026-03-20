ঈদ আনন্দেও ব্যস্ত থাকছে ক্রীড়াঙ্গন

ক্রীড়া ডেস্ক    
সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আজ মুখোমুখি হচ্ছে নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: ক্রিকইনফো

পবিত্র ঈদুল ফিতর আগামীকাল। তবে এরই মধ্যে দেশে ঈদের আমেজ টের পাওয়া যাচ্ছে। অনেকে পরিবার-পরিজনদের নিয়ে ঈদের ছুটিতে শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গেছেন। ঈদের ছুটিতেও ব্যস্ত থাকছে ক্রীড়াঙ্গন। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

২০ মার্চ, শুক্রবার

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-দ. আফ্রিকা

দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

বোর্নমাউথ-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ২টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

২১ মার্চ, শনিবার

ফুটবল খেলা সরাসরি

নারী এশিয়ান কাপ: ফাইনাল

অস্ট্রেলিয়া-জাপান

বেলা ৩টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

২২ মার্চ, রোববার

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

চতুর্থ টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-দ. আফ্রিকা

দুপুর ১২টা ১৫মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

নিউক্যাসল-সান্ডারল্যান্ড

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

২৪ মার্চ, মঙ্গলবার

ফুটবল খেলা সরাসরি

আই লিগ

আইজল-চানমারি

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি ডিডি স্পোর্টস

বাবা বুড়িগঙ্গায় নিখোঁজ, স্ত্রী হাসপাতালে, নিথর দেহে বাড়িতে ফিরলেন সোহেল

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইসরায়েলের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

সম্পর্কিত

সিঙ্গাপুর-ভিয়েতনাম ম্যাচের দল ঘোষণা করল বাফুফে

সিঙ্গাপুর-ভিয়েতনাম ম্যাচের দল ঘোষণা করল বাফুফে

ঈদ আনন্দেও ব্যস্ত থাকছে ক্রীড়াঙ্গন

ঈদ আনন্দেও ব্যস্ত থাকছে ক্রীড়াঙ্গন

ভারত সিরিজ থেকেই নতুন অধিনায়ক পাচ্ছে আয়ারল্যান্ড

ভারত সিরিজ থেকেই নতুন অধিনায়ক পাচ্ছে আয়ারল্যান্ড

চ্যাম্পিয়নস লিগের মাঝপথে রিয়ালের বড় ধাক্কা

চ্যাম্পিয়নস লিগের মাঝপথে রিয়ালের বড় ধাক্কা