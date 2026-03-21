আইপিএল খেলতে লঙ্কান ক্রিকেটারদের বিশেষ শর্ত দিল বোর্ড

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) এবারের মৌসুমকে সামনে রেখে নিজেদের ক্রিকেটারদের জন্য কঠোর ফিটনেস নীতি চালু করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগটিতে অংশ নিতে চাইলে ক্রিকেটারদের বাধ্যতামূলকভাবে ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
এসএলসির এই সিদ্ধান্ত সরাসরি প্রভাব ফেলছে আইপিএল খেলার অপেক্ষায় থাকা বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারের ওপর। এই তালিকায় আছেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস), নুয়ান থুসারা (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু), মাথিশা পাথিরানা (কলকাতা নাইট রাইডার্স) এবং ইশান মালিঙ্গা (সানরাইজার্স হায়দরাবাদ)। বিবৃতিতে এসএলসি জানিয়েছে, ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই কেবল সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারকে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) দেওয়া হবে।
ইতোমধ্যে দুশমন্ত চামিরা ও পাথুম নিশাঙ্কা (দুজনই দিল্লি ক্যাপিটালস) এবং কামিন্দু মেন্ডিস (সানরাইজার্স হায়দরাবাদ) ফিটনেস পরীক্ষায় পাস করে আইপিএলে খেলার অনুমতি পেয়েছেন। থুসারা এখনো ফিটনেস পরীক্ষার ফল পাননি। অন্যদিকে হাসারাঙ্গা, মালিঙ্গা ও পাথিরানা এখনো পরীক্ষা দেননি; তাঁরা সবাই চোট থেকে সেরে ওঠার পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় রয়েছেন।
এই তিন ক্রিকেটারই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বা চলাকালীন সময়ে চোটে পড়েন। এদের মধ্যে পাথিরানা আইপিএলের শুরুর অংশে খেলতে পারবেন না। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর ফেরার সম্ভাবনা আছে বল জানিয়েছেন কলকাতার কোচ অভিষেক নায়ার। শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলের নতুন নির্বাচক কমিটি এবং দেশটির ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগেই খেলোয়াড়দের ফিটনেসে নতুন করে জোর দিয়েছে এসএলসি। বর্তমানে কেন্দ্রীয় চুক্তিভুক্ত ক্রিকেটারদের জন্য আট সপ্তাহের বিশেষ ফিটনেস কর্মসূচি চালু করেছে সংস্থাটি।
এসএলসির ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘ফিটনেস টেস্টের ফলাফলের ওপর থুসারার আইপিএলের অনাপত্তিপত্রের বিষয়টি নির্ভর করছে। হাসারাঙ্গা, মালিঙ্গা ও পাথিরানা এখনো পরীক্ষা দেননি; তাঁরা সবাই চোট থেকে সেরে ওঠার পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় রয়েছেন। বর্তমানে চুক্তিবদ্ধ সব খেলোয়াড়দের জন্য আট সপ্তাহের একটি বিশেষ শারীরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। এর লক্ষ্য হলো আসন্ন আন্তর্জাতিক সিরিজগুলোকে সামনে রেখে খেলোয়াড়দের ফিটনেস ও শারীরিক সক্ষমতার মান আরও উন্নত করা। এই প্রশিক্ষণের পাশাপাশি খেলোয়াড়রা বাধ্যতামূলক ফিটনেস পরীক্ষায়ও অংশ নিচ্ছেন, যা তাদের শারীরিক মান যাচাইয়ের একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। যারা নির্ধারিত মান অনুযায়ী এই ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন, কেবল তারাই চলমান ঘরোয়া টুর্নামেন্টে খেলার অনুমতি পাবেন এবং একই সঙ্গে আইপিএলে অংশ নেওয়ার জন্য অনাপত্তিপত্র পাবেন।’
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে সারাদেশে চলছে খুশির জোয়ার। বিশেষ এই দিনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্তা দিয়ে নিজেদের খুশি ভাগ করছেন সাধারণ মানুষ। পিছিয়ে নেই ক্রিকেটাররাও। ভিন্ন ভিন্ন বার্তায় ঈদ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা।৪২ মিনিট আগে
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) এবারের মৌসুমকে সামনে রেখে বেশ বিপদেই আছে কলকাতা। আরও সংক্ষেপে বলতে গেলে—টুর্নামেন্ট শুরুর আগ মুহূর্তে তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের পেস বোলিং বিভাগে বড় ধরনের ধাক্কা লেগেছে। এই তালিকার সবশেষ সংযোজন আকাশ দীপ।২ ঘণ্টা আগে
চলতি মাসের শেষদিকে ফ্রান্স এবং ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলতে নামবে ব্রাজিল। তার আগে বড় ধরনের ধাক্কা খেল হলুদ জার্সিধারীরা। চোটের কারণে ম্যাচ দুটি থেকে ছিটকে গেছেন অভিজ্ঞ গোলরক্ষক আলিসন বেকার। বিবৃতিতে তাঁর ছিটকে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ)।৩ ঘণ্টা আগে
ইউরোপে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্রসার ঘটাতে নতুন একটি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট চালুর পরিকল্পনা করছে ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড (সিআই)। তারই অংশ হিসেবে ‘ইউরো নেশনস কাপ’ নামের টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চায় আইরিশ ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এরই মধ্যে সে লক্ষ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে সিআইয়ের কর্তা-ব্যক্তিরা।৪ ঘণ্টা আগে