টি–টোয়েন্টি সিরিজের আগে ভারতকে ‘সতর্ক’ করে দিলেন হেড

৫ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে আগামীকাল ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে অস্ট্রেলিয়া। সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজ শুরুর আগের দিন সফরকারী দলকে সতর্ক বার্তা দিয়ে রাখলেন ট্রাভিস হেড। শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন থাকায় আসন্ন সিরিজে প্রতিপক্ষের বোলারদের ওপর আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের হুশিয়ারি দিয়েছেন এই অজি ক্রিকেটার।
বর্তমান সময়ে অস্ট্রেলিয়া দলের সবচেয়ে মারকুটে ব্যাটার হেড। নিজের দিনে বিশ্বসেরা বোলিং লাইনকেও চুরমার করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন এই বাঁ হাতি। হেড ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া দলে আছেন ক্যামেরুন গ্রিন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, টিম ডেভিড, মার্কাস স্টয়নিসদের মতো বেশ কয়েক ব্যাটার। দলের ব্যাটিং লাইন এমন গভীর হওয়ায় বেশ নির্ভার হেড।
ক্রিকেট ডটকমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হেড বলেন, ‘পেছনে দারুণ সব ব্যাটাররা থাকলে এগিয়ে যেতে হয়। দলে যখন ডেভিড, স্টয়নিস, ইংলিস, গ্রিন, ম্যাক্সওয়েলরা থাকে তখন আপনি বল নষ্ট করতে চাইবেন না। এটা আমাদের জন্য বিশাল শক্তি।’
পাওয়ার প্লেতে বরাবরই দুর্দান্ত অস্ট্রেলিয়া। ভারত সিরিজেও প্রথম ৬ ওভারের সঠিক ব্যবহার করতে চান হেড। তিনি বলেন, ‘আমরা যদি নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করতে পারি তাহলে বড় রান তুলতে পারব। মার্শ এবং আমার পরিকল্পনা হলো ক্রিজে গিয়ে ভালো ব্যাটিংয়ের চেষ্টা করা এবং পাওয়ারপ্লের সুযোগের সঠিক ব্যবহার করা। ওয়ানডে ক্রিকেট কিংবা টি-টোয়েন্টি, উভয় সংস্করণেই আমরা পাওয়ারপ্লেতে খুব বেশি জোর দিয়েছি। কয়েক বছর ধরে এটা আমাদের একটি শক্তির জায়গা। আমরা বেপরোয়া হওয়ার চেষ্টা না করি তাহলে আমাদের জন্য ভালো হবে না। আমাদের পরিকল্পনা হলো যতটা সম্ভব বেশি রান তোলার চেষ্টা করা।’
অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মধ্যকার দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টি হবে ৩১ অক্টোবর। সিরিজের বাকি ম্যাচগুলো মাঠে গড়াবে ২,৬ ও ৮ নভেম্বর। সবগুলো ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে। ভারতের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজ শেষে অ্যাশেজের ব্যস্ততা শুরু হবে অজিদের।
ছেলেদের আগেই বাংলাদেশের মেয়েরা বিশ্বকাপ জিতবেন—এ সপ্তাহের শনিবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন গুলশান ইয়ুথ ক্লাবে। নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল তখনো ভারতে অবস্থান করছিল বিশ্বকাপ খেলতে।
অস্ট্রেলিয়ার দুই ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানির ঘটনায় বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে ভারত। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে ভারত সফরকারীদের কতটুকু নিরাপত্তা দিতে পারছে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সে জন্য ভারতের রাস্তায় পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।
দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষে আজ সীমিত ওভারের ক্রিকেটে লড়াইয়ে নামছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৯টায় শুরু হচ্ছে দুই দলের তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি।
মাঠের ক্রিকেটে ভারতের কতটা দাপট, সেটা না বললেও চলছে। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, ২০২৫ টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপ—সবশেষ ১৬ মাসে তিনটি মেজর টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছে দলটি। মাঠের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি ক্রিকেটের প্রশাসনিক কাঠামোতেও ছড়ি ঘোরায় ভারত।
ছেলেদের আগেই বাংলাদেশের মেয়েরা বিশ্বকাপ জিতবেন—এ সপ্তাহের শনিবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন গুলশান ইয়ুথ ক্লাবে। নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল তখনো ভারতে অবস্থান করছিল বিশ্বকাপ খেলতে। দুই দিন পর আজ নারী ক্রিকেট দল ফেরার পর জ্যোতির কাছে এসেছে এমন প্রশ্ন।
২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয় ছাড়া বাংলাদেশের ছেলেদের ক্রিকেটে বলার মতো কোনো সাফল্য নেই। আইসিসি ইভেন্টে সর্বোচ্চ সাফল্য ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সেমিফাইনাল খেলা। আর তিনবার এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলেও জিততে পারেনি শিরোপা। এখন তো বাংলাদেশ মেজর ইভেন্টেও নিয়মিত ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। সেই তুলনায় বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল একটু এগিয়ে। কারণ, ২০১৮ সালে বাংলাদেশ জিতেছে নারী এশিয়া কাপ।
বিশ্বকাপে আট দলের মধ্যে সাত নম্বরে থেকে শেষ করেছিল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। ভারত-শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ শেষ করে আজ দেশে ফিরেছেন জ্যোতিরা। বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতি জানিয়েছেন তাঁর আক্ষেপের কথা। কারণ, বাংলাদেশ অধিনায়কের মতে তাঁদের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলা উচিত ছিল। বিসিবি সভাপতি নারী ক্রিকেটারদের বিশ্বকাপ জয় নিয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে জ্যোতি আজ বলেছেন, ‘ভালো লেগেছে যে তিনি এটা বিশ্বাস করেন। তিনি আমাদের দেখেছেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি হওয়ার পর যে তিনি দেখছেন, ব্যাপারটা তা না। বছরের পর বছর ধরে তিনি আমাদের খেলা দেখেন। কথা হয় বিভিন্ন জায়গায়। তাই এদিক থেকে দেখে যে মন্তব্য করেছেন, সেটা ভালো হয়েছে।’
৭ ম্যাচ খেলে ১ ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ। হেরেছে ৫ ম্যাচ ও ১ ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গেছে। যার মধ্যে ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশ জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও জিততে পারেনি। বিশ্বকাপের পুরোটা সময় জুড়েই বিসিবি সভাপতি নারী ক্রিকেটারদের ভরসা জুগিয়েছেন বলে জানিয়েছেন জ্যোতি। আজ বিমানবন্দরে নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বলেন, ‘তিনি সব সময় আমাদের শুভকামনা জানিয়েছেন। যখন আমরা ভালো করতে পারিনি কিংবা কাছাকাছি গিয়ে ম্যাচগুলো জিততে পারিনি, তখন তিনি সমবেদনা জানিয়েছেন। সব সময় আমাদের মনোবল শক্ত রাখতে বলেছেন।’
বোলিংটা ভালো হলেও ব্যাটিং-ফিল্ডিংটা আশানুরূপ হয়নি বাংলাদেশের। -০.৫৭৮ নেট রানরেটই বলে দিচ্ছে অনেক কিছু। বিশেষ করে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শেষ মুহূর্তে একাধিক ক্যাচ মিসের খেসারত দিতে হয়েছে বাংলাদেশকে। বিমানবন্দরে আজ জ্যোতি বলেন, ‘প্রথমত আমি বলব যে আমাদের দুইটা না। অনেকগুলো ম্যাচ জয়ের সুযোগ ছিল। কিন্তু সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারিনি। দল হিসেবে এটা আমাদের ব্যর্থতা বলতে হবে। এটার জন্য কিছু হয়েছে কি না জানি না। তবে সবার তো আশা ছিল। দুই তিনটা ম্যাচে জয়ের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি।’
১৯ এপ্রিল লাহোরে ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলার পর বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল সাড়ে পাঁচ মাস আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি। মাঝে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের সঙ্গে খেললেও ভালো খেলেননি মেয়েরা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দীর্ঘদিন ম্যাচ না খেলার একটা ঘাটতি ছিল বলে মনে করেন জ্যোতি। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বলেন, ‘প্রস্তুতি অবশ্যই একটা বিষয় আছে। দেখুন যে যতটুকু প্রয়োজন ছিল, ততটুকু আমরা পারিনি। তবু দলের একটা ভালো প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না খেলার একটা ঘাটতি তো দেখা যায়। বড় টুর্নামেন্টে কঠিন পরিস্থিতিতে কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয় বা স্নায়ুচাপ ধরে রেখে পারফরম্যান্স করা, সেরকম পরিস্থিতি থেকে দলকে বের করে নিয়ে আসা, আমি বলব আমাদের অভিজ্ঞতার ঘাটতি আছে।’
এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে জ্যোতি হতে পারেননি ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’। টুর্নামেন্টে সাত ম্যাচ খেলে এক ফিফটিতে করেছেন ১৫৭ রান। স্ট্রাইকরেট ৫৭.৫০। বাংলাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ২১২ রান করেছেন শারমিন আক্তার সুপ্তা। দুটি ফিফটি করেছেন বাংলাদেশের এই টপ অর্ডার ব্যাটার। এদিকে মিডল অর্ডারে নেমে বাংলাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে ওয়ানডেতে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড গড়েছেন স্বর্ণা আক্তার।
সতীর্থদের যেমন প্রশংসায় ভাসিয়েছেন, একই সঙ্গে টুর্নামেন্টে নিজের বাজে পারফরম্যান্সের দায়ও স্বীকার করে নিয়েছেন জ্যোতি। বাংলাদেশ অধিনায়ক আজ বলেন,‘সত্যি বলতে আমি বলব আমাদের অনেক ঘাটতি ছিল টুর্নামেন্টে। কারণ, নতুন ক্রিকেটারদের ওপর আমরা চাপ দিতে পারি না। আমরা যারা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্রিকেটার ছিলাম, ভালো করলে সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারতাম।ব্যক্তিগত জায়গা থেকে বললে আমি বলব ঠিকমতো ব্যাটিং করতে পারিনি। আমার অফফর্ম দলকে বেশি ভুগিয়েছে। দেখুন টপ অর্ডার যদি ভালো স্কোর পায় আর আমি একটু অন্যরকম ব্যাটিং করতে পছন্দ করি। কিন্তু আমি সে অর্থে কিছু করতে পারিনি। তাতে একটা ঘাটতি তৈরি হয়েছে দলের ভেতরে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন ক্রিকেটার যেমন সুপ্তা আপু নিয়মিত রান করেছেন। সোবহানা আপু ভালো করেছেন। স্বর্ণা খুব ভালো খেলেছে।’
অস্ট্রেলিয়ার দুই ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানির ঘটনায় বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে ভারত। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে ভারত সফরকারীদের কতটুকু নিরাপত্তা দিতে পারছে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সে জন্য ভারতের রাস্তায় পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।
মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে অস্ট্রেলিয়ার দুই নারী ক্রিকেটার হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন ২৩ অক্টোবর সন্ধ্যায়। এমন ঘটনার পর ক্রিকেটারদের আতঙ্কমুক্ত করতে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ছবিতে দেখা যায়, ইন্দোর থেকে ৬২০ কিলোমিটার দূরে মুম্বাইয়ের একটি ক্যাফেতে যাচ্ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা অলরাউন্ডার অ্যাশলে গার্ডনার ও তাঁর সঙ্গিনী মনিকা রাইট।
তখন সেলফি তুলে নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে পোস্ট করেন মনিকা। তিনি তখন অ্যাশলে গার্ডনারকে মেনশন দিয়েছেন এবং লিখেছেন, ‘পুলিশি পাহারায় ক্যাফেতে নেওয়া হয়েছে।’ মনিকার সেলফিতে তাঁদের গাড়ির ঠিক পেছনেই বাইকে দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে দেখা গেছে।
ইন্দোরে অস্ট্রেলিয়ার ২ নারী ক্রিকেটার শ্লীলতাহানির শিকার হওয়ার পর বিবৃতি দিয়েছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিএ শনিবার এক বিবৃতিতে বলেছিল, ‘অস্ট্রেলিয়ার দুই নারী ক্রিকেটার ইন্দোরে এক ক্যাফেতে হাঁটছিলেন। তখন দুই মোটরসাইকেল আরোহী অশালীনভাবে স্পর্শ করেছিলেন তাঁদের। দলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা পুলিশের কাছে অভিযোগ দিয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করছে পুলিশ।’
ভারতের বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) শনিবারের এক প্রতিবেদনে জানা গিয়েছিল, অস্ট্রেলিয়া দলের সিকিউরিটি ম্যানেজার ইন্দোরের এমআইজি পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ এফআইআর দায়ের করে আকিল নামে অভিযুক্ত এক বাইক আরোহীকে গ্রেপ্তার করেছিল। এসআই নিধি রঘুবংশী জানিয়েছেন, দুই ক্রিকেটার টিম হোটেল থেকে বের হয়ে একটা ক্যাফের দিকে যাচ্ছিলেন। তখনই এক মোটরসাইকেল আরোহী তাদের অনুসরণ করছিলেন ও তিনি দুই অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেটারকে শ্লীলতাহানি করেছিলেন।
ইন্দোরের ঘটনার আগে থেকেই নারী ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা জোরদার করেছে বলে দাবি মহারাষ্ট্র পুলিশের। ইন্ডিয়া টুডেকে মহারাষ্ট্র পুলিশের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, ‘১৮ অক্টোবর প্রথম যেদিন অনুশীলন শুরু হয়েছিল, সেদিন থেকেই নারী ক্রিকেটারদের হোটেলে নিরাপত্তাকর্মী নিযুক্ত করেছি। এ ছাড়া ক্রিকেটারদের স্টেডিয়াম থেকে হোটেল বা হোটেল থেকে স্টেডিয়ামে আসা-যাওয়ার পথে তাদের পুলিশি নিরাপত্তা দিচ্ছি।’
১৩ পয়েন্ট নিয়ে অস্ট্রেলিয়া লিগ পর্ব শেষ করেছে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে। দুই, তিন ও চারে থাকা ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের পয়েন্ট ১১, ১০ ও ৭। গুয়াহাটিতে পরশু বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায় শুরু হবে প্রথম সেমিফাইনাল। এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হবে বৃহস্পতিবার।
দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষে আজ সীমিত ওভারের ক্রিকেটে লড়াইয়ে নামছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৯টায় শুরু হচ্ছে দুই দলের তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় শুরু হবে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
রাত ৯টা
সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
টেনিস খেলা সরাসরি
প্যারিস মাস্টার্স
বিকেল ৪ টা ও রাত ৯ টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
মাঠের ক্রিকেটে ভারতের কতটা দাপট, সেটা না বললেও চলছে। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, ২০২৫ টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপ—সবশেষ ১৬ মাসে তিনটি মেজর টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছে দলটি। মাঠের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি ক্রিকেটের প্রশাসনিক কাঠামোতেও ছড়ি ঘোরায় ভারত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড সেরকমই এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য টেলিগ্রাফ’কে কদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতের এক ম্যাচের ঘটনা তুলে ধরেছেন। সেই ম্যাচে তিনি ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে ছিলেন। যদিও ম্যাচটি কবে হয়েছে এবং ভারতের প্রতিপক্ষ কে ছিল, সে ব্যাপারে কিছু তিনি জানাননি। সেই ম্যাচে ভারত ওভাররেটে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে তিন-চার ওভার পিছিয়ে থাকায় শাস্তি পেতে পারত। কিন্তু ব্রডকে ফোন দিয়ে বলা হয়েছিল, ভারতকে যেন শাস্তি না দেওয়া হয়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমকে আইসিসির এই ম্যাচ রেফারি বলেন, ‘ম্যাচ শেষে ভারত পিছিয়ে ছিল তিন-চার ওভার পিছিয়ে ছিল। স্লো ওভার রেটের কারণে তাদের জরিমানা হওয়ার কথা ছিল। আমাকে ফোন করে সহানুভূতিশীল হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কারণ, এটা ভারত। আমি চিন্তা করে দেখলাম ঠিক আছে। তারপর কোনোভাবে আমরা কিছু অতিরিক্ত সময় বের করলাম যাতে ওভাররেট জরিমানার সীমার নিচে আনা যায়।’
ব্রড ভারতের যে ম্যাচের কথা বলেছেন, ঠিক তার পরের ম্যাচেও একই ঘটনা ঘটেছিল বলে উল্লেখ করেছেন ‘দ্য টেলিগ্রাফ’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, ‘‘পরের ম্যাচেও ঘটে একই ঘটনা। সৌরভ গাঙ্গুলী তখন দ্রুত খেলা শেষ করার নির্দেশ মানছিল না। ফোন করে তখন জানতে চেয়েছিলা, কী করতে পারি? তখন আমাকে বলা হয়েছিল, ‘গাঙ্গুলীকে শুধু জরিমানা করুন।’
ভারত নানারকম সুবিধা পাওয়ায় সামাজিকমাধ্যমে আইসিসিকে ব্যঙ্গ করে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলও (আইসিসি) বলা হয়। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বেশি রাজস্ব সুবিধা পেয়ে থাকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) । আইসিসির ২০২৪-২৭ বাণিজ্যিক চক্রে সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে ভারত। বছরে গড়ে আড়াই হাজার কোটি টাকার বেশি আয় করবে বিসিসিআই। যা আইসিসির মোট আয়ের ৩৮.৫ শতাংশ।
ব্রডের মতে আইসিসির ওপর অনৈতিক প্রভাব খাটায় বিসিসিআই। ‘দ্য টেলিগ্রাফ’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আইসিসির অভিজ্ঞ ম্যাচ রেফারি বলেন, ‘ভিনস ফন ডার বিজল (তৎকালীন আইসিসি আম্পায়ার ম্যানেজার) ক্রিকেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় আমাদের সহায়তা করতেন। কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পর ভঙ্গুর হয়ে পড়ে ব্যবস্থাপনা। ভারতের কাছে এখন সব অর্থ। নানাভাবে আইসিসিকে তারা নিয়ন্ত্রণ করছে। এখন যে এসবের সঙ্গে নেই, তাতে আমি খুশি। কারণ, প্রতিষ্ঠানটি এখন অনেক বেশি রাজনৈতিক হয়ে গেছে।’
২০০৩ থেকে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আইসিসির ম্যাচ রেফারি ছিলেন ব্রড। এ সময়ে তিনি ১২৩ টেস্ট, ৩৬১ ওয়ানডে ও ১৩৮ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ পরিচালনা করেছিলেন। ‘দ্য টেলিগ্রাফ’ কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ব্রড জানিয়েছেন, তিনি আরও কাজ করে যেতে চাইলেও ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা তাঁর চুক্তি নবায়ন করেনি। আর ২০২৩ সালের অ্যাশেজ চলাকালে নিজের ছেলে স্টুয়ার্ট ব্রডের বলে আউট হয়েছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। সে সময় সামাজিকমাধ্যমে একটি মিম শেয়ার করেছিলেন বলে ক্রিস ব্রডকে আইসিসি তিরস্কার করেছিল। ব্রডের চেয়ে ম্যাচ রেফারি হিসেবে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ পরিচালনা করার রেকর্ড কেবল দুজনের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ৮২০ ম্যাচে রঞ্জন মাদুগালে ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পালন করেছেন। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা জেফ ক্রো ৬৮৪ ম্যাচ পরিচালনা করেছেন।
