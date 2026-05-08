পাকিস্তান ম্যাচের মাঝেই আইসিসির সেরাদের তালিকায় রানা

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে গত মাসে ওয়ানডে সিরিজে দুর্দান্ত বোলিং করেছিলেন নাহিদ রানা। জিতেছিলেন সিরিজসেরার পুরস্কার। এবার মাসসেরা হওয়ার দৌড়ে এই পেসার। এপ্রিলের সেরা ক্রিকেটার হওয়ার সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন এই বাংলাদেশি বোলার।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে বল হাতে বাকিদের চেয়ে খরুচে ছিলেন রানা; ১০ ওভারে দেন ৬৫ রান। অবশ্য একটা উইকেট নিয়েছিলেন। নিজের আসল রূপ দেখাতেও বেশি সময় নেননি। দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁর আগুনে বোলিংয়ে পুড়েছে নিউজিল্যান্ড। সে ম্যাচে ১০ ওভারে ৩২ রান খরচায় ৫ উইকেট নেন রানা; জেতেন সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। হার দিয়ে সিরিজ শুরুর পর রানার দুর্দান্ত বোলিংয়ে ৬ উইকেটের জয়ে সিরিজে সমতা ফেরায় বাংলাদেশ।
শেষ ওয়ানডেতে ৫৫ রানের জয়ে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নেয় বাংলাদেশ। সে ম্যাচে ৩৭ রানে ২ উইকেট নেন রানা। উইকেট শিকারের পাশাপাশি বরাবরের মতো সেই সিরিজেও গতি দিয়েও আলাদাভাবে নজর কাড়েন তিনি। নিয়মিত ১৪৫ থেকে ১৫০ কিলোমিটার গতিতে বল করে গেছেন। এপ্রিলের সেরা হওয়ার দৌড়ে রানার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আছেন ওমানের অধিনায়ক এবং টপঅর্ডার ব্যাটার জতিন্দর সিং এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাঁহাতি পেসার অজয় কুমার।
এপ্রিল মাসে খেলা ৫ ওয়ানডেতে ২৬৬ রান করেছেন জতিন্দর। ব্যাটিং গড় ৫৩.২০, স্ট্রাইকরেট ছিল ১১৫-এর বেশি। নেপালের বিপক্ষে একটি সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। গত মাসে নেপাল এবং ওমানের বিপক্ষে একটি করে ওয়ানডে খেলেন অজয়। দুই ম্যাচে নেন ৯ উইকেট। ওভারপ্রতি খরচ করেন ৩.৬৬ রান। এমন দুর্দান্ত বোলিং তাঁকে আইসিসির মাসসেরা ক্রিকেটার হওয়ার তালিকায় জায়গা করে দিয়েছে।
ফুটবল বিধাতা বোধহয় সুইডেনের জন্য একদম আলাদা কোনো চিত্রনাট্য লিখে রেখেছিল। না হলে যে দল বাছাইপর্বের ছয় ম্যাচের একটিতেও জয়ের মুখ দেখেনি, কসোভো ও স্লোভেনিয়ার মতো দলের পেছনে থেকে গ্রুপের তলানিতে পড়ে থাকার লজ্জা পেয়েছে, তাদের বিশ্বকাপের মূল মঞ্চে থাকার কথা ছিল না। কিন্তু নেশনস লিগের গাণিতিক মারপ্যাঁচে পা৪০ মিনিট আগে
ফিফটিকে কীভাবে সেঞ্চুরিতে পরিণত করতে হয়, সেটা নাজমুল হোসেন শান্ত ভালো করেই জানেন। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের বেশির ভাগ সময় নার্ভাস নাইনটিতে কাটা পড়লেও শান্ত ব্যতিক্রম। টেস্টে তাঁর ফিফটির চেয়ে সেঞ্চুরির সংখ্যাই বেশি। আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন। তবে তিন অঙ্ক ছোঁয়ার পর২ ঘণ্টা আগে
ব্রাজিলের প্রধান কোচের পদে এক বছর ধরে আছেন কার্লো আনচেলত্তি। গত বছরের সেপ্টেম্বরেই তিনি ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আনচেলত্তি যা চাইছেন, ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ) তা-ই করতে যাচ্ছে।৩ ঘণ্টা আগে
ছয়-সাত মাস পর টেস্ট খেলছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান। মিরপুরে আজ সিরিজের প্রথম টেস্টে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ। শুরুতে ২ উইকেট হারালেও দলের ওপর কোনো চাপ অনুভূত হতে দেননি অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুমিনুল হক। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩৭ ওভারে ২ উইকেটে ১৩৯ রান করেছে৩ ঘণ্টা আগে