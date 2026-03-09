Ajker Patrika
ক্রিকেট

ভারতের বিশ্বকাপ জয়ী কোচকে নিয়োগ দিল শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ মার্চ ২০২৬, ২০: ১১
ভারতের বিশ্বকাপ জয়ী কোচকে নিয়োগ দিল শ্রীলঙ্কা
আগামী মাসে দায়িত্ব বুঝে নেবেন কারস্টেন। ছবি: সংগৃহীত

গ্যারি কারস্টেনকে নিজেদের পুরুষ দলের প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। আগামী ১৫ এপ্রিল থেকে দাসুন শানাকা, পাথুম নিশাঙ্কাদের দায়িত্ব বুঝে নেবেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক এই তারকা ক্রিকেটার। আজ এক বিবৃতিতে এসএলসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

কারস্টেনের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করেছে এসএলসি। এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৮ সালের ১৪ এপ্রিল। কারস্টেনের প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য শ্রীলঙ্কাকে দারুণভাবে প্রস্তুত করা। উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়েতে হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরবর্তী আসর।

কোচ হিসেবে কারস্টেন অভিজ্ঞতার ঝুলি বেশ বড়। ২০০৮ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ভারতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। তাঁর অধীনেই ২০১১ সালে নিজেদের মাঠে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বাধীন ভারত। ভারতের সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়ার পর সে বছরই দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের পদে বসেন কারস্টেন। সে দায়িত্ব পালন করেছেন ২০১৩ সাল পর্যন্ত। কারস্টেনের অধীনে ২০১৩ সালে সব সংস্করণের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

সবশেষ ক্রিকেট নামিবিয়ার সঙ্গে পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন কারস্টেন। সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফ্রিকার দলটির প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। এ ছাড়া পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দল, ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগসহ (আইপিএল) আরও বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে কোচিং করিয়েছেন কারস্টেনের। এবার কোচিং ক্যারিয়ারে আরেকটি নতুন অধ্যায় শুরু করার অপেক্ষায় তিনি।

কারস্টেনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারও বেশ সমৃদ্ধ। খেলোয়াড় হিসেবে ১৯৯৩ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রোটিয়াদের হয়ে ১০১ টেস্টের পাশাপাশি খেলেছেন ১৮৫ ওয়ানডে। দুই সংস্করণ মিলিয়ে ব্যাট হাতে করেছেন ১৪,০৮৭ রান। সাদা পোশাকের ক্রিকেটে ২১টি সেঞ্চুরি আছে কারস্টেনের। এ ছাড়া ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি করেছেন ১৩ টি। খেলোয়াড়ি জীবনের অভিজ্ঞতা কোচিংয়ে বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগাচ্ছেন তিনি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নৌ-পুলিশপ্রধানসহ পুলিশের ৫ অতিরিক্ত আইজিপিকে বাধ্যতামূলক অবসর

ইরানি তেলের ডিপোতে হামলার পর ইসরায়েলকে ‘হোয়াট দ্য ফা**’ বার্তা পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র

সালিসে চোর সাব্যস্ত করায় তরুণের আত্মহত্যা

মিরপুরে বহুতল ভবনে আগুন: নিয়ন্ত্রণে পাঁচ ইউনিট

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত’

‘ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত’

বিমানের দোহা শারজাহ কুয়েত দাম্মাম ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

বিমানের দোহা শারজাহ কুয়েত দাম্মাম ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

নারায়ণগঞ্জে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের পিস্তল ছিনতাই

নারায়ণগঞ্জে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের পিস্তল ছিনতাই

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

সম্পর্কিত

বিশ্বকাপের সেরা একাদশে ভারতের চারজন, নেই নিউজিল্যান্ডের কেউ

বিশ্বকাপের সেরা একাদশে ভারতের চারজন, নেই নিউজিল্যান্ডের কেউ

ভারতের বিশ্বকাপ জয়ী কোচকে নিয়োগ দিল শ্রীলঙ্কা

ভারতের বিশ্বকাপ জয়ী কোচকে নিয়োগ দিল শ্রীলঙ্কা

চাকরি ছেড়েও মায়ের কাছে থাকা হলো না সাংবাদিক রাজুর

চাকরি ছেড়েও মায়ের কাছে থাকা হলো না সাংবাদিক রাজুর

‘ভারতই এই শিরোপার যোগ্য দাবিদার ছিল’

‘ভারতই এই শিরোপার যোগ্য দাবিদার ছিল’