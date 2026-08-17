Ajker Patrika
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ক্রিকেট

বাংলাদেশের কাছে হারের পর এবার শাস্তির মুখে অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশের কাছে হারের পর এবার শাস্তির মুখে অস্ট্রেলিয়া
স্লো ওভার রেটের অভিযোগ আনা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। ফাইল ছবি

ডারউইন টেস্টে নাজমুল হোসেন শান্তর বাংলাদেশের কাছে পাত্তা পায়নি অস্ট্রেলিয়া। সাড়ে তিন দিনেই ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরেছে অজিরা। লজ্জাজনক হারের পর এবার বড় শাস্তির মুখে প্যাট কামিন্সের দল।

স্লো ওভার রেটের কারণে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের জরিমানা করতে পারে আইসিসি—এমনটাই জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম নিউজ ডট কম এইউ।

আইসিসির নিয়ম বলছে, টেস্ট ম্যাচে প্রতি ঘণ্টায় ১৫ ওভার শেষ করতে হয়। অর্থাৎ এক দিনে ৯০ ওভার করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ডারউইন টেস্টের তৃতীয় দিন সেটা করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া; ৪ ওভার কম করেছে স্বাগতিকেরা।

নিয়ম ভঙ্গ করায় প্রতি ওভারের জন্য অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফির পাঁচ শতাংশ কেটে নিতে পারে আইসিসি। এমনটাই বলা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। একটি টেস্ট ম্যাচের জন্য ২০ হাজার ডলার (১ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার সমান প্রায় ৮৭ হাজার টাকা) পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা। এর পাঁচ শতাংশ করলে প্রতি ক্রিকেটারদের জরিমানা হবে ৪ হাজার ডলার। একাদশের সবার হিসেবে সেটা দাঁড়ায় ৪৪ হাজার ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৩৮ লাখ ২৭ হাজার টাকা।

শুধু আর্থিক জরিমানাতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না স্লো ওভার রেটের শাস্তি; আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের (ডব্লুটিসি) পয়েন্টও হারাতে পারে অস্ট্রেলিয়া। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে চার ওভার কম বোলিং করায় তাদের চার পয়েন্ট কাটা যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বর্তমানে ৮৪ পয়েন্ট ও ৭৭.৭৮ শতাংশ জয় নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে অস্ট্রেলিয়া। ৩৬ পয়েন্ট ও ৭৫ শতাংশ জয় নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয়, আর ৪০ পয়েন্ট ও ৬৬.৬৭ শতাংশ জয় নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ।

বিষয়:

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