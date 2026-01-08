সিডনি টেস্ট জিতে খাজাকে বিদায়ী উপহার দিল অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক
বিদায়ী ইনিংসটা রাঙাতে পারলেন না উসমান খাজা। ইংলিশ পেসার জস টাঙের বলে বোল্ড হয়ে যখন ফিরেছেন, তখন খাজার নামের পাশে ৭ বলে ৬ রান। যে সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এসসিজি) খাজার ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল, সেখানে শেষটা রঙিন হলো না। তবে বিদায়ী ম্যাচের উপহার ঠিকই তাঁকে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এসসিজিতে আজ শেষ হওয়া পঞ্চম টেস্টে ৫ উইকেটে জিতেছে অজিরা।
জ্যাকব বেথেলের একার লড়াইয়ে ইংল্যান্ড কী করতে পারে, সেটাই ছিল দেখার অপেক্ষা। সিডনিতে আজ পঞ্চম দিনে গড়ানো পঞ্চম টেস্টে শেষ চেষ্টা করেছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু ১৫৯ রানের লিড নিয়ে কতটুকুই বা লড়াই করা যায়! ফল যা হওয়ার, তা-ই হয়েছে। ৫ উইকেটে জিতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ অজিরা জিতে গেল ৪-১ ব্যবধানে।
দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৩০২ রানে আজ পঞ্চম দিনের খেলা শুরু করে ইংল্যান্ড। তবে দিনের প্রথম সেশনে মাত্র ৮০ বল টিকতে পারে ইংল্যান্ড। ৮৮.২ ওভারে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলিশরা ৩৪২ রানে গুটিয়ে গেলে অস্ট্রেলিয়া পায় ১৬০ রানের লক্ষ্য।
বিদায়ী ইনিংসটা রাঙাতে পারলেন না উসমান খাজা। ইংলিশ পেসার জস টাঙের বলে বোল্ড হয়ে যখন ফিরেছেন, তখন খাজার নামের পাশে ৭ বলে ৬ রান। যে সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এসসিজি) খাজার ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল, সেখানে শেষটা রঙিন হলো না। তবে বিদায়ী ম্যাচের উপহার ঠিকই তাঁকে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এসসিজিতে আজ শেষ হওয়া পঞ্চম টেস্টে ৫ উইকেটে জিতেছে অজিরা।
জ্যাকব বেথেলের একার লড়াইয়ে ইংল্যান্ড কী করতে পারে, সেটাই ছিল দেখার অপেক্ষা। সিডনিতে আজ পঞ্চম দিনে গড়ানো পঞ্চম টেস্টে শেষ চেষ্টা করেছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু ১৫৯ রানের লিড নিয়ে কতটুকুই বা লড়াই করা যায়! ফল যা হওয়ার, তা-ই হয়েছে। ৫ উইকেটে জিতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ অজিরা জিতে গেল ৪-১ ব্যবধানে।
দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৩০২ রানে আজ পঞ্চম দিনের খেলা শুরু করে ইংল্যান্ড। তবে দিনের প্রথম সেশনে মাত্র ৮০ বল টিকতে পারে ইংল্যান্ড। ৮৮.২ ওভারে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলিশরা ৩৪২ রানে গুটিয়ে গেলে অস্ট্রেলিয়া পায় ১৬০ রানের লক্ষ্য।
সাত বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে শুধু টেস্টই খেলছেন নাঈম হাসান। তাও যে নিয়মিত সুযোগ পেয়েছেন, তা নয়। নামের পাশে ১৪ টেস্ট বলে দিচ্ছে অনেক কিছু। ২৫ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই স্পিনার জানালেন, সব খেলোয়াড়ের জীবন এক হয় না।৯ মিনিট আগে
‘হট টপিক’ নিয়ে হাস্যরসিকতাকে যেন আইসল্যান্ড ক্রিকেট অন্য এক মাত্রায় নিয়ে গেছে। ক্রিকেটে তেমন একটা জনপ্রিয় না হয়ে উঠলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের পোস্টগুলো দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। এবার ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়েও তারা মজা করতে বাদ রাখেনি।১ ঘণ্টা আগে
র্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে থাকায় আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল ২০২৬ আইসিসি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশের মেয়েদের অংশ নিতে হবে বাছাইপর্বে। সেই বাছাইপর্বের সূচি আজ ঘোষণা করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। নেপালে ১৮ জানুয়ারি শুরু হয়ে এই বাছাইপর্ব শেষ হবে ১ ফেব্রুয়ারি। শুরুর দিনই মাঠে নামবেন নি১৩ ঘণ্টা আগে
খালেদের আসল কাজটা বোলিংয়ে। কিন্তু আজ চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ব্যাটার হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শেষ দিকে ব্যাট করতে নামা খালেদের ছোট ঝোড়ো ইনিংসে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল চট্টগ্রাম। শেষ পর্যন্ত অনাকাঙ্খিত কিছু হয়নি। খালেদের ঝড় থামিয়ে সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে ১৪ রানের জয় তুলে নিয়েছে চট্টগ্রাম।১৩ ঘণ্টা আগে