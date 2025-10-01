গায়ক আসিফসহ বিনা ভোটে বিসিবির পরিচালক যাঁরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনের পরিচালক পদে আজ ছিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। ক্লাব ক্যাটাগরি থেকে তামিম ইকবালপন্থী ১৬ জন মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় নির্বাচনের উত্তাপ একেবারেই নিভে গেছে। বেড়েছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সংখ্যাও। গায়ক আসিফ আকবর তাঁদের মধ্যে একজন।
ক্যাটাগরি-১ থেকে ১০ পরিচালক পদের মধ্যে ছয়জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে আহসান ইকবাল চৌধুরী ও আসিফ আকবর, খুলনা বিভাগ থেকে খান আব্দুর রাজ্জাক ও জুলফিকার আলী খান, সিলেট থেকে রাহাত সামস্ এবং বরিশাল থেকে পরিচালক হচ্ছেন শাখাওয়াত হোসেন।
আজ বিকেলে বিসিবি ভবনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. শেখ জুবায়েদ হাসান। প্রকাশিত তালিকায় দেখা যায়, ক্যাটাগরি–১-এ এখন আছেন ১৫ জন প্রার্থী । দুই নম্বর ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে বড় ভাটা। ১৩ জন সরে দাঁড়ানোয় প্রার্থী রয়েছেন ১৬ জন। ক্যাটাগরি-৩-এ একজন সরে দাঁড়ানোয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন দুজন।
গতকাল (মঙ্গলবার) ১৫টি ক্লাবের কাউন্সিলরশিপ স্থগিত করেন হাইকোর্ট। রিটার্নিং কর্মকর্তা জুবায়েদ বলেন, ‘আদালত যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন, আমরা সেভাবেই ব্যবস্থা নিয়েছি। ওই তালিকা থেকে একজন প্রার্থী সরে দাঁড়িয়েছেন।’
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনের পরিচালক পদে আজ ছিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। ক্লাব ক্যাটাগরি থেকে তামিম ইকবালপন্থী ১৬ জন মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় নির্বাচনের উত্তাপ একেবারেই নিভে গেছে। বেড়েছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সংখ্যাও। গায়ক আসিফ আকবর তাঁদের মধ্যে একজন।
ক্যাটাগরি-১ থেকে ১০ পরিচালক পদের মধ্যে ছয়জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে আহসান ইকবাল চৌধুরী ও আসিফ আকবর, খুলনা বিভাগ থেকে খান আব্দুর রাজ্জাক ও জুলফিকার আলী খান, সিলেট থেকে রাহাত সামস্ এবং বরিশাল থেকে পরিচালক হচ্ছেন শাখাওয়াত হোসেন।
আজ বিকেলে বিসিবি ভবনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. শেখ জুবায়েদ হাসান। প্রকাশিত তালিকায় দেখা যায়, ক্যাটাগরি–১-এ এখন আছেন ১৫ জন প্রার্থী । দুই নম্বর ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে বড় ভাটা। ১৩ জন সরে দাঁড়ানোয় প্রার্থী রয়েছেন ১৬ জন। ক্যাটাগরি-৩-এ একজন সরে দাঁড়ানোয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন দুজন।
গতকাল (মঙ্গলবার) ১৫টি ক্লাবের কাউন্সিলরশিপ স্থগিত করেন হাইকোর্ট। রিটার্নিং কর্মকর্তা জুবায়েদ বলেন, ‘আদালত যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন, আমরা সেভাবেই ব্যবস্থা নিয়েছি। ওই তালিকা থেকে একজন প্রার্থী সরে দাঁড়িয়েছেন।’
জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি–টোয়েন্টিতে রীতিমতো উড়ছে চট্টগ্রাম। হ্যাটট্রিক জয়ের দেখা পেয়েছে বন্দর নগরীর দলটি। আজ দিনের প্রথম ম্যাচে বরিশালকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে তারা। চট্টগ্রামের দাপুটে জয়ের দিনে ঘাম ঝরাতে হয় খুলনাকে। রংপুরকে ৩ রানে হারিয়েছে মোহাম্মদ মিঠুনের দল।১ ঘণ্টা আগে
এসিসির সভায় আলোচ্যসূচিতে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনাই হলো না। গত মঙ্গলবার এসিসির সভায় আলোচ্যসূচির বাইরে থাকা এশিয়া কাপের ট্রফি ইস্যুতে এসিসি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি এবং বিসিসিআইর সহসভাপতি রাজীব শুক্লার মধ্যে এমনই উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলো যে, আলোচনার অন্যান্য বিষয় আড়ালেই থেকে গেল।১ ঘণ্টা আগে
দলকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দারুণ এক সেঞ্চুরি করলেন টিম রবিনসন। তবে তার সেঞ্চুরি রক্ষা করতে পারল না নিউজল্যান্ডকে। রবিনসনের সেঞ্চুরি বৃথা করে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়াকে ৬ উইকেটের জয় এনে দিয়েছেন মিচেল মার্শ।৩ ঘণ্টা আগে
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে গালাতাসারের কাছে ১–০ গোলে হারার পর চোট নিয়ে নতুন চিন্তায় পড়েছে লিভারপুল। চোট পেয়েছেন অলরেডদের গোলরক্ষক আলিসন বেকার ও স্ট্রাইকার হুগো একিতিকে। তুর্কি ক্লাবটির কাছে হারের চাইতেও এই দুইজনের চোট নিয়ে বেশি চিন্তিত লিভারপুলের কোচ আর্নে স্লট।৪ ঘণ্টা আগে