পান্ডিয়ার ১৫ কোটির গাড়ি, চপ্পল পরে চালিয়ে বিতর্কিত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৯ মার্চ ২০২৬, ১৪: ৩৫
পান্ডিয়ার নেতৃত্বে আজ মাঠে নামছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। ছবি: সংগৃহীত

মাঠের বাইরের বিভিন্ন কাণ্ডে এর আগেও অনেকবার বিতর্ক তৈরি করেছেন হার্দিক পান্ডিয়া। কখনো মদ্যপান করে আবার কখনো বান্ধবীদের নিয়ে পার্টি করে খবরের শিরোনাম হয়েছেন। ভারতের তারকা অলরাউন্ডার এবার সমালোচিত হলেন বিলাসবহুল গাড়ি চালিয়ে।

বিলাসবহুল জীবনযাপন ও স্টাইলের জন্য আলাদা পরিচিতি আছে পান্ডিয়ার। এর আগে ১০ কোটি টাকার ঘড়ি পরে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন। গাড়ি ব্যবহারে যেন আরও একধাপ ওপরে তিনি। পান্ডিয়ার সংগ্রহে আছে রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট এসভি, মার্সিডিজ বেঞ্জ জি-৬৩ এজিএম, ল্যাম্বারগিনি ইউরাসের মতো দারুণ সব ব্র্যান্ড। সবগুলোই বেশ দামী; এর মধ্যে ল্যাম্বারগিনি ইউরাসের দাম ১৫ কোটি টাকার বেশি।

পান্ডিয়ার বিতর্কের মুখে পড়ার কারণ গাড়ির দাম নয়, বরং চপ্পল পর সেই গাড়ি চালাতে গিয়েই বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন তিনি। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ১৯ তম মৌসুমে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের যাত্রা শুরু হবে আজ রাতে। তার আগে পান্ডিয়াকে নিয়ে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

সেখানে দেখা যায়, হোটেল রুম থেকে বের হয়ে নিজের ল্যাম্বারগিনি ইউরাসে উঠছেন পান্ডিয়া। তখন তাঁর পায়ে চপ্পল ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে চপ্পল বা ফ্লিপ-ফ্লপ বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এগুলো সহজেই পা থেকে খুলে যেতে পারে, প্যাডেলের নিচে আটকে যেতে পারে বা জরুরি মুহূর্তে প্রয়োজনীয় গ্রিপ দিতে ব্যর্থ হতে পারে। দ্রুতগতির গাড়িতে সামান্য ভুলও বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

এ ধরনের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন গাড়ির জন্য সাধারণত বন্ধ জুতা—বিশেষ করে পাতলা ও গ্রিপযুক্ত সোলের জুতা ব্যবহারই নিরাপদ বলে মনে করা হয়। মোটরস্পোর্ট ধাঁচের ড্রাইভিং শু বা হালকা স্নিকার্স ড্রাইভিংয়ে ভালো নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। স্বাভাবিকভাবেই পান্ডিয়ার বিষয়টি আইনগত দিক থেকেও গুরুত্ব পাচ্ছে। ভারতে চপ্পল পরে গাড়ি চালানো সরাসরি নিষিদ্ধ না হলেও বেপরোয়া বা অনিরাপদ ড্রাইভিংয়ের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান রয়েছে। যদি অনুপযুক্ত জুতার কারণে জন-নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে, তাহলে তা আইনের আওতায় আনা হয়।

