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ক্রিকেট

ভারত-জাপান ম্যাচ এখনো শুরু না হওয়ার কারণ তাহলে এই

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১২: ২০
ভারত-জাপান ম্যাচ এখনো শুরু না হওয়ার কারণ তাহলে এই
একমাত্র টি-টোয়েন্টির ট্রফি নিয়ে জাপান-ভারতের অধিনায়কের ফটোসেশন। ছবি: ক্রিকইনফো

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ভারত-জাপান একমাত্র টি-টোয়েন্টির এতক্ষণে এক ইনিংস শেষ হয়ে যেত। কিন্তু জাপানের বৈরি আবহাওয়া যে এখনো এই ঐতিহাসিক ম্যাচ শুরুই হতে দিল না। দুই দফা পর্যবেক্ষণের পরও ইতিবাচক কিছু পাওয়া গেল না।

সানোতে বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল জাপান-ভারত ঐতিহাসিক টি-টোয়েন্টি। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টির কারণে ম্যাচ এখনো শুরুই হতে পারল না। বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে প্রথম দফা মাঠ পর্যবেক্ষণ করা হয়। সেখানে ইতিবাচক কিছু পাওয়া যায়নি। তবে পরিষ্কার নীল আকাশ দেখে ভক্ত-সমর্থকেরা দ্রুতই জাপান-ভারত ঐতিহাসিক ম্যাচ দেখার প্রত্যাশা করেছিলেন।

পর্যবেক্ষণের সময় এরপর এক ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ সময় সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে হয় দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ। তাতেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। চতুর্থ আম্পায়ার দক্ষিণামূর্তি নটরাজন এবং ম্যাচ রেফারি নারায়ণন কুট্টি ভারতের অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার এবং জাপান অধিনায়ক কেন্দেল কাদোয়াকি ফ্লেমিংয়ের সঙ্গে কথা বলেন। তবে এখনো মাঠ খেলা চালিয়ে যাওয়ার মতো উপযুক্ত নয়।

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বাংলাদেশ সময় বেলা ১২টা ১৫ মিনিটে তৃতীয় দফা ভারত-জাপান টি-টোয়েন্টির ভেন্যুৃ সানোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখা হয়েছে। ক্রিকইনফোর তথ্য দেওয়া অনুযায়ী ম্যাচ দ্রুত শুরু হতে পারে। তবে ওভার কমার সম্ভাবনা বেশি।

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বিষয়:

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