মোসাদ্দেকের সঙ্গে নিজের পার্থক্য দেখালেন মিরাজ

লম্বা সময় ধরে মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের জন্য জাতীয় দলের পথটা রূদ্ধ ছিল। অবশেষে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে প্রায় চার বছর পর দলে প্রত্যাবর্তন হয়েছে এই অলরাউন্ডারের। দলে ফিরলেও কোন ভূমিকায় খেলবেন মোসাদ্দেক, এটাই এখন আলোচনার বিষয়বস্তু।
আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজের সঙ্গে মোসাদ্দেকের মিল। দুজনেই ডানহাতি ব্যাটার। আবার দুজনই অফস্পিন করেন। অধিনায়ক হওয়ায় একাদশে থাকবেন মিরাজ সেটা নিশ্চিত। তাই দলে ফিরলেও অস্ট্রেলিয়া সিরিজে মোসাদ্দেককে মাঠে দেখা যাবে কি না, সেটা নিয়ে আলোচনার হচ্ছে ক্রিকেটপাড়ায়। এর উত্তর দিয়েছেন খোদ মিরাজ। মোসাদ্দেক যে একাদশে থাকছেন, সংবাদ সম্মেলনে সে ইঙ্গিতই দিলেন স্বাগতিক দলপতি। একই সঙ্গে মোসাদ্দেকের সঙ্গে নিজের পার্থক্য দেখালেন তিনি।
মিরাজ বলেন, ‘মোসাদ্দেক ব্যাটিং অলরাউন্ডার, আমি বোলিং অলরাউন্ডার। দুজনের ভূমিকা আলাদা। আমার কাছে মনে হয় ও যদি পারফর্ম করতে পারে, এটা আমার জন্য এবং দলের জন্য বড় সাহায্য হবে। আমরা সবাই চিন্তা করি দলটাকে কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। আমি আর মোসাদ্দেক একসঙ্গে বাংলাদেশ দলে অনেক দিন খেলেছি, আপনারা যদি দেখেন ২০১৯ বিশ্বকাপও আমরা একসঙ্গে খেলেছি। আমার মনে হয় না এটা কোনো আলাদা ইস্যু হবে। মোসাদ্দেক তার ভূমিকা রাখবে, আমি আমারটা।’
মূলত ৬ নম্বর পজিশনের জন্য মোসাদ্দেককে দলে নিয়েছেন নির্বাচকেরা। এই অলরাউন্ডারকে দিয়ে এই পজিশনের ঘাটতি পূরণের আশায় মিরাজ, ‘ঘরোয়া ক্রিকেটে ও (মোসাদ্দেক) অনেক বছর ধরে পারফর্ম করছে এবং খুব ভালো ক্রিকেটও খেলছে। আমার কাছে মনে হয় এটাই সঠিক সময় ওকে দলে নেওয়ার। যে জায়গাটা আমরা চিন্তা করেছি, সেই জায়গাটা যদি ও ভালো করতে পারে দলের জন্য তা অনেক ভালো হবে।’
মোসাদ্দেক ফেরায় মিডলঅর্ডারে বাংলাদেশের শক্তি বেড়েছে বলে মনে করেন মিরাজ, ‘আমি অনেক আত্মবিশ্বাসী। বিগত দিনে এখানে (মিডলঅর্ডারে) অভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা খেলেছে। ঐ জায়গা পূরণ হতে একটু সময় লাগে। সেই সময় আমরা পেয়েছি এবং নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছি। যারা খেলছে ঘরোয়া ক্রিকেটেও তারা ভালো করছে। হৃদয়, মোসাদ্দেক, লিটন-খুব ভালো কম্বিনেশন আছে এখন।’
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