আইপিএল নিলামের আগে মোস্তাফিজের দুঃসংবাদ
২০২৬ আইপিএলে মোস্তাফিজুর রহমানকে রেকর্ড ১২ কোটি ২৯ লাখ টাকায় কিনেও কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দিয়েছিল। তাতে পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এবার আইপিএল নিলামের আগেই তাঁকে ছেড়ে দেয় কলকাতা।
২০২৬ আইপিএলে মোস্তাফিজুর রহমানকে রেকর্ড ১২ কোটি ২৯ লাখ টাকায় কিনেও কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দিয়েছিল। তাতে পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এবার আইপিএল নিলামের আগেই তাঁকে ছেড়ে দেয় কলকাতা।
শারজায় আফগানিস্তানকে ৫৭ রানে হারিয়ে সিরিজ জিতে নিয়েছে জিম্বাবুয়ে। প্রথম টেস্ট ড্র হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে রোমাঞ্চকর জয় তুলে নিয়েছে সফরকারীরা। চতুর্থ ইনিংসে ৪১৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৩৬০ রানে গুটিয়ে যায় আফগানিস্তান। এতে, ১–০ ব্যবোনে সিরিজ জিতে জিম্বাবুয়ে।৪৪ মিনিট আগে
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