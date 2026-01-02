Ajker Patrika
ক্রিকেট

‘খলনায়ক’ রিয়াদের ব্যাটেই জিতল রংপুর

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ৫৪
৬ উইকেটে জিতেছে সোহানের দল। ছবি: রংপুর রাইডার্স
৬ উইকেটে জিতেছে সোহানের দল। ছবি: রংপুর রাইডার্স

রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের কাছে সুপার ওভারের হারের ক্ষত নিয়ে সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল রংপুর রাইডার্স। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) আজ আর হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হলো না নুরুল হাসানের সোহানের দলকে। সিলেটকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে তারা।

চট্টগ্রাম রয়্যালসসকে ৭ উইকেটে হারিয়ে ২০২৬ বিপিএল শুরু করেছিল রংপুর। রাজশাহীর কাছে হারার এক ম্যাচ পরই জয়ে ফিরল একবারের চ্যাম্পিয়নরা। এটা তাদের দ্বিতীয় জয়। জিততে বেগ পেতে হয়নি রংপুরকে। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টডিয়ামে ৭ বল হাতে রেখে স্বাগতিকেদের করা ১৪৪ রান টপকে যায় তারা।

রাজশাহীর বিপক্ষে ম্যাচে গতকাল শেষ বলে ১ রান নিতে হতো রংপুরকে। রিপন মন্ডলের করা সে বলে সমীকরণ মেলাতে পারেননি মাহুমদউল্লাহ রিয়াদ। মিড উইকেটে ঠেলে দৌঁড়াতে দিয়ে রান আউট হন। এরপর সুপার ওভারে রাজশাহীর সঙ্গে পেরে উঠেনি রংপুর। দলটির হারের দায় পরেছিল রিয়াদের ওপর। ভক্তদের কাছে বনে গিয়েছিলেন খলনায়ক। ২৪ ঘণ্টা যেতেই রংপুরের জয়ে বড় ভূমিকা রাখলেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার।

বিস্তারিত আসছে…

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাক্রিকেটসিলেটবিপিএলরংপুর রাইডার্স
