হ্যাটট্রিক জয়ে বিশ্বকাপের আরও কাছে বাংলাদেশ

২০২৬ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব
দাপুটে জয়ে বিশ্বকাপের সুপার সিক্সে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। আজ নেপালের কীর্তিপুরে নামিবিয়াকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। হ্যাটট্রিক জয়ে বিশ্বকাপের মূল পর্বের আরও কাছে এখন বাংলাদেশ।
২০২৬ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে যুক্তরাষ্ট্র ও পাপুয়া নিউগিনিকে ২১ ও ৩০ রানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। আজ জ্যোতিরা বাছাইপর্বের সুপার সিক্স নিশ্চিত করেছেন। কীর্তিপুরে আজ নামিবিয়াকে ৮০ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ।
জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ৮ দল আগেই ঠিক হয়েছে। বাকি ৪ দল চূড়ান্ত পর্বে যাবে বাছাইপর্ব খেলে। বাছাইপর্বে বাংলাদেশ ছাড়াও খেলবে আরও ৯টি দল। দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে দলগুলো। ‘এ’ গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গে আছে যুক্তরাষ্ট্র, পাপুয়া নিউগিনি, নামিবিয়া ও আয়ারল্যান্ড। ‘বি’ গ্রুপে স্বাগতিক নেপালের সঙ্গী নেদারল্যান্ডস, স্কটল্যান্ড, থাইল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ে। বাছাইপর্বের গ্রুপ পর্বেই খেলা শেষ নয়। সুপার সিক্সে প্রত্যেকে এক অপরের বিপক্ষে একবার করে খেলবে। এখান থেকে শীর্ষ চারে থাকাটা নিশ্চিত করতে পারলেই মূলপর্বে উঠবে বাংলাদেশ।
টস জিতে আজ আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন নামিবিয়া অধিনায়ক সুন উইটম্যান। টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে বাংলাদেশ পুরো ২০ ওভার খেলে ৭ উইকেটে ১৪৪ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন সোবহানা মোস্তারি। ২৩ বল খেলে ১ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন তিনি। নামিবিয়ার সাইমা তুহাদেলিনি, সিলভিয়া সিহেপো দুটি করে উইকেট নিয়েছেন।
জয়ের লক্ষ্যে নেমে নামিবিয়া ১৭.৫ ওভারে ৬৪ রানে গুটিয়ে গেছে। নামিবিয়ার অধিনায়ক উইটম্যান (১৯) ও উইকেটরক্ষক মারসেলি গোরাসেস (১২) শুধু এই দুই ব্যাটার দুই অঙ্ক ছুঁতে পেরেছেন। বাংলাদেশের সানজিদা আক্তার মেঘলা ৪ ওভারে ১৪ রানে ৪ উইকেট নিয়ে হয়েছেন ম্যাচসেরা। এক ওভার মেডেনও দিয়েছেন। তিনটি করে উইকেট পেয়েছেন রাবেয়া খান ও ফাহিমা খাতুন।
তিন ম্যাচে তিন জয়ে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে বাংলাদেশ। ৪ ও ২ পয়েন্ট নিয়ে দুই ও তিনে আয়ারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র। চার ও পাঁচে থাকা পাপুয়া নিউগিনি, নামিবিয়া এখনো কোনো পয়েন্ট পায়নি। পরশু মুলপানিতে বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ খেলবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছ থেকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটামের পরই যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে গতকাল রাতেই বৈঠকে বসেছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নীতিনির্ধারকেরা। বিশ্বকাপে খেলতে যাওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আজ ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলেছেন আসিফ নজরুল।১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে যাবে না বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল আজ ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন। বিশ্বকাপে না যাওয়া সরকারি সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে যাবতীয় সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে চলছে ক্রিকেটারদের পূর্বনির্ধারিত বৈঠক। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলসহ বিসিবির অন্যান্য কর্মকর্তারাও এসেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
মিরপুর শেরেবাংলায় আগামীকাল ২০২৬ বিপিএলের ফাইনালে মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। তবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে যখন ঘোর অনিশ্চয়তা, তাতে অন্যান্যবারের মতো ফাইনালের আগে উত্তাপ নেই বললেই চলে।৪ ঘণ্টা আগে