ভারত ম্যাচের মাঝপথে নিউজিল্যান্ডের পাঁচ পরিবর্তন
ভারত-নিউজিল্যান্ড ওয়েলিংটন টেস্ট এখনো শেষ হয়নি। এরই মধ্যে কিউইরা পরের টেস্টের দল ঘোষণা করেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দলে আনা হয়েছে পাঁচ পরিবর্তন।
ওয়েলিংটনে চলমান দ্বিতীয় টেস্ট শেষেই নিউজিল্যান্ড খেলবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। আজ নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের (এনজেডসি) ঘোষিত ১৬ সদস্যের দলে আছেন সাত পেসার। যাঁদের মধ্যে দলে ফিরেছেন তিন পেসার উইলিয়াম ও’রুর্ক, মাইকেল রে এবং ম্যাট ফিশার। ফিশার ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে থাকলেও টেস্ট দলে জায়গা পাননি। ক্যারিয়ারে একমাত্র টেস্ট তিনি খেলেছেন ২০২৫ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বুলাওয়েতে।
ও’রুর্ক, রে পুরো ভারত সিরিজেই বিশ্রামে ছিলেন। যেখানে ও’রুর্ক সবশেষ টেস্ট খেলেছেন জুনে ইংল্যান্ড সফরে। এখন পর্যন্ত ১৪ টেস্টে ৪৯ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ইনিংসে পাঁচ উইকেট পেয়েছেন দুইবার। রে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কেবল দুই টেস্টই খেলেছেন। সেই দুই টেস্টই খেলেছেন গত বছর ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। অস্ট্রেলিয়া সিরিজ দিয়ে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা হচ্ছে এক বছর পর। তবে রের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৭৮ ম্যাচে ২৩৮ উইকেট।
ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দলে থাকার পরও খেলতে পারেননি মিচেল স্যান্টনার ও ব্লেয়ার টিকনার। কারণ, স্যান্টনার হাতের চোটে পড়ে ছিটকে গেছেন। টিকনার ছিটকে গেছেন হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ে। অস্ট্রেলিয়া সিরিজ দিয়ে ফিরছেন স্যান্টনার-টিকনারও। অস্ট্রেলিয়া সফরে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন তাঁরা।
অস্ট্রেলিয়া সফরে নিউজিল্যান্ডের পেস বোলিংয়ের নেতৃত্বে থাকবেন ম্যাট হ্যানরি। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন জ্যাকব ডাফি, কাইল জেমিসন, নাথান স্মিথ, ব্লেয়ার টিকনার, ও’রুর্ক ও রে। তবে হিপ ফ্লেক্সরের চোট থাকায় জাকারি ফুকস জায়গা পাননি। আর গোড়ালির চোটে পড়ায় বেন সিয়ার্সও বিবেচনার বাইরে।
আগামী ৯ ডিসেম্বর পার্থে শুরু হবে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্ট। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেডে। এরপর ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে হবে বক্সিং ডে টেস্ট। এই টেস্ট দিয়েই ল্যাথাম ১০০তম টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন। ৪ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু হবে সিরিজের শেষ তথা চতুর্থ টেস্ট।
অস্ট্রেলিয়া সিরিজে নিউজিল্যান্ডের টেস্ট দল: টম ল্যাথাম (অধিনায়ক), টম ব্লান্ডেল (উইকেটরক্ষক), ডেভন কনওয়ে, জ্যাকব ডাফি, ম্যাট ফিশার, ডিন ফক্সক্রফট, ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসন, ড্যারিল মিচেল, হেনরি নিকোলস, উইল ও’রুর্ক, গ্লেন ফিলিপস, মাইকেল রে, রাচিন রবীন্দ্র, নাথান স্মিথ, উইল ইয়ং