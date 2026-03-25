রাজস্থানের কাছে ৪৫০ কোটি টাকা পাচ্ছে ওয়ার্নের পরিবার

ওয়ার্নের অধীনে আইপিএলের প্রথম মৌসুমের শিরোপা জিতেছিল রাজস্থান রয়্যালস। ছবি: সংগৃহীত

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) প্রথম মৌসুমের শিরোপা জেতে রাজস্থান রয়্যালস। সেবার ফ্র্যাঞ্চাইজিটির অধিনায়ক ছিলেন শেন ওয়ার্ন। আইপিএলের প্রথম মৌসুমের শিরোপাজয়ী দলটির মালিকানা বিক্রিতে মোটা অঙ্কের অর্থ পাচ্ছে কিংবদন্তি ক্রিকেটারের পরিবার।

আইপিএলের শুরুতে রাজস্থানের অধিনায়ক হওয়ার পাশাপাশি ক্রিকেট পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্বও পেয়েছিলেন ওয়ার্ন। চুক্তির অংশ হিসেবে সাবেক ক্রিকেটার একটি বিশেষ শর্ত যুক্ত করেছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী, যত বছর রাজস্থানের হয়ে খেলবেন, প্রতি মৌসুমের জন্য ০.৭৫ শতাংশ মালিকানা পাবেন তিনি। রাজস্থানের হয়ে চার মৌসুম খেলেছেন ওয়ার্ন। সে হিসেবে তাঁর মোট শেয়ার দাঁড়ায় ৩ শতাংশ।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এক কনসোর্টিয়ামের কাছে প্রায় ১.৬৩ বিলিয়ন ডলারে (প্রায় ১৫ হাজার ২৯০ কোটি টাকা) বিক্রি হয়েছে রাজস্থান। এই হিসেবে ওয়ার্নের ৩ শতাংশ শেয়ারের বর্তমান মূল্য দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ৪৫০ থেকে ৪৬০ কোটি টাকা। ওয়ার্নের পরিবার আইপিএলের এবারের মৌসুম শেষে এই শেয়ার বিক্রি করে অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। তবে এর জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২০২২ সালের ৪ মার্চ থাইল্যান্ডের মৃত্যুবরণ করেন ওয়ার্ন। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক তারকা স্পিনার যে শুধু মাঠেই নন, মাঠের বাইরেও দূরদর্শী ছিলেন—প্রায় দুই দশক আগে রাজস্থানের সঙ্গে করা চুক্তিটিই এর বড় প্রমাণ। যে চুক্তির কারণে ওয়ার্নের মৃত্যুর পরও শত কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা পেতে যাচ্ছে তাঁর পরিবার। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে মাত্র ৬৭ মিলিয়ন ডলারে রাজস্থান কিনেছিল এমার্জিং মিডিয়া গ্রুপ; যার নেতৃত্বে ছিলেন মনোজ বাদালে।

পাঠকের আগ্রহ

যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ১৫ দফার বিপরীতে ইরানের ৫ কঠিন শর্ত

যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ১৫ দফার বিপরীতে ইরানের ৫ কঠিন শর্ত

ট্রাম্পকে তেল-গ্যাস সংক্রান্ত ‘বড় উপহার’ দিয়েছে ইরান

ট্রাম্পকে তেল-গ্যাস সংক্রান্ত ‘বড় উপহার’ দিয়েছে ইরান

পটিয়ায় কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার

পটিয়ায় কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার

বেড়াতে নিয়ে স্ত্রীকে নদীতে ফেলে দিলেন স্বামী

বেড়াতে নিয়ে স্ত্রীকে নদীতে ফেলে দিলেন স্বামী

ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাব ইরানের টিকে থাকা সর্বশেষ নেতাদের হত্যার ফাঁদ

ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাব ইরানের টিকে থাকা সর্বশেষ নেতাদের হত্যার ফাঁদ

সম্পর্কিত

নিউজিল্যান্ডের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার হ্যাটট্রিক

নিউজিল্যান্ডের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার হ্যাটট্রিক

রাজস্থানের কাছে ৪৫০ কোটি টাকা পাচ্ছে ওয়ার্নের পরিবার

রাজস্থানের কাছে ৪৫০ কোটি টাকা পাচ্ছে ওয়ার্নের পরিবার

পারিশ্রমিক কম হলেও পিএসএল ছেড়ে আইপিএলকে বেছে নিলেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার

পারিশ্রমিক কম হলেও পিএসএল ছেড়ে আইপিএলকে বেছে নিলেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার

ভিয়েতনামের বিপক্ষে সমানতালে লড়াই করবে বাংলাদেশ, বিশ্বাস জামালের

ভিয়েতনামের বিপক্ষে সমানতালে লড়াই করবে বাংলাদেশ, বিশ্বাস জামালের