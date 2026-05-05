‘আইপিএল হাস্যকর এক টুর্নামেন্ট হয়ে গেছে’

এখন আর কেউ বোলার হতে চাইবেন না—সামাজিক মাধ্যমে অনেক দিন ধরেই এমন একটা কথা ভেসে বেড়াচ্ছে। আইপিএলের কারণেই যে কথাটা বলা, সেটা আর বুঝতে বাকি নেই। ২০০ তো এখন কোনো লক্ষ্যই মনে করা হয় না। যেভাবে ভিডিও গেমসের মতো চলছে, তাতে ২৫০ রানও নিরাপদ নয়।
নিজেদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২২৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স গতকাল রাতে জিতেছে। ওয়াংখেড়েতে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে মুম্বাই জিতেছে ৮ বল হাতে রেখে। মূলত রিকেলটন-রোহিত শর্মার ৬৫ বলে ১৪৩ রানের উদ্বোধনী জুটিতেই মুম্বাই জয়ের পথে অনেকটা এগিয়ে যায়। সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়েও রোহিত-রিকেলটন কেউই তিন অঙ্ক ছুঁতে পারেনি। ৩২ বলে ৬ চার ও ৮ ছক্কায় ৮৩ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন রিকেলটন। উইকেটরক্ষক হিসেবে দুটি ক্যাচও ধরেছেন তিনি।
কদিন আগে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ২৪৩ রান করেও জিততে পারেনি মুম্বাই। গত রাতে ওয়াংখেড়েতে ২২৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে মুম্বাই আয়েশি ম্যাচ জিতেছে। ভিডিও গেমসের মতো হয়ে যাওয়ায় আইপিএল রিকেলটনের কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে। ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘আইপিএল এখন হাস্যকর হয়ে গেছে। এই রান তাড়া করে জয়ের ঘটনা দেখা যাচ্ছে অহরহ। তিন নম্বর থেকে সাত, আট, নয় পর্যন্ত আমাদের দলে যে শক্তি আছে, তাতে একটা ভালো ভিত্তি তৈরি করতে পারলেই কাজ হয়ে যায়।’
পাঁচ ম্যাচ বসে থাকার পর গত রাতে ফিরে বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন রোহিত। লেগস্পিনার রঘু শর্মার ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড় হিসেবে নেমে ৪৪ বলে ৬ চার ও ৭ ছক্কায় ৮৪ রান করেছেন। শুধু রোহিতই নন, রিকেলটনের ব্যাটিং দেখেও মনে হচ্ছিল চারের চেয়ে ছক্কা মারা সহজ। রোহিতকে প্রশংসায় ভাসিয়ে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রিকেলটন বলেন, ‘রোহিত মুম্বাইয়ের সেরা। ভারতের অন্যতম সেরা। আমরা দুজন একসঙ্গে বেশ ভালোভাবে খেলতে পারি।’
আইপিএল ইতিহাসে এখন পর্যন্ত ৫১ বার ২০০ বা তার বেশি রান তাড়া করে জয়ের ঘটনা ঘটেছে। মুম্বাইয়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দুটি রান তাড়া করে জয় এসেছে এবারই। এর আগে গত ২৯ মার্চ ওয়াংখেড়েতেই কলকাতার দেওয়া ২২১ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জেতে মুম্বাই। ১০ ম্যাচে ৩ জয় ও ৭ হারে ৬ পয়েন্ট নিয়ে এখন পয়েন্ট টেবিলের ৯ নম্বরে মুম্বাই।
রিকেলটন এবারের আইপিএলে রীতিমতো উড়ছেন। ৫৪.২৮ গড় ও ১৯০.৯৫ স্ট্রাইকরেটে ৩৮০ রান করে ষষ্ঠ সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনি। ১ সেঞ্চুরি ও ২ ফিফটি করেছেন। ৪৪০ রান করে সবার ওপরে অভিষেক শর্মা। দুই, তিন, চার ও পাঁচে থাকা লোকেশ রাহুল, হাইনরিখ ক্লাসেন, বৈভব সূর্যবংশী ও সাই সুদর্শনের রান ৪৩৩, ৪২৫, ৪০৪ ও ৩৮৫।
২০২২ সালে বাংলাদেশের কোচ হিসেবে নিয়োগ পান কাবরেরা। তাঁর অধীনে ৩৯ ম্যাচ খেলে মাত্র ১০টিতে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। কাবরেরা যুগের অবসান ঘটিয়ে বাফুফে এখন হাঁটছে নতুন কোচের সন্ধানে। শুক্রবারই চূড়ান্ত হবে নতুন কোচের নাম।১ ঘণ্টা আগে
আর্সেনাল-আতলেতিকো সেমিফাইনালের প্রথম লেগ ১-১ গোলে ড্র। আজ যে জিতবে, সেই দল কাটবে ফাইনালের টিকিট। লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে সেমির দ্বিতীয় লেগ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে সনি টেন ২, ৩ ও ৪। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
শেষভাগে চলে এসেছে ইউরোপীয় ফুটবলের মৌসুম। যার মধ্যে কয়েকটি লিগের ফয়সালা হয়ে গেছে। প্রিমিয়ার লিগে শিরোপার লড়াই চলছে আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটির মধ্যে। তবে সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা মনে করছেন, তাঁদের পক্ষে চ্যাম্পিয়ন হওয়া এখন কঠিন হয়ে উঠেছে।২ ঘণ্টা আগে
বুদাপেস্টের ফাইনাল নাকি একরাশ দীর্ঘশ্বাস—আজ রাতে উত্তর লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামেই নির্ধারণ হয়ে যাবে আর্সেনাল ও আতলেতিকো মাদ্রিদের ভাগ্য। দুই দলের কেউই কখনো চ্যাম্পিয়নস লিগে শিরোপার দেখা পায়নি। গত সপ্তাহে মাদ্রিদের মেত্রোপলিতানোতে সেমিফাইনালের প্রথম লেগের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হওয়ায় আজকের ম্যাচে কোনো২ ঘণ্টা আগে