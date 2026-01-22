পাকিস্তানের কাছে হেরে লড়াই থেকে ছিটকে গেল বাংলাদেশ

বড় হারে সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা লড়াই থেকে ছিটকে গেল বাংলাদেশ। পাকিস্তানের কাছে আজ ৫-১ গোলে হেরেছে সাঈদ খোদারাহমির দল।
থাইল্যান্ডের ননথাবুরি হলে ম্যাচের শুরুতেই বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি দারুণ সুযোগ তৈরি করেছিল। তবে ম্যাচে নাটকীয় মোড় প্রথমার্ধের ঠিক ১৫ মিনিটে, ফাউলের দায়ে পাকিস্তানের আকিব ফায়সাল সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। পাকিস্তান চার জনের দলে পরিণত হলেও সেই সুবিধাকে কোনোভাবেই কাজে লাগাতে পারেনি বাংলাদেশ।
উল্টো ১৭ মিনিটে কর্নার থেকে আলি আগার দুর্দান্ত এক শটে লিড নেয় পাকিস্তান। ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে বাংলাদেশ।
৩০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল হজম করে বাংলাদেশ। ডি-বক্সের মধ্যে কাজী ইব্রাহিমের ভুলে বল কেড়ে নিয়ে সহজ গোল করেন জাইদ উল্লাহ খান। শেষ দিকে তাজওয়ার বিন কাশেমের পাস থেকে ফায়েদ আজম একটি গোল শোধ করলে ম্যাচে ফেরার ক্ষীণ আশা জাগিয়েছিল লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।
শেষ পাঁচ মিনিটে বাংলাদেশের রক্ষণভাগ পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। পাকিস্তান আরও তিনবার জালে বল জড়িয়ে বাংলাদেশের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেয়। জাইদ ও আলি আগার পর শেষ গোলটি আসে সালার আহমেদের পা থেকে।
পাঁচ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে আছে বাংলাদেশ। শনিবার নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটি এখন কেবলই নিয়ম রক্ষার। ১২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে মালদ্বীপ।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে বিসিবি এখনো আগের অবস্থানে অনড়। আজও আরও একবার যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল জানিয়েছেন, ভারতে খেলার মতো পরিবেশ নেই। আইসিসিও বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিতে নারাজ। বাংলাদেশ ভারতে না খেললে বিকল্প বেছে নেবে তারা।২ ঘণ্টা আগে
দাপুটে জয়ে বিশ্বকাপের সুপার সিক্সে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। আজ নেপালের কীর্তিপুরে নামিবিয়াকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। হ্যাটট্রিক জয়ে বিশ্বকাপের মূল পর্বের আরও কাছে এখন বাংলাদেশ।৩ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছ থেকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটামের পরই যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে গতকাল রাতেই বৈঠকে বসেছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নীতিনির্ধারকেরা। বিশ্বকাপে খেলতে যাওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আজ ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলেছেন আসিফ নজরুল।৩ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে যাবে না বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল আজ ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন। বিশ্বকাপে না যাওয়া সরকারি সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে