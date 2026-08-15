পাড়িক্কালের সেঞ্চুরিতে গলে প্রথম দিন ভারতের

গল টেস্টের প্রথম দিনে ভারতের ২ উইকেট পড়েছে। তবে শ্রীলঙ্কার বোলারদের নামের পাশে উইকেট মাত্র ১টি। একটি উইকেট এসেছে রানআউটে, আর লোকেশ রাহুল ৭৭ রান করে মাঠ ছেড়েছেন রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে। প্রথম দিন শেষে তাই ২ উইকেটে ২৮৮ রান করে বেশ ভালো অবস্থানে ভারত।
ভারতের হয়ে প্রথম দিন সবচেয়ে বেশি আলো ছড়িয়েছেন দেবদূত পাড়িক্কাল। দুই বছর পর টেস্টে ফিরে সেঞ্চুরি করেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। ১৭৮ বলে ১৩১ রান করে অপরাজিত আছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে অপরাজিত ঋষভ পন্ত, ৩৬ বলে করেছেন ২৭ রান।
ভারতের ৬০০তম টেস্ট টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন শুভমান গিল। গলের উইকেটে শুরুতে পেসারদের জন্য তেমন কিছু ছিল না। ভারতের ব্যাটাররা তাই শুরু থেকেই স্বাচ্ছন্দ্যে রান তুলেছেন।
যশস্বী জয়সওয়াল ও রাহুলের উদ্বোধনী জুটি ৪৭ রান পর্যন্ত টিকে ছিল। এরপর ঘটে যায় রানআউটের ঘটনা। বোলারের কাছ দিয়ে বল মিড-অনের দিকে ঠেলে রান নিতে শুরু করেন রাহুল। নন-স্ট্রাইকার প্রান্তে থাকা জয়সওয়ালও দৌড় দেন। কিন্তু বল ধরতে গিয়ে বোলারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ভারসাম্য হারান তিনি। এর মধ্যে দুই ব্যাটারই চলে যান নন-স্ট্রাইকার প্রান্তে। উইকেটকিপার নিরোশান ডিকভেলা কিছুটা দ্বিধায় পড়লেও শেষ পর্যন্ত স্টাম্প ভেঙে দেন। ৩৭ বলে ৩২ রান করে রানআউট হন জয়সওয়াল।
রাহুল এরপর খেলেছেন ৭৭ রানের ইনিংস। তবে ক্র্যাম্পের কারণে তাঁকে মাঠ ছাড়তে হয়। রিটায়ার্ড হার্ট হওয়ায় তাঁর উইকেটও শ্রীলঙ্কার বোলারদের হিসাবে যোগ হয়নি।
শ্রীলঙ্কার বোলারদের প্রথম সাফল্য আসে শুভমান গিলের উইকেটে। প্রভাত জয়াসুরিয়ার বলে ক্যাচ তুলে দিয়ে ২৮ বলে ১৬ রান করে আউট হন ভারতের অধিনায়ক। সেটিই ছিল দিনের একমাত্র বোলিং উইকেট।
গিল ফেরার পরও ভারতের রান তোলার গতি কমেনি। পাড়িক্কাল সেঞ্চুরি পূর্ণ করার পথে শ্রীলঙ্কার বোলারদের আর কোনো সুযোগ দেননি। পন্তও তাঁকে ভালো সঙ্গ দিয়েছেন।
এর প্রভাব পড়েছে তাঁদের অর্জনেও। জান্নাতের জ্যাভলিন থ্রো ও ডিসকাস থ্রোতে অর্জিত দুটি নতুন জাতীয় রেকর্ডসহ ৮টি সোনা, ১টি রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জ পদক বাতিল করা হয়েছে। কবিতার ১০০ মিটার, ২০০ মিটার ও ৪ গুণিতক ১০০ মিটার দৌড়ে অর্জিত ১টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জ পদকও বাতিল হবে।২ ঘণ্টা আগে
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