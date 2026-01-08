Ajker Patrika
ক্রিকেট

সিডনি টেস্ট জিতে খাজাকে বিদায়ী উপহার দিল অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১০: ১৮
সিডনি টেস্টে ৫ উইকেটে জিতে ৪-১ ব্যবধানে অ্যাশেজ জিতল অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো
সিডনি টেস্টে ৫ উইকেটে জিতে ৪-১ ব্যবধানে অ্যাশেজ জিতল অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো

বিদায়ী ইনিংসটা রাঙাতে পারলেন না উসমান খাজা। ইংলিশ পেসার জস টাঙের বলে বোল্ড হয়ে যখন ফিরেছেন, তখন খাজার নামের পাশে ৭ বলে ৬ রান। যে সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এসসিজি) খাজার ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল, সেখানে শেষটা রঙিন হলো না। তবে বিদায়ী ম্যাচের উপহার ঠিকই তাঁকে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এসসিজিতে আজ শেষ হওয়া পঞ্চম টেস্টে ৫ উইকেটে জিতেছে অজিরা।

জ্যাকব বেথেলের একার লড়াইয়ে ইংল্যান্ড কী করতে পারে, সেটাই ছিল দেখার অপেক্ষা। সিডনিতে আজ পঞ্চম দিনে গড়ানো পঞ্চম টেস্টে শেষ চেষ্টা করেছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু ১৫৯ রানের লিড নিয়ে কতটুকুই বা লড়াই করা যায়! ফল যা হওয়ার, তা-ই হয়েছে। ৫ উইকেটে জিতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ অজিরা জিতে গেল ৪-১ ব্যবধানে।

দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৩০২ রানে আজ পঞ্চম দিনের খেলা শুরু করে ইংল্যান্ড। তবে দিনের প্রথম সেশনে মাত্র ৮০ বল টিকতে পারে ইংল্যান্ড। ৮৮.২ ওভারে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলিশরা ৩৪২ রানে গুটিয়ে গেলে অস্ট্রেলিয়া পায় ১৬০ রানের লক্ষ্য।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেট
