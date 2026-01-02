Ajker Patrika

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি আযাদের মনোনয়নপত্র বাতিল

কক্সবাজার ও কুতুবদিয়া প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ জানুয়ারি ২০২৬, ২১: ০২
হামিদুর রহমান আযাদ। ছবি: সংগৃহীত
হামিদুর রহমান আযাদ। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজার-২ (মহেশখালী ও কুতুবদিয়া) আসনে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদসহ দুজনের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের সময় মামলাসংক্রান্ত জটিলতা থাকায় প্রথমে স্থগিত রাখা হলেও পরে বাতিল ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আব্দুল মান্নান।

মনোনয়নপত্র বৈধ প্রার্থীরা হলেন আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ (বিএনপি), জিয়াউল হক (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), ওবাইদুল কাদের নদভী (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস), এস এম বোকনুজ্জামান খান (গণঅধিকার পরিষদ) ও মোহাম্মদ মাহমুদুল করিম (জাতীয় পার্টি)।

আর মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া অপর প্রার্থী হলেন গোলাম মাওলা।

এ বিষয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান জানান, কাগজপত্র ও মামলা-সংক্রান্ত জটিলতায় কক্সবাজার-২ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ৫ থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনে আপিলের সুযোগ রয়েছে।

এর আগে কক্সবাজার-১ (চকরিয়া ও পেকুয়া) আসনের প্রার্থীদের যাচাই-বাছাই শেষ হয়। এই আসনে বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ, জামায়াতে ইসলামীর আবদুল্লাহ আল ফারুখসহ তিনজনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়।

একই আসনে মনোনয়নপত্রে অসংগতি থাকায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী সরওয়ার আলম কুতুবী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলামের মনোনয়ন বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।

বিষয়:

কক্সবাজারজামায়াতমনোনয়নকুতুবদিয়াজেলার খবরজামায়াতে ইসলামী
