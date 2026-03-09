বিশ্বকাপের সেরা একাদশে ভারতের চারজন, নেই নিউজিল্যান্ডের কেউ

ভারতের শিরোপা জয়ের মধ্য দিয়ে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে। গতকাল আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৯৬ রানে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসের তৃতীয় টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শিরোপা জেতার স্বাদ পায় সূর্যকুমার যাদবের দল।
ফাইনালের পর ২৪ ঘণ্টা না যেতেই সদ্য শেষ হওয়া টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা একাদশ বেছে নিল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (আইসিসি)। অনুমিতভাবে যেখানে চ্যাম্পিয়ন ভারতের ক্রিকেটারদের আধিক্য। আয়োজকদের চারজন ক্রিকেটার আইসিসির প্রকাশিত সেরা একাদশে জায়গা করে নিয়েছে। তবে সেরা একাদশে নেই আরেক ফাইনালিস্ট নিউজিল্যান্ডের কোনো ক্রিকেটার।
গ্যারি কারস্টেনকে নিজেদের পুরুষ দলের প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। আগামী ১৫ এপ্রিল থেকে দাসুন শানাকা, পাথুম নিশাঙ্কাদের দায়িত্ব বুঝে নেবেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক এই ক্রিকেটার। আজ এক বিবৃতিতে এসএলসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।১ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া সাংবাদিক রাজু আহমেদ আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪১ বছর। তাঁর অকাল মৃত্যুতে সাংবাদিক অঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।১ ঘণ্টা আগে
বেশ দাপটের সঙ্গেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। তৃতীয়বারের মতো এই সংস্করণের বিশ্বকাপ জেতার পর থেকেই প্রশংসায় ভাসছে সূর্যকুমার যাদবের দল। তাদের প্রশংসায় বার্তা দিচ্ছেন সাবেক ক্রিকেটাররা। এই তালিকায় আছে শহিদ আফ্রিদির নাম। ভারত যোগ্য দল হিসেবেই শিরোপা জিতেছে বলে মনে করেন পাকিস্তানের সাবেক২ ঘণ্টা আগে
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট এগিয়ে গেলেও ভিন্ন চিত্র পাকিস্তানে। দিন দিন যেন পিছিয়ে পড়ছে দেশটির ক্রিকেট। বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় সিরিজ এবং আইসিসি-এসিসির টুর্নামেন্টগুলোতে এর প্রভাব স্পষ্ট। এই অবস্থার জন্য নিজেদের ক্রিকেট কাঠামোকে দায়ী করলেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার আহমেদ শেহজাদ।৩ ঘণ্টা আগে