মোস্তাফিজকে আইপিএলে ফেরানোর বিষয়ে কোনো কথাই হয়নি: বিসিবি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) নাকি মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএলে ফেরানোর প্রস্তাব দিয়েছিল বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে। আর বিসিবি সভাপতি সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে যে খবর বাংলাদেশ ও ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়েছে, সেটির সত্যতা নেই বলে দাবি বুলবুলের।
বৃহস্পতিবার রাতে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল আজকের পত্রিকাকে বলেছেন, ‘মোস্তাফিজের (আইপিএলে ফেরানোর) বিষয়ে আমার লিখিত বা মৌখিক কোনো কথাই হয়নি (বিসিসিআইয়ের সঙ্গে)। আমার বোর্ডের কারও সঙ্গেও এ ব্যাপারে কথা হয়নি। এই খবরের সত্যতা নেই।’
ভারতীয় সরকারের অনুমতি নিয়েই বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের নিলামে তুলেছিল আইপিএল কর্তৃপক্ষ। নিলাম থেকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মোস্তাফিজকে দলে টেনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ভারতের কট্টরপন্থীদের চাপে বিসিসিআইয়ের আদেশে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা মোস্তাফিজকে ছেড়ে দেওয়ার পর বিসিবি নিরাপত্তার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আইসিসিকে জানিয়েছে, ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে যাবে না। বাংলাদেশ তাদের ম্যাচ খেলতে চায় সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কায়।
গত বুধবার ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে বৈঠকের প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার আবারও আইসিসির কাছে চিঠি পাঠিয়েছে বিসিবি। আইসিসিকে পাঠানো চিঠিতে ভারতে বিশ্বকাপের ম্যাচ না খেলার ব্যাপারে নিজেদের উদ্বেগের জায়গাগুলো বিস্তারিত লিখে পাঠিয়েছে বিসিবি।
