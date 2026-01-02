কারা আছেন বাংলাদেশের যুব বিশ্বকাপ দলে

ক্রীড়া ডেস্ক
অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। যথারীতি অধিনায়ক হিসেবে আছেন আজিজুল হাকিম তামিম। তাঁর সহকারীর ভূমিকায় রাখা হয়েছে জাওয়াদ আবরারকে।
গত মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে উঠেছিল বাংলাদেশ। পাকিস্তানের কাছে হেরে টানা তৃতীয়বারের মতো ফাইনাল খেলার স্বপ্নভঙ্গ হয় তামিমদের। বিশ্বকাপের জন্য সে দল থেকে মাত্র একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। বাদ পড়েছেন পেসার মোহাম্মদ সবুজ। দলে নেওয়া হয়েছে আল ফাহাদকে।
যুবাদের বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বের আয়োজক জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া। ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভারত, যুক্তরাষ্ট্র এ নিউজিল্যান্ড। আগামী ১৫ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু হবে। ১৭ জানুয়ারি নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে তামিমরা।
অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য বাংলাদেশ দল: আজিজুল হাকিম তামিম (অধিনায়ক), জাওয়াদ আবরার (সহ-অধিনায়ক), সামিউন বশির রাতুল, শেখ পারভেজ জীবন, রিজান হোসেন, শাহরিয়া আল আমিন, স্বাধীন ইসলাম, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ফরিদ হাসান ফয়সাল, কালাম সিদ্দিকী অ্যালিন, রিফাত বেগ, সাদ ইসলাম রাজিন, আল ফাহাদ, শাহরিয়া আহমেদ ও ইকবাল হোসেন ইমন।
স্ট্যান্ডবাই: আব্দুর রহিম, দেবাশীষ সরকার, রাফি উজ জামান রাফি, ফারহান শাহরিয়ার, ফারজান আহমেদ আলিফ, সানজিদ মজুমদার, মোহাম্মদ সবুজ।
অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। যথারীতি অধিনায়ক হিসেবে আছেন আজিজুল হাকিম তামিম। তাঁর সহকারীর ভূমিকায় রাখা হয়েছে জাওয়াদ আবরারকে।
গত মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে উঠেছিল বাংলাদেশ। পাকিস্তানের কাছে হেরে টানা তৃতীয়বারের মতো ফাইনাল খেলার স্বপ্নভঙ্গ হয় তামিমদের। বিশ্বকাপের জন্য সে দল থেকে মাত্র একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। বাদ পড়েছেন পেসার মোহাম্মদ সবুজ। দলে নেওয়া হয়েছে আল ফাহাদকে।
যুবাদের বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বের আয়োজক জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া। ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভারত, যুক্তরাষ্ট্র এ নিউজিল্যান্ড। আগামী ১৫ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু হবে। ১৭ জানুয়ারি নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে তামিমরা।
অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য বাংলাদেশ দল: আজিজুল হাকিম তামিম (অধিনায়ক), জাওয়াদ আবরার (সহ-অধিনায়ক), সামিউন বশির রাতুল, শেখ পারভেজ জীবন, রিজান হোসেন, শাহরিয়া আল আমিন, স্বাধীন ইসলাম, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ফরিদ হাসান ফয়সাল, কালাম সিদ্দিকী অ্যালিন, রিফাত বেগ, সাদ ইসলাম রাজিন, আল ফাহাদ, শাহরিয়া আহমেদ ও ইকবাল হোসেন ইমন।
স্ট্যান্ডবাই: আব্দুর রহিম, দেবাশীষ সরকার, রাফি উজ জামান রাফি, ফারহান শাহরিয়ার, ফারজান আহমেদ আলিফ, সানজিদ মজুমদার, মোহাম্মদ সবুজ।
সময়টা এখন মোস্তাফিজুর রহমানের। কিছুদিন আগে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নিলামে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে বিক্রি হয়েছেন এই বাঁ হাতি পেসার। ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে পার করেছেন দারুণ সময়। এবার দারুণ এক মাইলফলক স্পর্শ করলেন মোস্তাফিজ।১ ঘণ্টা আগে
১৭ মাস ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নেই সাকিব আল হাসান। তবু ঘরের মাঠে বাংলাদেশের খেলা থাকলেই সাকিব ভক্তের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। তাঁর পোস্টার-প্ল্যাকার্ডও স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে দেখা যায়। তবে এসব নিয়ে স্টেডিয়ামে ঢুকতে গিয়ে সম্প্রতি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তোপের মুখে পড়তে হচ্ছে ভক্তদের। তা দেখে সাকিবের মনে স২ ঘণ্টা আগে
ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে ব্যাপারটা আইসিসিতে যাওয়া উচিত—কদিন আগে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমন কথাই বলেছিলেন সাকিব আল হাসান। তাঁর এই কথায় ব্যাপক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়েছে। জাতীয় দলে ব্রাত্য হয়ে পড়া এই তারকা অলরাউন্ডার মনে করেন, ব্যাপারটা যদি আইসিসি পর্যন্ত গড়ায়, সে ক্ষেত্রে যেকোনো৩ ঘণ্টা আগে
২০২৪ সালের দুঃস্মৃতি এখনো দগদগে দক্ষিণ আফ্রিকার ভক্তদের মনে। দেখতে দেখতেই আরও একটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দরজায় কড়া নামছে। আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় হবে এই সংস্করণের বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্ব।৩ ঘণ্টা আগে