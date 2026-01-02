Ajker Patrika
ক্রিকেট

কারা আছেন বাংলাদেশের যুব বিশ্বকাপ দলে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ জানুয়ারি ২০২৬, ২১: ৪১
তামিমদের ম্যাচের একটি দৃশ্য
তামিমদের ম্যাচের একটি দৃশ্য

অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। যথারীতি অধিনায়ক হিসেবে আছেন আজিজুল হাকিম তামিম। তাঁর সহকারীর ভূমিকায় রাখা হয়েছে জাওয়াদ আবরারকে।

গত মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে উঠেছিল বাংলাদেশ। পাকিস্তানের কাছে হেরে টানা তৃতীয়বারের মতো ফাইনাল খেলার স্বপ্নভঙ্গ হয় তামিমদের। বিশ্বকাপের জন্য সে দল থেকে মাত্র একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। বাদ পড়েছেন পেসার মোহাম্মদ সবুজ। দলে নেওয়া হয়েছে আল ফাহাদকে।

যুবাদের বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বের আয়োজক জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া। ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভারত, যুক্তরাষ্ট্র এ নিউজিল্যান্ড। আগামী ১৫ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু হবে। ১৭ জানুয়ারি নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে তামিমরা।

অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য বাংলাদেশ দল: আজিজুল হাকিম তামিম (অধিনায়ক), জাওয়াদ আবরার (সহ-অধিনায়ক), সামিউন বশির রাতুল, শেখ পারভেজ জীবন, রিজান হোসেন, শাহরিয়া আল আমিন, স্বাধীন ইসলাম, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ফরিদ হাসান ফয়সাল, কালাম সিদ্দিকী অ্যালিন, রিফাত বেগ, সাদ ইসলাম রাজিন, আল ফাহাদ, শাহরিয়া আহমেদ ও ইকবাল হোসেন ইমন।

স্ট্যান্ডবাই: আব্দুর রহিম, দেবাশীষ সরকার, রাফি উজ জামান রাফি, ফারহান শাহরিয়ার, ফারজান আহমেদ আলিফ, সানজিদ মজুমদার, মোহাম্মদ সবুজ।

বিষয়:

বাংলাদেশক্রিকেটঅনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
