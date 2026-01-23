বিশ্বকাপ খেলা হলো না বাংলাদেশের

Ajker Patrika
হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রায় দেড় ঘণ্টার সভা শেষে বিষণ্ন চেহারায় বিকেল পৌনে ৫টার দিকে সংবাদ সম্মেলনে এলেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তাঁর সামনে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। পেছনে বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম। সবার চেহারাই বলে দিচ্ছিল, কোনো ইতিবাচক খবর নেই!

ক্রীড়া উপদেষ্টা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশ দলকে ভারতে পাঠাবে না সরকার। গত পরশু আইসিসির বোর্ড সভায় ১২-২ ভোটে হেরে যাওয়া বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ২৪ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে। সেই সিদ্ধান্ত জানানোর আগে কাল হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ক্রিকেটারদের সঙ্গে বসেন ক্রীড়া উপদেষ্টা ও বিসিবির নীতিনির্ধারকেরা। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাস, ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ, টেস্ট অধিনায়ক নাজমুল হাসান শান্তসহ বিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা অধিকাংশ ক্রিকেটারই উপস্থিত ছিলেন সভায়।

সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, ‘এই যে নিরাপত্তাঝুঁকির কথা বিবেচনা করে ভারতের বিশ্বকাপ না খেলা আমাদের সরকারের সিদ্ধান্ত। কোনো একটা দেশের মানুষ অন্য দেশে গেলে সেখানে নিরাপত্তাঝুঁকি থাকলে তা সরকার বিবেচনা করে দেখে। এখানে অন্য কারও বিবেচনার সুযোগ নেই।’

আসিফ নজরুলের দাবি, বাংলাদেশের সঙ্গে অবিচার করেছে আইসিসি। ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা আইসিসি থেকে সুবিচার পাইনি। আমরা এখনো আশা করব, আইসিসি সুবিচার করবে। আমাদের যে বিশ্বকাপ খেলার অধিকার, শ্রীলঙ্কায় আমাদের খেলার সুযোগ আছে এবং বহু নজির পৃথিবীতে আছে যে নিরাপত্তাঝুঁকিতে অন্য ভেন্যুতে খেলা হয়। আমাদের এখানে নিশ্চিত নিরাপত্তার ঝুঁকির আছে।’

অনড় অবস্থানে থাকলেও বাংলাদেশ যে এখনো বিশ্বকাপ খেলার আশা ছাড়েনি, আসিফ নজরুল সেটিই বললেন, ‘আমরা এখনো আশা ছাড়ি নাই, আশা করব আইসিসি আমাদের জেনুইন সিকিউরিটি রিস্ক সুবিবেচনার সঙ্গে নিয়ে শ্রীলঙ্কায় খেলার সুযোগ করে দেবে। আমরা সেই আশাবাদে এখনো অপেক্ষা করছি।’

ভারতে না যাওয়ার বিষয়ে মতামত শোনার জন্য প্রথমবারের মতো সভায় ডাকলেও ক্রিকেটাররা সিদ্ধান্ত সরকারের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। ক্রীড়া উপদেষ্টার কাছে নিজেদের কোনো চাহিদা তুলে ধরেননি বলে জানিয়েছেন বৈঠকে উপস্থিত একাধিক খেলোয়াড়। সভাশেষে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলার সময় বিসিবি সভাপতি বুলবুল চোখটা যেন ছলছল করছিল। বর্তমান সময়ে ক্রিকেট প্রশাসকের পরিচয় ছাপিয়ে তিনি একজন সাবেক অধিনায়ক ও খেলোয়াড়। বিশ্বকাপের মতো মর্যাদাপূর্ণ আইসিসি ইভেন্টে না খেলার যাতনা বুলবুলের চেয়ে ভালো অনুভব করবে আর কোন সভাপতি! গত দুটো সপ্তাহে দিনরাত অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে ক্রিকেট দূতিয়ালির সবটাই করেছেন। কিন্তু সব চেষ্টাই বৃথা। জয় শাহর নেতৃত্বাধীন বোর্ডে সব চেষ্টা বৃথা যাবে, সেটি অনুমেয়ই ছিল বুলবুলের।

বুলবুলের যুক্তি, বাংলাদেশকে বিশ্বকাপে না রাখতে পারলে আয়োজক হিসেবে সেটি হবে ভারতের বড় ব্যর্থতা, ‘বিশ্ব ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশের মতো ক্রিকেট লাভিং দেশ যদি আইসিসির ইভেন্টে না থাকে, তাদের মিস করবে। ক্রিকেট অলিম্পিকে যাচ্ছে, ২০৩২ অলিম্পিক ব্রিসবেন হোস্ট করছে। ২০৩৬ অলিম্পিক ভারত আয়োজন করতে চায়। (২০৩০) কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করছে—সেখানে যদি বাংলাদেশের মতো জনবহুল ক্রিকেট লাভিং কান্ট্রি না থাকে, তাদের দেশে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে, এটা মনে হচ্ছে যে আয়োজক দেশ হিসেবে একটা ব্যর্থতা (ভারতের)।’

নিরাপত্তাজনিত কারণে অতীতে অনেক দলই বিভিন্ন দেশে বিশ্বকাপ খেলতে যায়নি। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ না করার উদাহরণও আছে। সেই তালিকায় কি নতুন সংযোজন হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ? বুলবুল ম্যাচ শেষ না হওয়ার আগে হারতে রাজি নন, ‘চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে আমাদের ছেলেরা বিশ্বকাপ খেলতে পারে। এই মুহূর্তে আমরা ভারতে যেতে চাই না, শ্রীলঙ্কার মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে চাই। আমরা এখনো তৈরি, আমাদের দল তৈরি।’

কাল রাত ৯টায় এই প্রতিবেদন লেখার সময়ে বিসিবির একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, তাঁরা ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা মেনে আইসিসির সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছিলেন। সরকারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়ার পরও এখনো আশা আছে? ‘কবর থেকেও তো মানুষ উঠে আসার ঘটনা আছে, তাই না? চেষ্টা করতে অসুবিধা কী?’—কঠিন সময়েও বিসিবির এক পরিচালকের রসবোধ প্রশংসাযোগ্য নিশ্চয়ই। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের বাইরে থাকতে হয় বাংলাদেশকে—এই ঘটনা ভবিষ্যতে আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বাধীনের ক্রিকেট বোর্ডকে কোন নিক্তিতে মাপা হবে, সেটি বড় কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন হয়ে থাকবে।

