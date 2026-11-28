ভারতকে অস্বস্তিতে রেখে চালকের আসনে নিউজিল্যান্ড
ক্রাইস্টচার্চের হেগলি ওভালে নিউজিল্যান্ডের ৩৫৬ রানের জবাবে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে ভারত। দ্বিতীয় দিন শেষে ১১৬ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছে সফরকারীরা। ২৪০ রানের লিড নিয়ে চালকের আসনে ব্ল্যাক ক্যাপরা।
আকাশ দীপের পাঁচ উইকেটের পরও নিউজিল্যান্ডকে বড় সংগ্রহ গড়া থেকে আটকাতে পারেনি ভারত। দিনের শুরুতে অনশুল কাম্বোজ গ্লেন ফিলিপসকে ফিরিয়ে ভালো সূচনা এনে দিলেও টম ব্লান্ডেল ও নাথান স্মিথের ব্যাটিংয়ে ঘুরে দাঁড়ায় স্বাগতিকেরা।
সপ্তম উইকেটে ব্লান্ডেলের সঙ্গে ৪৪ রান যোগ করেন স্মিথ। ২৬ রান করে আকাশ দীপের বলে ফিরলেও পরে কাইল জেমিসনের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ৩০০ রানের গণ্ডি পেরিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। জেমিসন ৩৬ রান করে আকাশের বলে যশস্বী জয়সওয়ালের হাতে ক্যাচ দেন।
এক প্রান্ত আগলে রাখেন ব্লান্ডেল। তাঁর ৮৯ রানের ইনিংস থামে গুরনুর ব্রারের বলে। ফাইন লেগে ক্যাচটি নেন আকাশ দীপ। পরে টম হেনরিকে ফিরিয়ে পাঁচ উইকেট পূর্ণ করেন ভারতীয় পেসার। ৯৯ রানে ৫ উইকেট নিয়ে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ করেন তিনি। টম লাথাম করেন ৫৯ রান।
৩৫৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় ভারত। ইনিংসের প্রথম ওভারেই ম্যাট হেনরির বলে বোল্ড হয়ে কোনো রান না করে ফেরেন জয়সওয়াল। এরপর ২১ রান করা পাডিক্কালকে ফেরান কাইল জেমিসন।
শুভমান গিল ও লোকেশ রাহুল ইনিংস মেরামতের চেষ্টা করেও সফল হননি। তবে চা বিরতির ঠিক আগে জেমিসনের দুর্দান্ত ডেলিভারিতে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেন গিল। ৫৯ রানে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে ভারত।
চা বিরতির পর রাহুলের সঙ্গে জুটি বাঁধেন ঋষভ পন্ত। তবে ২৩ রান করে জ্যাকব ডাফির বলে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন পন্ত। এরপর রাহুলও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ২৫ রান করে ডাফির বলে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ক্যাচ দেন ভারত অধিনায়ক।
ভারতের বিপর্যয় আরও বাড়তে পারত। তবে ধ্রুব জুরেল ও ওয়াশিংটন সুন্দর কিছুটা প্রতিরোধ গড়েন। দুজনের জুটি ভাঙতে পারেনি নিউজিল্যান্ডের বোলাররা। জুরেলের একটি ক্যাচও ছাড়েন হেনরি নিকোলস। তবে দিনের শেষ বলে নাথান স্মিথের বলে দ্বিতীয় স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন ওয়াশিংটন। ৬০ বল খেলে তিনি করেন ১০ রান। স্বাগতিকদের হয়ে জেমিসন ও ডাফি দুটি করে উইকেট নেন। ২৬ ওভার বল করেও কোনো উইকেট পাননি ভারতের অভিজ্ঞ পেসার যশপ্রীত বুমরা।