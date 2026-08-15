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ক্রিকেট

সকালে মিরাজকে কী বলেছেন স্টার্ক

ক্রীড়া ডেস্ক    
সকালে মিরাজকে কী বলেছেন স্টার্ক
স্টার্কের সঙ্গে মিরাজের বাদানুবাদ। ছবি: সংগৃহীত

ডারউইন টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষে বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের সঙ্গে আলোচনায় ছিল মিচেল স্টার্ক ও মেহেদী হাসান মিরাজের উত্তপ্ত মুহূর্তও। দিনের শেষ দিকে বাংলাদেশের ইনিংস এগিয়ে নেওয়ার সময় মিরাজের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়ান অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার। স্টার্কের ক্ষোভের কারণ ছিল, মিরাজ নাকি পিচের ওপর দিয়ে দৌড়াচ্ছেন।

ঘটনার সময় স্টার্ককে মিরাজের দিকে বলতে শোনা যায়, ‘তুমি এখন বাংলাদেশে নেই’। সেই মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ে। স্টার্কের এমন প্রতিক্রিয়ায় মাঠের উত্তেজনাও বাড়ে।

তবে পরদিন সংবাদ সম্মেলনে ঘটনাটিকে বড় করে দেখেননি মিরাজ। বরং তাঁর ব্যাখ্যায়, আগের দিন ব্যাটিংয়ের পর রান নেওয়ার সময় দুজনের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। মিরাজ বলেন, ‘গতকালকে না, ওইরকম কোনো কিছু হয়নি। শুধু ব্যাটিং করার পর সামনে চলে এসেছিল। ও... আমিও আবার বলটা... ওকে দেখতে পারি নাই। উইকেটের ভিতর থেকে রানটা নিয়েছিলাম। বাট এটা ক্রিকেট খেলার মাঠে হতে পারে।’

মিরাজ আরও জানান, সকালে স্টার্ক নিজেই তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। সেখানে আগের দিনের ঘটনা নিয়ে স্টার্ক বিষয়টি হালকা করে দেখেছেন বলেই জানান মিরাজ। তাঁর ভাষায়, ‘আজকে সকালবেলা ও আমার সঙ্গে কথা বলেছে এবং কালকে যেটা হয়েছে ও বলেছে যে, না ইটস ওকে, এটা... মানে ভুল হয়েছে, ঠিক আছে, ইটস ওকে।’

মাঠের উত্তাপ গড়ায়নি ব্যক্তিগত বিরোধে। বরং পরদিনই দুজনের মধ্যে কথা হয়েছে এবং বিষয়টি সেখানেই শেষ হয়েছে। মিরাজও জানিয়ে দিয়েছেন, ক্রিকেট মাঠে এমন পরিস্থিতি কখনো কখনো তৈরি হতে পারে।

ঘটনাটি অবশ্য এসেছে এমন এক সময়ে, যখন অস্ট্রেলিয়ার ওপর বাংলাদেশের চাপ ক্রমেই বাড়ছিল। দ্বিতীয় দিন শেষে বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৩৫১ রান করে ১৫৩ রানের লিড নিয়েছিল। তৃতীয় দিনে সেটি আরও বাড়িয়ে ২২৮ রানে নেওয়ার পর অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে দিন শেষ করে ৪ উইকেটে ১৬১ রানে। স্বাগতিকেরা তখনো ৬৭ রানে পিছিয়ে।

মিরাজ নিজেও ব্যাট ও বল হাতে বাংলাদেশের এই লড়াইয়ের অন্যতম প্রথম ইনিংসে ৬৫ রান করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে স্টিভ স্মিথের গুরুত্বপূর্ণ উইকেটও নিয়েছেন তিনি।

বিষয়:

বাংলাদেশঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট
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