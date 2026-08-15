Ajker Patrika
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ফুটবল

স্পেনকে বিশ্বকাপ জেতানো তোরেসকে ৭০০ কোটি টাকায় কিনল পিএসজি

ক্রীড়া ডেস্ক    
স্পেনকে বিশ্বকাপ জেতানো তোরেসকে ৭০০ কোটি টাকায় কিনল পিএসজি
পিএসজির অনুশীলনে ফেরান তোরেস। ছবি: ফেসবুক

বিশ্বকাপজয়ী স্পেনের ফেরান তোরেসের নতুন ঠিকানা এখন প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)। বার্সেলোনার এই ফরোয়ার্ডকে দলে নিতে প্রায় ৫০ মিলিয়ন ইউরোর (৭০০ কোটি টাকা) প্রস্তাব দিয়েছিল ফরাসি ক্লাবটি। সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে বার্সেলোনা। চুক্তিও এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে তোরেসকে দলে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে পিএসজি।

গত মাসে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে স্পেনের জয়সূচক গোলটি করেছিলেন তোরেস। সেই পারফরম্যান্সের পর থেকেই তাঁকে নিয়ে আগ্রহ ছিল ইউরোপের বড় ক্লাবগুলোর। এবার সেই তোরেসকেই দলে ভেড়াল পিএসজি।

তোরেসের নিজের অবস্থানও দলবদলটি দ্রুত সম্পন্ন হওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পিএসজির সঙ্গে তিনি আগেই মৌখিকভাবে চুক্তিতে পৌঁছেছিলেন। ফরাসি ক্লাবটি তাঁকে আক্রমণভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। খেলোয়াড়ের সম্মতি পাওয়ার পর দুই ক্লাবের মধ্যে চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে খুব বেশি সময় লাগেনি।

তোরেসের চুক্তির মেয়াদও তাঁকে বিক্রির সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেছে। বার্সেলোনার সঙ্গে তাঁর বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৭ সালের ৩০ জুন। অর্থাৎ আর এক মৌসুম পরই চুক্তির শেষ বছরে ঢুকবেন ২৬ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। সে কারণে বর্তমান বাজারমূল্যে তাঁকে বিক্রি করে অর্থ পাওয়ার সুযোগটিই কাজে লাগিয়েছে বার্সেলোনা।

২০২২ সালে ম্যানচেস্টার সিটি থেকে বার্সেলোনায় যোগ দিয়েছিলেন তোরেস। কাতালান ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে নিয়মিতই আক্রমণভাগে ভূমিকা রেখেছেন তিনি। তবে এবার নতুন চ্যালেঞ্জের সন্ধানে ফ্রান্সে পাড়ি দিচ্ছেন স্পেনের এই ফরোয়ার্ড।

তোরেসকে বিক্রি করে পাওয়া অর্থ দলবদলের বাজারে ব্যবহার করতে পারবে বার্সেলোনা।

বিষয়:

ফুটবলস্পেন ফুটবলবার্সেলোনা
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