ভারতের ফিল্ডিং দেখে ক্ষুব্ধ গাভাস্কার
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে একের পর এক ক্যাচের সুযোগ হাতছাড়া করেছে ভারত। ফিল্ডারদের এমন ভুলে ধারাভাষ্য কক্ষে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সুনীল গাভাস্কার। সেই সঙ্গে ফিল্ডারদের আরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন এই কিংবদন্তি ক্রিকেটার।
ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে আকাশ দীপের বোলিংয়ে এক ব্যাটারের ব্যাটের কানায় লেগে বল স্লিপে লোকেশ রাহুলের সামনে পড়ে যায়। সেই সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখান গাভাস্কার। তাঁর প্রতিক্রিয়ার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
দিন শেষে নিজের ক্ষোভের কারণ ব্যাখ্যা করেন গাভাস্কার। ক্যাচ ফসকানো ক্রিকেটের স্বাভাবিক ঘটনা বলে স্বীকার করলেও ফিল্ডারদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক।
গাভাস্কার বলেন, ‘টেস্ট ক্রিকেটে এমন ঘটনা ঘটে, ক্লাব ক্রিকেটেও ঘটে। বিশ্বের সেরা ফিল্ডাররাও সহজ ক্যাচ ফেলে দেন। এ জন্য কাউকে দোষারোপ করা যায় না।’
তবে গাভাস্কারের আপত্তি ছিল ফিল্ডারদের অবস্থান নিয়ে, ‘আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম কারণ গতকাল থেকেই এই অনুষ্ঠানে বলে আসছি, ভারতের ফিল্ডারদের আরও কয়েক ধাপ সামনে দাঁড়ানো উচিত। কিছু সুযোগ হয়তো খুব সহজ ছিল না, তবে ভালো অবস্থানে থাকলে সেগুলো ধরা সম্ভব ছিল।’
গাভাস্কার আরও যোগ বলেন, ‘একটি ক্যাচ অবশ্যই সহজ ছিল, অন্যটি তুলনামূলক কঠিন। কিন্তু ছোট ছোট বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় এসব ছোট বিষয় ঠিক রাখাই বড় ফল এনে দেয়।’
এর আগে প্রথম টেস্টেও ফিল্ডিংয়ে একাধিক সুযোগ হাতছাড়া করেছিল ভারত। ওয়েলিংটনে হেনরি নিকোলসের ক্যাচ ফেলায় তিনি প্রথম ইনিংসে ১৭৫ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ড্যারিল মিচেলের ক্যাচ ফসকানোর সুযোগও কাজে লাগিয়ে দলকে ড্রয়ের পথে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখেন মিচেল।
ক্রাইস্টচার্চেও ফিল্ডিংয়ের ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে ভারতকে। প্রথম ইনিংসে চারটি ক্যাচের সুযোগ হাতছাড়া করে নিউজিল্যান্ডকে ৩৫৬ রান তুলতে দিয়েছে তারা। জবাবে দ্বিতীয় দিন শেষে ১১৬ রান করতেই ৬ উইকেট হারিয়ে বিপাকে ভারত। প্রথম ইনিংসে এখনো ২৪০ রানে পিছিয়ে সফরকারীরা।