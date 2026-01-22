নবম বেতন কমিশন: সরকারি চাকরিজীবীদের কোন পে স্কেলে বেতন বেড়ে কত হচ্ছে

সরকারি চাকরিজীবীদের সর্বনিম্ন অর্থাৎ ২০তম ধাপে মূল বেতন ২০ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ অর্থাৎ প্রথম ধাপে মূল বেতন ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা করার সুপারিশ করে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে প্রতিবেদন জমা দেয় নবম জাতীয় বেতন কমিশন।
কমিশনের প্রধান জাকির আহমেদ খান গতকাল বুধবার প্রতিবেদন জমা দিয়ে বলেছিলেন, সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন–ভাতা ১০০ থেকে ১৪২ শতাংশ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে; যা বাস্তবায়ন করতে ১ লাখ ৬ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। বর্তমানে ১৪ লাখ সরকারি কর্মচারী এবং ৯ লাখ পেনশনভোগীর জন্য সরকারের ব্যয় ১ লাখ ৩১ হাজার কোটি টাকা।
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন–ভাতা সর্বোচ্চ ১৪২ শতাংশ বাড়ানোর সুপারিশের পেছনে যুক্তি হিসেবে জাকির আহমেদ খান বলেন, গত এক দশকে বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে অর্থনীতির প্রায় সব সূচকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সময়োপযোগী ও যথাযথ বেতনকাঠামো নির্ধারণ না হওয়ায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সুস্পষ্ট কার্যপরিধি নির্ধারণপূর্বক বিদ্যমান বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশন কাজ করে।
অষ্টম বেতন কমিশনের এক দশক পর ২০২৫ সালের ২৭ জুলাই ২৩ জন সদস্য নিয়ে নবম জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার। আগামী ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ ছিল প্রতিবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। এর তিন সপ্তাহ আগেই সরকারি চাকরিজীবীদের সর্বনিম্ন বেতনকাঠামো ৮ হাজার ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ বেতনকাঠামো ৭৮ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা করার সুপারিশ করে কমিশন।
প্রস্তাবিত কাঠামো অনুযায়ী কোন পে স্কেলের বেতন কত
১ম গ্রেড: ৭৮,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,৬০,০০০ টাকা
২য় গ্রেড: ৬৬,০০০- ৭৬,৪৯০ টাকা থেকে ১,৩২,০০০–১,৫৩,০০০ টাকা
৩য় গ্রেড: ৫৬,৫০০–৭৪,৪০০ টাকা থেকে ১,১৩,০০০–১,৪৮,৮০০ টাকা
৪র্থ গ্রেড: ৫০,০০০–৭১,২০০ টাকা থেকে ১,০০, ০০০–১,৪২,৪০০ টাকা
৫ম গ্রেড: ৪৩,০০০–৬৯,৮৫০ টাকা থেকে ৮৬,০০০–১,৩৯,৭০০ টাকা
৬ষ্ঠ গ্রেড: ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা থেকে ৭১,০০০–১,৩৪,০০০ টাকা
৭ম গ্রেড: ২৯,০০০–৬৩,৪১০ টাকা থেকে ৫৮,০০০–১,২৬,৮০০ টাকা
৮ম গ্রেড: ২৩,০০০–৫৫,৪৭০ টাকা থেকে ৪৭,২০০–১,১৩,৭০০ টাকা
৯ম গ্রেড: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা থেকে ৪৫,১০০–১,০৮৮,০০ টাকা
১০ম গ্রেড: ১৬,০০০–৩৮,৬৪০ টাকা থেকে ৩২,০০০–৭৭,৩০০ টাকা
১১তম গ্রেড: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা থেকে ২৫,০০০-৬০,৫০০ টাকা
১২তম গ্রেড: ১১,৩০০–২৭,৩০০ টাকা থেকে ২৪,৩০০–৫৮,৭০০ টাকা
১৩তম গ্রেড: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা থেকে ২৪,০০০–৫৮,০০০ টাকা
১৪তম গ্রেড: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা থেকে ২৩,৫০০–৫৬,৮০০ টাকা
১৫তম গ্রেড: ৯,৭০০–২৩,৪৯০ টাকা থেকে ২২,৮০০–৫৫,২০০ টাকা
১৬তম গ্রেড: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা থেকে ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা
১৭তম গ্রেড: ৯,০০০–২১,৮০০ টাকা থেকে ২১,৪০০–৫১,৯০০ টাকা
১৮তম গ্রেড: ৮,৮০০–২১,৩১০ টাকা থেকে ২১,০০০–৫০,৯০০ টাকা
১৯তম গ্রেড: ৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা থেকে ২০,৫০০–৪৯,৬০০ টাকা
২০তম গ্রেড: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা থেকে ২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা
