পাকিস্তান ম্যাচের মাঝেই আইসিসির সেরাদের তালিকায় রানা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৮ মে ২০২৬, ১৬: ১১
নিউজিল্যান্ড সিরিজে ৮ উইকেট পেয়েছিলেন রানা। ছবি: সংগৃহীত

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে গত মাসে ওয়ানডে সিরিজে দুর্দান্ত বোলিং করেছিলেন নাহিদ রানা। জিতেছিলেন সিরিজসেরার পুরস্কার। এবার মাসসেরা হওয়ার দৌড়ে এই পেসার। এপ্রিলের সেরা ক্রিকেটার হওয়ার সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন এই বাংলাদেশি বোলার।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে বল হাতে বাকিদের চেয়ে খরুচে ছিলেন রানা; ১০ ওভারে দেন ৬৫ রান। অবশ্য একটা উইকেট নিয়েছিলেন। নিজের আসল রূপ দেখাতেও বেশি সময় নেননি। দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁর আগুনে বোলিংয়ে পুড়েছে নিউজিল্যান্ড। সে ম্যাচে ১০ ওভারে ৩২ রান খরচায় ৫ উইকেট নেন রানা; জেতেন সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। হার দিয়ে সিরিজ শুরুর পর রানার দুর্দান্ত বোলিংয়ে ৬ উইকেটের জয়ে সিরিজে সমতা ফেরায় বাংলাদেশ।

শেষ ওয়ানডেতে ৫৫ রানের জয়ে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নেয় বাংলাদেশ। সে ম্যাচে ৩৭ রানে ২ উইকেট নেন রানা। উইকেট শিকারের পাশাপাশি বরাবরের মতো সেই সিরিজেও গতি দিয়েও আলাদাভাবে নজর কাড়েন তিনি। নিয়মিত ১৪৫ থেকে ১৫০ কিলোমিটার গতিতে বল করে গেছেন। এপ্রিলের সেরা হওয়ার দৌড়ে রানার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আছেন ওমানের অধিনায়ক এবং টপঅর্ডার ব্যাটার জতিন্দর সিং এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাঁহাতি পেসার অজয় কুমার।

এপ্রিল মাসে খেলা ৫ ওয়ানডেতে ২৬৬ রান করেছেন জতিন্দর। ব্যাটিং গড় ৫৩.২০, স্ট্রাইকরেট ছিল ১১৫-এর বেশি। নেপালের বিপক্ষে একটি সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। গত মাসে নেপাল এবং ওমানের বিপক্ষে একটি করে ওয়ানডে খেলেন অজয়। দুই ম্যাচে নেন ৯ উইকেট। ওভারপ্রতি খরচ করেন ৩.৬৬ রান। এমন দুর্দান্ত বোলিং তাঁকে আইসিসির মাসসেরা ক্রিকেটার হওয়ার তালিকায় জায়গা করে দিয়েছে।

