Ajker Patrika
ক্রিকেট

আইসিসি বাংলাদেশের সঙ্গে অবিচার করেছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আইসিসি বাংলাদেশের সঙ্গে অবিচার করেছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠকের পর কথা বলেছেন আসিফ নজরুল। ছবি: সংগৃহীত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে বিসিবি এখনো আগের অবস্থানে অনড়। আজও আরও একবার যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল জানিয়েছেন, ভারতে খেলার মতো পরিবেশ নেই। আইসিসিও বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিতে নারাজ। বাংলাদেশ ভারতে না খেললে বিকল্প বেছে নেবে তারা।

আইসিসির এমন পদক্ষেপকে বাংলাদেশের প্রতি অবিচারই মানছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা। রাজধানীর এক পাঁচ তারকা হোটেলে বিশ্বকাপ দলে থাকা ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠকের পর তা জানিয়েছেন তিনি।

সাংবাদিকদের আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হওয়ার কোনো রকম সুযোগ নেই। আইসিসি থেকে সুবিচার পাইনি। এখনো আশা করবো আইসিসি সুবিচার করবে। আমাদের যে বিশ্বকাপ খেলার অধিকার যেটা শ্রীলঙ্কা আমাদের খেলার সুযোগ করে দিয়েছে এবং বহু নজির পৃথিবীতে আছে যে, অন্য একটা ভেন্যুতে নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে খেলা হচ্ছে।’

আসিফ নজরুল আরও বলেন, ‘আমাদের এখানে জেনুইন নিরাপত্তা ঝুঁকি আছে। আমরা এখনো আশা ছাড়িন, আশা করবো আইসিসি আমাদের জেনুইন নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয়টি সুবিবেচনার সঙ্গে নিয়ে শ্রীলঙ্কায় খেলার সুযোগ করে দেবে। সেই আশাবাদে এখনো অপেক্ষা করছি।’

আসিফ নজরুলের পর আইসিসির দ্বিচারিতা নীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বুলবুল। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ে আমরা সন্দিহান। যেখানে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছে, সেখানে আইসিসি এরকম ২০ কোটি লোকের খেলা দেখার….। এই সিচুয়েশনে যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ খেলতে যাচ্ছে না বা বাংলাদেশকে একটা আলটিমেটাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তারপরে আমরা শেষ চেষ্টা করে যাব।’

ভারতের বাড়তি সুবিধা পাওয়া নিয়ে বুলবুল বলেন, ‘গত ফেব্রুয়ারিতে যখন একটি দেশ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য অন্য একটি দেশে সফর করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন আইসিসি তাদের জন্য একটি নিরপেক্ষ ভেন্যুর ব্যবস্থা করেছিল। সেই দলটি তাদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সমস্ত ম্যাচ ওই নিরপেক্ষ ভেন্যুতেই খেলেছিল। তারা একটি মাত্র মাঠে খেলেছে এবং একটি হোটেলেই অবস্থান করেছে। এটি তাদের জন্য একটি বিশেষ সুবিধা ছিল।’

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেটআসিফ নজরুলবিশ্বকাপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

আইসিসি বাংলাদেশের সঙ্গে অবিচার করেছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা

আইসিসি বাংলাদেশের সঙ্গে অবিচার করেছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা

হ্যাটট্রিক জয়ে বিশ্বকাপের আরও কাছে বাংলাদেশ

হ্যাটট্রিক জয়ে বিশ্বকাপের আরও কাছে বাংলাদেশ

ক্রিকেটারদের সঙ্গে কী আলোচনা হয়েছিল ক্রীড়া উপদেষ্টার

ক্রিকেটারদের সঙ্গে কী আলোচনা হয়েছিল ক্রীড়া উপদেষ্টার

বাংলাদেশ বিশ্বকাপে যাবে না, সরকারি সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশ বিশ্বকাপে যাবে না, সরকারি সিদ্ধান্ত