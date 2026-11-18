ভারতকে ঘায়েল করতে কোন কৌশলে এগোচ্ছে নিউজিল্যান্ড
ওয়ানডে সিরিজে ভারতের কাছে ৩-১ ব্যবধানে হারের ক্ষত এখনো শুকোয়নি নিউজিল্যান্ডের। তবে টেস্ট সিরিজে সেই হতাশার পুনরাবৃত্তি চায় না কিউইরা। আর তাই ভারতের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে শুরু থেকেই সতর্ক নিউজিল্যান্ড। ঘরের মাঠের সুবিধা কাজে লাগাতে তিন পেসার ও এক বোলিং অলরাউন্ডার নিয়ে বোলিং আক্রমণ সাজাচ্ছে স্বাগতিকেরা।
প্রথম টেস্টকে সামনে রেখে আজ ওয়েলিংটনে সংবাদমাধ্যমকে অধিনায়ক টম ল্যাথাম জানান, কাইল জেমিসন ও ম্যাট হেনরির সঙ্গে পেস আক্রমণে থাকছেন জ্যাকব ডাফি। আর বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে একাদশে জায়গা পেতে পারেন নাথান স্মিথ। ল্যাথাম বলেন, ‘আমরা তিন পেসার এবং একজন বোলিং অলরাউন্ডার নিয়ে খেলব। আমাদের দলে অনেক ফাস্ট বোলার রয়েছে, যাদের প্রায় সবাই ফিট হওয়ার পথে। এটা আমাদের জন্য দারুণ ব্যাপার।’
সিরিজে বোলারদের কাজের চাপ সামলে এগোতে চান নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক। কোন ম্যাচে কাকে খেলানো হবে, তা পরিস্থিতি বুঝেই নির্ধারণ করবে দল। তিনি বলেন, ‘কোন খেলোয়াড় কোন ম্যাচে খেলবে, তা আগে থেকে পরিকল্পনা করা কঠিন। ম্যাচের পরিস্থিতি এবং খেলোয়াড়দের কাজের চাপ বিবেচনায় আমরা কিছুটা নমনীয় থাকার চেষ্টা করছি। আগামী ছয়-সাত সপ্তাহ আমরা নমনীয় পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে চাই। তবে এই মুহূর্তে আমাদের মূল মনোযোগ ভারতের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে।’
বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের (২০২৫-২৭) বর্তমান চক্রে নিউজিল্যান্ড। বর্তমানে দলটির সফলতার হার ৭২.২২ শতাংশ। অন্যদিকে ভারত রয়েছে চতুর্থ স্থানে। আগামী বছরের জুনে লন্ডনের দ্য ওভালে অনুষ্ঠিত হবে এই চক্রের ফাইনাল। নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক পয়েন্ট টেবিলের অবস্থান প্রসঙ্গে বলেন, ‘বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিল আমার মনোযোগের বিষয় নয়। আমাদের নিয়ন্ত্রণে যা রয়েছে, আমরা সেটির ওপরই মনোযোগ দেব। নিজেদের স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলব এবং সেরা সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।’
২০২১ সালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম আসরের শিরোপা জিতেছিল নিউজিল্যান্ড। ভারত হয়েছিল রানার্সআপ। এবারও ফাইনালে ওঠার ভালো সুযোগ রয়েছে তাদের। তবে আপাতত পয়েন্ট টেবিল কিংবা ফাইনাল নিয়ে ভাবতে চান না কিউই অধিনায়ক। ভারতের বিপক্ষে প্রথম টেস্টকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি।
ঘরের মাঠে ভারতের সঙ্গে সিরিজ শেষ করেই বিশ্রামের খুব বেশি সুযোগ পাচ্ছে না নিউজিল্যান্ড। আগামী ৯ ডিসেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চার ম্যাচের সিরিজ খেলবে ব্ল্যাক ক্যাপসরা।
ভারতের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ডের সম্ভাব্য একাদশ:
টম ল্যাথাম (অধিনায়ক), ডেভন কনওয়ে, হেনরি নিকোলস, রাচিন রবীন্দ্র, ড্যারিল মিচেল, টম ব্লান্ডেল, গ্লেন ফিলিপস, নাথান স্মিথ, কাইল জেমিসন, ম্যাট হেনরি ও জ্যাকব ডাফি।
সিরিজের সূচি
• প্রথম টেস্ট: ১৯–২৩ নভেম্বর, ওয়েলিংটন
• দ্বিতীয় টেস্ট: ২৭ নভেম্বর–১ ডিসেম্বর, ক্রাইস্টচার্চ