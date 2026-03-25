রাজস্থানের কাছে ৪৫০ কোটি টাকা পাচ্ছে ওয়ার্নের পরিবার

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) প্রথম মৌসুমের শিরোপা জেতে রাজস্থান রয়্যালস। সেবার ফ্র্যাঞ্চাইজিটির অধিনায়ক ছিলেন শেন ওয়ার্ন। আইপিএলের প্রথম মৌসুমের শিরোপাজয়ী দলটির মালিকানা বিক্রিতে মোটা অঙ্কের অর্থ পাচ্ছে কিংবদন্তি ক্রিকেটারের পরিবার।
আইপিএলের শুরুতে রাজস্থানের অধিনায়ক হওয়ার পাশাপাশি ক্রিকেট পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্বও পেয়েছিলেন ওয়ার্ন। চুক্তির অংশ হিসেবে সাবেক ক্রিকেটার একটি বিশেষ শর্ত যুক্ত করেছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী, যত বছর রাজস্থানের হয়ে খেলবেন, প্রতি মৌসুমের জন্য ০.৭৫ শতাংশ মালিকানা পাবেন তিনি। রাজস্থানের হয়ে চার মৌসুম খেলেছেন ওয়ার্ন। সে হিসেবে তাঁর মোট শেয়ার দাঁড়ায় ৩ শতাংশ।
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এক কনসোর্টিয়ামের কাছে প্রায় ১.৬৩ বিলিয়ন ডলারে (প্রায় ১৫ হাজার ২৯০ কোটি টাকা) বিক্রি হয়েছে রাজস্থান। এই হিসেবে ওয়ার্নের ৩ শতাংশ শেয়ারের বর্তমান মূল্য দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ৪৫০ থেকে ৪৬০ কোটি টাকা। ওয়ার্নের পরিবার আইপিএলের এবারের মৌসুম শেষে এই শেয়ার বিক্রি করে অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। তবে এর জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) অনুমোদন প্রয়োজন হবে।
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২০২২ সালের ৪ মার্চ থাইল্যান্ডের মৃত্যুবরণ করেন ওয়ার্ন। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক তারকা স্পিনার যে শুধু মাঠেই নন, মাঠের বাইরেও দূরদর্শী ছিলেন—প্রায় দুই দশক আগে রাজস্থানের সঙ্গে করা চুক্তিটিই এর বড় প্রমাণ। যে চুক্তির কারণে ওয়ার্নের মৃত্যুর পরও শত কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা পেতে যাচ্ছে তাঁর পরিবার। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে মাত্র ৬৭ মিলিয়ন ডলারে রাজস্থান কিনেছিল এমার্জিং মিডিয়া গ্রুপ; যার নেতৃত্বে ছিলেন মনোজ বাদালে।
বড় রান তাড়া করতে নেমে নিউজিল্যান্ডের হয়ে জবাব দিয়েছেন কেবল বেতন জ্যাকবস। টিম রবিনসন, ডেন ক্লিভাররা ব্যাট হাতে দাঁড়ালেও চাহিদা মিটিয়ে রান তুলতে পারেননি। দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য কাজটাও তাই কঠিন হয়নি। সহজ জয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে প্রোটিয়ারা।২০ মিনিট আগে
স্পেনসার জনসন অবাক করলেন বলতে হয়। পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) চেয়ে কম পারিশ্রমিক পাবেন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল)। তবু ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টকেই বেছে নিলেন এই অস্ট্রেলিয়ান পেসার। এবারের আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে দেখা যাবে তাঁকে।২ ঘণ্টা আগে
র্যাঙ্কিংয়ের ১০৮-এ থাকা দল ভিয়েতনাম। বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে ৭২ ধাপ। এমন ওপরের সারির দলের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ সাম্প্রতিক সময়ে খেলেনি বাংলাদেশ। তবু তাদের বিপক্ষে সমানতালে লড়াই করার আশ্বাস দিলেন অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া।৩ ঘণ্টা আগে
নিজেদের কিংবদন্তি আন্দ্রে রাসেলের প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁর ১২ নম্বর জার্সি অবসরে পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এবারের আইপিএল শুরু হবে ২৮ মার্চ। তার ঠিক চার দিন আগে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা।৪ ঘণ্টা আগে