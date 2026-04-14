উইজডেনের বর্ষসেরায় ভারতীয় নারী ক্রিকেটারের সঙ্গে স্টার্ক

২০২৫ সালটা অসাধারণ কেটেছে মিচেল স্টার্ক ও দীপ্তি শর্মার। বাঁহাতের পেস বোলিংয়ে ব্যাটারদের নাচিয়ে ছেড়েছেন স্টার্ক। আর দীপ্তি শর্মা গত বছর ভারতের প্রথম নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ে অনন্য সাধারণ অবদান রেখেছেন। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে উইজডেন ক্রিকেটার্স অ্যালমানাকের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছেন স্টার্ক।
ছেলেদের ক্রিকেটে গত বছরের ‘উইজডেনস লিডিং ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড’ নির্বাচিত হয়েছেন স্টার্ক। ২০২৫ সালে ১১ টেস্টে নিয়েছেন ৫৫ উইকেট। ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন তিনবার। ম্যাচে একবার ১০ উইকেট নিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৯ রানে নেন ৬ উইকেট। জ্যামাইকা টেস্টে নিজেদের ইনিংসে উইন্ডিজ গুটিয়ে গিয়েছিল ২৭ রানে। ছন্দে থাকা স্টার্ক গত বছর অ্যাশেজে নিয়েছেন ৩১ উইকেট
৩৬ বছর বয়সী মিচেল স্টার্কের জন্য গত বছরটা কেটেছে স্বপ্নের মতো। সেই ফর্ম বয়ে এনেছেন অ্যাশেজেও; প্রথম দুই টেস্টে ১৮ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সিরিজ জয়ে রেখেছেন বড় ভূমিকা। পুরো সিরিজে ১৯.৯৩ গড়ে নিয়েছেন ৩১ উইকেট।
দীপ্তি শর্মা মেয়েদের ক্রিকেটে গত বছরের ‘উইজডেনস লিডিং ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড’ নির্বাচিত হয়েছেন। মুম্বাইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালে ৫৮ রানের ইনিংসের পাশাপাশি বোলিংয়ে ৩৯ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। ভারতের প্রথম নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ে পেয়েছেন টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কার। সেই বিশ্বকাপে ২১৫ রানের পাশাপাশি নিয়েছেন ২২ উইকেট।
উইজডেনের ২০২৫ সালের সেরা পাঁচ ক্রিকেটারের চারজনই ভারতীয়। ‘উইজডেন ফাইভ ক্রিকেটার্স অব দ্য ইয়ার’ তালিকায় শুবমান গিল, রবীন্দ্র জাদেজা, ঋষভ পন্ত, মোহাম্মদ সিরাজ-এই চার ভারতীয়র সঙ্গে ইংল্যান্ডের হাসিব হামিদ জায়গা করে নিয়েছেন। গত বছর ইংল্যান্ড সিরিজ দিয়েই টেস্টে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিনায়ক হিসেবে পথচলা শুরু হয় গিলের। সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া গিল পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ ৭৫৪ রান করেন। ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ ২-২ সমতায় ড্র হয়।
গিল পেয়েছেন উইজডেন ট্রফির পুরস্কার। এজবাস্টন টেস্টে তাঁর ৪৩০ রানকে বছরের সেরা একক পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি নামে পরিচিত ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ ২৩ উইকেট পেয়েছেন সিরাজ। আর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে প্রতিপক্ষ বোলারদের ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া অভিষেক শর্মা গত বছরের বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন।
ন্যু ক্যাম্পে গত সপ্তাহে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে বার্সেলোনা ২-০ গোলে হেরেছিল আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে। সেমিফাইনালে উঠতে হলে আজ শেষ আটের দ্বিতীয় লেগে ৩ গোলের ব্যবধানে জিততে হবে। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় ওয়ান্দাও মেত্রোপলিতানো স্টেডিয়ামে শুরু হবে বার্সা-আতলেতিকো কোয়ার্টার ফাইনালের২৫ মিনিট আগে
২০২২ সালে আল বাইত স্টেডিয়ামে যখন বিশ্বকাপের উদ্বোধনী বাঁশি বেজেছিল, তখন কাতারের সামনে প্রধান লক্ষ্য ছিল একটি সফল আয়োজন উপহার দেওয়া। স্বাগতিক হিসেবে সেই মিশন সফল হলেও মাঠের লড়াইয়ে মেরুনরা ছিল বেশ ছন্নছাড়া। তবে চার বছর পর সেই কাতার এখন এক বদলে যাওয়া শক্তির নাম। ২০২৬ বিশ্বকাপ তাই কাতারের জন্য কেবল টুর্১ ঘণ্টা আগে
আমিনুল ইসলাম বুলবুলের বোর্ড ভেঙে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) গঠিত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অ্যাডহক কমিটির সভাপতি তামিম ইকবাল হয়েছেন গত সপ্তাহেই। অ্যাডহক কমিটি হলেও এখন তামিমই যে বিসিবি সভাপতি। তাঁকে এবার ধন্যবাদ জানালেন পেশোয়ার জালমির সত্ত্বাধিকারী জাভেদ আফ্রিদি।২ ঘণ্টা আগে
আইপিএল অভিষেকে রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন সাকিব হুসেইন। যে রাজস্থান রয়্যালস এবারের আইপিএলে হয়ে উঠেছিল অপ্রতিরোধ্য, সেই দলটি তাঁর পেস বোলিংয়ের কাছে হার মেনেছে। অথচ এই সাকিবের অভিষেক হতে পারত দুই বছর আগেই।৩ ঘণ্টা আগে