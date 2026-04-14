Ajker Patrika
ক্রিকেট

উইজডেনের বর্ষসেরায় ভারতীয় নারী ক্রিকেটারের সঙ্গে স্টার্ক

ক্রীড়া ডেস্ক    
উইজডেনের বর্ষসেরা ক্রিকেটার হয়েছেন দীপ্তি শর্মা ও মিচেল স্টার্ক। ছবি: সংগৃহীত

২০২৫ সালটা অসাধারণ কেটেছে মিচেল স্টার্ক ও দীপ্তি শর্মার। বাঁহাতের পেস বোলিংয়ে ব্যাটারদের নাচিয়ে ছেড়েছেন স্টার্ক। আর দীপ্তি শর্মা গত বছর ভারতের প্রথম নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ে অনন্য সাধারণ অবদান রেখেছেন। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে উইজডেন ক্রিকেটার্স অ্যালমানাকের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছেন স্টার্ক।

ছেলেদের ক্রিকেটে গত বছরের ‘উইজডেনস লিডিং ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড’ নির্বাচিত হয়েছেন স্টার্ক। ২০২৫ সালে ১১ টেস্টে নিয়েছেন ৫৫ উইকেট। ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন তিনবার। ম্যাচে একবার ১০ উইকেট নিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৯ রানে নেন ৬ উইকেট। জ্যামাইকা টেস্টে নিজেদের ইনিংসে উইন্ডিজ গুটিয়ে গিয়েছিল ২৭ রানে। ছন্দে থাকা স্টার্ক গত বছর অ্যাশেজে নিয়েছেন ৩১ উইকেট

৩৬ বছর বয়সী মিচেল স্টার্কের জন্য গত বছরটা কেটেছে স্বপ্নের মতো। সেই ফর্ম বয়ে এনেছেন অ্যাশেজেও; প্রথম দুই টেস্টে ১৮ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সিরিজ জয়ে রেখেছেন বড় ভূমিকা। পুরো সিরিজে ১৯.৯৩ গড়ে নিয়েছেন ৩১ উইকেট।

দীপ্তি শর্মা মেয়েদের ক্রিকেটে গত বছরের ‘উইজডেনস লিডিং ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড’ নির্বাচিত হয়েছেন। মুম্বাইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালে ৫৮ রানের ইনিংসের পাশাপাশি বোলিংয়ে ৩৯ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। ভারতের প্রথম নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ে পেয়েছেন টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কার। সেই বিশ্বকাপে ২১৫ রানের পাশাপাশি নিয়েছেন ২২ উইকেট।

উইজডেনের ২০২৫ সালের সেরা পাঁচ ক্রিকেটারের চারজনই ভারতীয়। ‘উইজডেন ফাইভ ক্রিকেটার্স অব দ্য ইয়ার’ তালিকায় শুবমান গিল, রবীন্দ্র জাদেজা, ঋষভ পন্ত, মোহাম্মদ সিরাজ-এই চার ভারতীয়র সঙ্গে ইংল্যান্ডের হাসিব হামিদ জায়গা করে নিয়েছেন। গত বছর ইংল্যান্ড সিরিজ দিয়েই টেস্টে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিনায়ক হিসেবে পথচলা শুরু হয় গিলের। সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া গিল পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ ৭৫৪ রান করেন। ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ ২-২ সমতায় ড্র হয়।

গিল পেয়েছেন উইজডেন ট্রফির পুরস্কার। এজবাস্টন টেস্টে তাঁর ৪৩০ রানকে বছরের সেরা একক পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি নামে পরিচিত ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ ২৩ উইকেট পেয়েছেন সিরাজ। আর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে প্রতিপক্ষ বোলারদের ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া অভিষেক শর্মা গত বছরের বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

কাছাকাছি এলেই ইরানি জাহাজ ধ্বংস করা হবে—ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

কাছাকাছি এলেই ইরানি জাহাজ ধ্বংস করা হবে—ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

সম্পর্কিত

আতলেতিকো বাধা পেরিয়ে কি বার্সা সেমিতে উঠতে পারবে

আতলেতিকো বাধা পেরিয়ে কি বার্সা সেমিতে উঠতে পারবে

উইজডেনের বর্ষসেরায় ভারতীয় নারী ক্রিকেটারের সঙ্গে স্টার্ক

উইজডেনের বর্ষসেরায় ভারতীয় নারী ক্রিকেটারের সঙ্গে স্টার্ক

নিজেদের মেলে ধরার চ্যালেঞ্জ কাতারের

নিজেদের মেলে ধরার চ্যালেঞ্জ কাতারের

তামিমকে ধন্যবাদ জানালেন আফ্রিদি

তামিমকে ধন্যবাদ জানালেন আফ্রিদি