ক্রিকেটারদের সঙ্গে কী আলোচনা হয়েছিল ক্রীড়া উপদেষ্টার

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছ থেকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটামের পরই যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে গতকাল রাতেই বৈঠকে বসেছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নীতিনির্ধারকেরা। বিশ্বকাপে খেলতে যাওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আজ ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলেছেন আসিফ নজরুল। যদিও এই আলাপচারিতার ব্যাপারে কিছু বলেননি ক্রীড়া উপদেষ্টা।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলবে কি না, সেই ব্যাপারে আজ লিটন দাস-শামীম হোসেন পাটোয়ারীদের সঙ্গে ক্রীড়া উপদেষ্টার বৈঠকের দিকে নজর ছিল সাংবাদিক থেকে শুরু করে দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বেলা ৩টায় শুরু হয় বৈঠক। ঘণ্টাখানেক পর যখন ক্রীড়া উপদেষ্টা ও বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, নাজমুল আবেদীন ফাহিমরা বের হয়ে আসেন, তখন সংবাদমাধ্যমকর্মীরা কৌতুহলী মনে ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলাপচারিতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন। সাংবাদিকদের ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, ‘আচ্ছা আমি আজ ক্রিকেটারদের সঙ্গে যখন কথা বলেছি, আমি প্রথমেই বলেছি ক্রিকেটারদের সাথে আমার যা কথা হবে, সেটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।তাদের কারো কথা আমি সাংবাদিকদের বলব না। তারা নিজেরা বলতে চাইলে বলবে। আমার কোনো কথা, তাদের কী বলেছি, সেটাও বলব না।’
ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্তটা জানাতেই লিটনদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে বলে জানিয়েছেন আসিফ নজরুল। সাংবাদিকদের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, ‘আমি যদি বলি যে ক্রিকেটাররা কী কী বলেছে, আপনাদের সব বলি, তাহলে তো তারা মন খুলে কথা বলতে পারবে না। আমাদের এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্যটা ছিল আমরা সরকার কেন এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি সেটা তাদের ব্যাখ্যা করা, তাদের বলা এবং কথা বলেছি তারা এটা বুঝতে পেরেছে, এটাই ছিল উদ্দেশ্য। তারা কে কী বলেছে, সেটা বলার অধিকার আমার নেই।’
যদি এখন বাংলাদেশ বিশ্বকাপে না খেলে, সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বিসিবির কোটি কোটি টাকা রাজস্ব হারানোর শঙ্কা রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপের হিসাব বাদ দিলেও অংশগ্রহণ করলে আইসিসি দলগুলোকে ন্যুনতম একটা ফি দিয়ে থাকে। আসিফ নজরুলের কাছে সাংবাদিকেরা আজ এমন প্রশ্ন করলে তিনি (ক্রীড়া উপদেষ্টা) বুঝিয়ে দিয়েছেন, নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, ‘বিশ্বকাপ খেললে বাংলাদেশের কী ক্ষতি হবে সেটাও আপনাদের বিবেচনায় নেওয়া উচিত। মাথা নত করে নিজের দেশের মানুষকে নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে ফেলে এই আঞ্চলিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় না নিয়ে একটা সত্যিকারের ঝুঁকির মধ্যে নিজের দেশের শুধু ক্রিকেটার না, দর্শক এবং সাংবাদিকদের ঠেলে দিলে কী ক্ষতি হতে পারে, সেটাও আপনাদের সবার বিবেচনায় নেওয়া উচিত।’
৩ জানুয়ারি আইপিএল থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এক ক্রিকেটারকেই যখন নিরাপত্তা দিতে পারছে না, তখন বাংলাদেশ দলের বিশাল বহরকে কীভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে—এই প্রশ্ন উঠেছে তখনই। সেই প্রসঙ্গে আজও কথা বলেছেন আসিফ নজরুল। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন,‘আমাদের যে নিরাপত্তা ঝুঁকির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, এটা কোনো বায়বীয় বিশ্লেষণ বা ধারণা থেকে হয়নি। এটা একটা সত্যিকারের ঘটনা থেকে হয়েছে। যেখানে আমাদের দেশের একজন সেরা ক্রিকেটারকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) উগ্রবাদীদের চাপে বের করে দিয়েছে। আমরা তাহলে সে ঘটনার পরে কী এমন পরিবর্তন হয়েছে যে ভারতে আবার কোনো উগ্রবাদীর আস্ফালন হবে না এবং ভারত আমাদের মোস্তাফিজকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি তো তী হয়েছে? আমাদের ক্রিকেটার, সাংবাদিক, দর্শকদের নিরাপত্তা দিতে পারবে? আমরা কীসের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হব?’
হয় ভারতে খেলতে হবে, না হলে বিশ্বকাপ বর্জন করতে হবে—গতকাল আইসিসির ভার্চুয়াল সভায় বাংলাদেশকে নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত এসেছে। সভা শেষে বিসিবিকে একদিনের আলটিমেটাম দিয়েছে। ভোট হয়েছে ১২ পূর্ণ সদস্য ও ২ সহযোগী দেশের মধ্যে। বাংলাদেশ ১২-২ ব্যবধানে হেরেছে বলে বিসিবির একটি দায়িত্বশীল সূত্র এমনটাই জানিয়েছে। বাংলাদেশ পেয়েছে শুধু পিসিবির ভোট। আইসিসির সভা শেষে গত রাতেই বিসিবির নীতিনির্ধারকেরা ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে বসেছিলেন। ক্রীড়া উপদেষ্টার আশা আইসিসি বাংলাদেশের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় স্খানান্তরের সুযোগ করে দেবে।
