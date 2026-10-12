ভারতের বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস জয়ে টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের প্রথম জয়

ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লেজেন্ডসে জিততেই ভুলে গিয়েছিল বাংলাদেশ। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ—এই তিন দলের কাছে শুধু বাংলাদেশ হারেইনি, নেট রানরেটেও অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল। অবশেষে গতকাল টুর্নামেন্টে প্রথম জয় পেল মাহমুদউল্লাহর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। ৩ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় এসেছে ভারতের বিপক্ষে।
শারজায় গতকাল বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ যতই শেষের দিকে এগিয়েছে, ততই রোমাঞ্চ ছড়িয়েছে। শেষ ওভারে ১২ রানের সমীকরণের সামনে এসে পড়ে ভারত। হাতে তখন ২ উইকেট। আবু জায়েদ রাহি ডেথ ওভারের পরীক্ষায় দারুণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। একটা ওয়াইড দিলেও সব মিলিয়ে ৮ রান খরচ করেছেন। টানা তিন ম্যাচ হারের পর বাংলাদেশ অবশেষে পায় জয়ের দেখা।
কখনো দক্ষিণ আফ্রিকা, কখনো অস্ট্রেলিয়া—ডারবানে প্রথম টেস্টের গতিপথ পাল্টাচ্ছে এভাবেই। দ্বিতীয়ার্ধের একটা পর্যায় অস্ট্রেলিয়াকে চাপে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে অজিরা সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দারুণভাবে।১২ ঘণ্টা আগে
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