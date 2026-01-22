Ajker Patrika
ফুটবল

পাকিস্তানের কাছে হেরে লড়াই থেকে ছিটকে গেল বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ জানুয়ারি ২০২৬, ২০: ৩০
পাকিস্তানের কাছে হেরে লড়াই থেকে ছিটকে গেল বাংলাদেশ
পাকিস্তানের কাছে হেরেছে বাংলাদেশ। ছবি: সাফ

বড় হারে সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা লড়াই থেকে ছিটকে গেল বাংলাদেশ। পাকিস্তানের কাছে আজ ৫-১ গোলে হেরেছে সাঈদ খোদারাহমির দল।

থাইল্যান্ডের ননথাবুরি হলে ম্যাচের শুরুতেই বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি দারুণ সুযোগ তৈরি করেছিল। তবে ম্যাচে নাটকীয় মোড় প্রথমার্ধের ঠিক ১৫ মিনিটে, ফাউলের দায়ে পাকিস্তানের আকিব ফায়সাল সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। পাকিস্তান চার জনের দলে পরিণত হলেও সেই সুবিধাকে কোনোভাবেই কাজে লাগাতে পারেনি বাংলাদেশ।

উল্টো ১৭ মিনিটে কর্নার থেকে আলি আগার দুর্দান্ত এক শটে লিড নেয় পাকিস্তান। ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে বাংলাদেশ।

৩০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল হজম করে বাংলাদেশ। ডি-বক্সের মধ্যে কাজী ইব্রাহিমের ভুলে বল কেড়ে নিয়ে সহজ গোল করেন জাইদ উল্লাহ খান। শেষ দিকে তাজওয়ার বিন কাশেমের পাস থেকে ফায়েদ আজম একটি গোল শোধ করলে ম্যাচে ফেরার ক্ষীণ আশা জাগিয়েছিল লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

শেষ পাঁচ মিনিটে বাংলাদেশের রক্ষণভাগ পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। পাকিস্তান আরও তিনবার জালে বল জড়িয়ে বাংলাদেশের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেয়। জাইদ ও আলি আগার পর শেষ গোলটি আসে সালার আহমেদের পা থেকে।

পাঁচ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে আছে বাংলাদেশ। শনিবার নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটি এখন কেবলই নিয়ম রক্ষার। ১২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে মালদ্বীপ।

বিষয়:

খেলাফুটবল
