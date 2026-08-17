বাংলাদেশের কাছে হারের পর এবার শাস্তির মুখে অস্ট্রেলিয়া

ডারউইন টেস্টে নাজমুল হোসেন শান্তর বাংলাদেশের কাছে পাত্তা পায়নি অস্ট্রেলিয়া। সাড়ে তিন দিনেই ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরেছে অজিরা। লজ্জাজনক হারের পর এবার বড় শাস্তির মুখে প্যাট কামিন্সের দল।
স্লো ওভার রেটের কারণে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের জরিমানা করতে পারে আইসিসি—এমনটাই জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম নিউজ ডট কম এইউ।
আইসিসির নিয়ম বলছে, টেস্ট ম্যাচে প্রতি ঘণ্টায় ১৫ ওভার শেষ করতে হয়। অর্থাৎ এক দিনে ৯০ ওভার করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ডারউইন টেস্টের তৃতীয় দিন সেটা করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া; ৪ ওভার কম করেছে স্বাগতিকেরা।
নিয়ম ভঙ্গ করায় প্রতি ওভারের জন্য অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফির পাঁচ শতাংশ কেটে নিতে পারে আইসিসি। এমনটাই বলা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। একটি টেস্ট ম্যাচের জন্য ২০ হাজার ডলার (১ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার সমান প্রায় ৮৭ হাজার টাকা) পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা। এর পাঁচ শতাংশ করলে প্রতি ক্রিকেটারদের জরিমানা হবে ৪ হাজার ডলার। একাদশের সবার হিসেবে সেটা দাঁড়ায় ৪৪ হাজার ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৩৮ লাখ ২৭ হাজার টাকা।
শুধু আর্থিক জরিমানাতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না স্লো ওভার রেটের শাস্তি; আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের (ডব্লুটিসি) পয়েন্টও হারাতে পারে অস্ট্রেলিয়া। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে চার ওভার কম বোলিং করায় তাদের চার পয়েন্ট কাটা যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বর্তমানে ৮৪ পয়েন্ট ও ৭৭.৭৮ শতাংশ জয় নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে অস্ট্রেলিয়া। ৩৬ পয়েন্ট ও ৭৫ শতাংশ জয় নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয়, আর ৪০ পয়েন্ট ও ৬৬.৬৭ শতাংশ জয় নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ।
অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের পথে বাংলাদেশের আত্মবিশ্বাসের কমতি ছিল না। ডারউইন টেস্টের তৃতীয় দিনের একটি ছোট্ট ঘটনা যেন সেটিই আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে। স্টাম্প মাইক্রোফোনে ধরা পড়েছে অজিদের তারকা ব্যাটার স্টিভ স্মিথের সঙ্গে লিটন দাসের কথার লড়াই।১ ঘণ্টা আগে
প্রথম টেস্টে বাংলাদেশের জয়ে বড় অবদান ছিল মিরাজের। ৬৫ রানের ইনিংস খেলার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং ধসিয়ে দেন তিনি। হাসান মাহমুদ ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতলেও তাই এই জয়ে আলাদাভাবেই নিতে হবে মিরাজের নাম।২ ঘণ্টা আগে
‘হচ্ছে না ভাই, ডাইজেস্ট হচ্ছে না, কী দেখলাম।’ সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা ভুল লেখেননি। ডারউইনে কী করে দেখাল বাংলাদেশ! টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার মাঠে অজিদের হারানোর পর শুধু মাশরাফির পোস্ট থেকে ধার করে কিশোর কুমারের কালজয়ী গানের কথাটাই বলতে ইচ্ছা করছে, ‘আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো’।৩ ঘণ্টা আগে
২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত আল নাসরের সঙ্গে চুক্তি আছে রোনালদোর। গত নভেম্বরে পাঁচবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী বলেছিলেন, আরও এক-দুই বছর খেলা চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে তাঁর। একই সঙ্গে নিশ্চিত করেছিলেন, ২০২৬ বিশ্বকাপই হবে তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। গত মাসে স্পেনের কাছে হেরে শেষ ষোলো থেকে পর্তুগালের বিদায়ের পরও অবসরের নি৩ ঘণ্টা আগে